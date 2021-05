Astronauti sa musia deliť o vesmírne spodky. ESA vyvíja menej odpudivé skafandre

Čistiť skafander vo vesmíre je ťažké.

18. máj 2021 o 14:19 Renáta Zelná

Pobyt na vesmírnej stanici či výstup do otvoreného vesmíre je pre astronautov zážitkom na celý život.

No spája sa aj s jednou nepríjemnosťou: o niektoré vrstvy vesmírneho skafandru sa astronauti musia deliť. Ide najmä o akési vesmírne spodky, ktoré si astronauti a astronautky navliekajú na plienku pre prípad núdze a vlastnú vesmírnu bielizeň. Spodky majú zabudované chladenie a ventiláciu.

Pri takomto delení sa môže stať, že sa spodky kontaminujú telesnými tekutinami. Vo vesmíre ich však nie je možné vyčistiť.

A keďže v budúcnosti by mali návštevy do vesmíru iba vzrásť, o spodky sa bude musieť deliť čoraz viac ľudí. Európska vesmírna agentúra (ESA) preto vyvíja vesmírne skafandre, ktoré by mali byť pre astronautov čo najmenej odpudzujúce a nebezpečné.

"Vesmírne textílie, najmä ak sú biologicky kontaminované - napríklad spodná bielizeň nosená pod skafandrom - môžu počas dlhodobých letov predstavovať technické i zdravotné riziká," píše v tlačovej správe ESA inžinierka Malgorzata Holynská.

Výskumníci z ESA hľadajú nové materiály a molekuly, ktoré by dokázali zabíjať prípadné baktérie. Následne ich chcú zapracovať do vnútorných častí skafandrov či iných textílií používaných pri vesmírnych letoch.

Mikroskopický záber testovanej textílie. (zdroj: Rakúske vesmírne fórum (OeWF))

Štandardnou metódou prevencie biologickej kontaminácie je použitie antimikrobiálnych materiálov, ako je striebro alebo meď. Ich dlhodobé používanie však môže dráždiť pokožku. Samotné kovy tiež môžu časom degradovať.

Na vývoji nových antimikrobiálnych materiálov pre vesmírne použitie spolupracuje ESA s Rakúskym vesmírnym fórom a spoločnosťou Vienna Textile Lab. Hygienické molekuly pritom získavajú z iných mikroorganizmov. Niektoré ich totiž produkujú látky, ktoré majú antimikrobiálne, antivírusové či protiplesňové vlastnosti.

Materiály plánujú vedci vystaviť simulovaným vesmírnym podmienkam ako napríklad radiácii a tiež napodobenine mesačného prachu či potu.