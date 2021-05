Plánujú Instagram pre deti. Chcú ich od kolísky po hrob, hovorí odborník na bezpečnosť

Americkí prokurátori sa búria.

11. máj 2021 o 18:29 Washington Post, Cat Zakrzewskiová, Rachel Lermanová

Článok pokračuje pod video reklamou

Viac ako štyridsať amerických generálnych prokurátorov tlačí na Facebook, aby upustil od kontroverzného plánu spustiť verziu Instagramu pre deti mladšie ako trinásť rokov.

Súvisiaci článok Ako deaktivovať či zmazať účet na Facebooku a zachrániť fotky a správy Čítajte

Facebook však pokračuje a je si istý, že oddelená služba povedie k bezpečnejším sociálnym sieťam pre deti.

V otvorenom liste adresovanom v pondelok šéfovi firmy Markovi Zuckerbergovi prokurátori argumentujú tým, že sociálne siete škodia fyzickému aj mentálnemu zdraviu detí.

Facebook má za sebou pestrú históriu problémov so súkromím a podľa prokurátorov nebude platforma schopná ochrániť malé deti v online priestore či náležite dodržiavať platné federálne zákony o ochrane detí.

„Zdá sa, že Facebook nereaguje na potrebu, namiesto toho ju vytvára, keďže táto platforma by lákala najmä deti, ktoré by inak instagramový účet nemali,“ píšu. „Skrátene, Instagram pre malé deti je škodlivý z mnohých dôvodov.“

Vieme, že deti sú online

Firma Facebook trvá na tom, že jej plán na vytvorenie Instagramu pod trinásť rokov poskytne rodičom viac kontroly, než majú teraz. Mnohé deti mladšie ako trinásť rokov totiž používajú sociálne siete aj napriek obmedzeniam (väčšina sociálnych sietí požaduje, aby boli používatelia starší ako trinásť rokov, reálny vek však nijak nekontrolujú, pozn. red.).

„Každý rodič vie, že deti sú online,“ povedal vo vyhlásení hovorca Facebooku Andy Stone. „Chceme túto situáciu zlepšiť tým, že poskytneme rodičom dohľad a kontrolu nad tým, čo ich deti robia.“

Facebook nebude ukazovať reklamy „na žiadnej instagramovej službe určenej pre ľudí pod trinásť rokov“, dodal Stone.

Konflikt zdôrazňuje výzvu, ktorej čelia regulačné orgány túžiace kontrolovať politickú moc veľkých technologických spoločností.

Štátny generálni prokurátori zrejme nezabránia Facebooku postupovať v jeho plánoch. Ale tým, že sa ozvali ešte pred spustením služby, docielia, že produkt bude pod väčším drobnohľadom. Pod týmto tlakom by sa mohol Facebook veľmi dobre uistiť, či neurobí nejaký prešľap v ochrane súkromia tak ako v minulosti.

Odporujúci postoj je tiež politicky populárny, keďže rodičia a starí rodičia sa boja negatívnych následkov sociálnych sietí, na ktorých deti trávili počas pandémie omnoho viac času.

Súvisiaci článok Klik: Facebook je v otvorenej vojne s celým kontinentom Čítajte

Proti obavám zákonodarcov sa Facebook postavil v pondelok. Hovorí, že tvorbu sociálnych sietí pre deti konzultuje s odborníkmi na bezpečnosť, súkromie a psychické zdravie maloletých.

Nie je zrejmé, kedy Facebook plánuje vydať instagramovú aplikáciu pre deti. Vedúci Instagramu Adam Mosseri však tento mesiac povedal webu Bloomberg, že oddelená aplikácia pre deti bude „bezpečnejším, lepším a udržateľnejším riešením“ ako to, keď deti používajú hlavnú aplikáciu.

Facebook nakoniec vytvorí jeden priestor pre rodičov na kontrolu aktivity detí na četovacej službe Messenger pre deti a novom Instagrame pre deti, tvrdí Mosseri.

Nikomu sa nezodpovedajú

Svojimi ďalšími krokmi si Facebook môže ešte viac znepriateliť vládu USA, ktorá sa čoraz častejšie pohráva s myšlienkou prísnej regulácie technologických gigantov.

„Ak Facebook trvá na pokračovaní, je to jasný znak ich pocitu, že sa nikomu nezodpovedajú. Ani vtedy, keď ide o dobro detí. Spoločnosť by sa preto mala regulovať omnoho dôslednejšie,“ napísal v e-maile Josh Golin, výkonný riaditeľ organizácie Campaign for a Commercial-Free Childhood (v preklade Kampaň za detstvo bez komercie).

“ Ak Facebook trvá na pokračovaní, je to jasný znak ich pocitu, že sa nikomu nezodpovedajú. „ Josh Golin, výkonný riaditeľ organizácie Campaign for a Commercial-Free Childhood

Zákonodarcovia oboch strán sa snažili na rokovaniach v Kongrese zdôrazniť obavy o súkromie detí a závislosť od technológií. Bolo to tiež kľúčovou témou počas marcového vypočúvania Marka Zuckerberga, šéfa Twittera Jacka Dorseyho a šéfa Googlu Sindara Pichaia.

Demokrati aj republikáni v Kongrese vyjadrili záujem rozšíriť zákon o ochrane súkromia detí online z roku 1998. Zákon obmedzuje sledovanie a cielenie reklám na mladistvých pod 13 rokov.

Pondelkový list znamená, že tieto obavy sa dostali aj do jednotlivých štátov. Mnohí z generálnych prokurátorov podpísaných na liste tiež prišli s protimonopolnou žalobou proti Facebooku v minulom roku.

„Bezpochyby je to nebezpečný nápad, ktorý riskuje bezpečnosť našich detí a priamo im škodí,“ povedala vo vyhlásení prokurátorka z New Yorku Letitia Jamesová.

„Nielenže sú sociálne siete vplyvným nástrojom, ktorý škodí deťom v nevhodnom veku. Ale tento plán umiestňuje deti priamo do cesty predátorom.“

Problémy s ochranou detí

Väčšina sociálnych sietí dnes požaduje, aby boli ich používatelia starší ako trinásť rokov. Ale tieto vekové obmedzenia sa dajú ľahko obísť. Deti môžu používať účet dospelej osoby alebo jednoducho zaklamú o svojom dátume narodenia.

Aplikácia Instagram určená špeciálne pre deti by bola iba ďalším spôsobom, ako včas získať používateľov, hoci sa im reklamy do istého veku nebudú zobrazovať.

„Pre deti je to zlé, lebo sa do kolobehu dostávajú príliš skoro,“ hovorí Jim Steyer, šéf organizácie Common Sense Media, ktorá sa venuje bezpečnosti detí online. „Je to v podstate jednoduchý marketingový prístup – získajte deti od kolísky až po hrob.“

Facebook už spustil službu Messenger Kids. Jej cieľom bolo umožniť deťom hovoriť s používateľmi, ktorých im schválili rodičia. Ale v roku 2019 sa objavili správy, že v aplikácii bola chyba a deti sa mohli dostať do skupinových konverzácií s cudzími ľuďmi.

„Facebook už v minulosti nedokázal ochrániť bezpečnosť a súkromie detí na svojej platforme napriek tvrdeniam, že jeho produkty majú prísnu kontrolu ochrany súkromia,“ napísali štátni generálni prokurátori.

“ Viete, že mozog a sociálny vývoj sa stále formujú v nízkom veku. Sú dôvody, prečo sme v zákone povedali, že hranica je trinásť rokov. „ Kathy Castorová zo Snemovne reprezentantov Markovi Zuckerbergovi

YouTube taktiež vytvoril detskú verziu svojej služby, čím vyvolal obavy medzi politikmi aj obhajcami bezpečnosti detí.

Komisia Snemovne reprezentantov minulý mesiac začala vyšetrovať YouTube Kids po obvinení, že spoločnosť deťom ukazuje „nevhodný, needukačný a vysoko komerčný obsah“. YouTube urobil minulý rok výrazné zmeny v obsahu pre deti v rámci pokusu ulahodiť Federálnej obchodnej komisii. Tá v roku 2019 udelila spoločnosti pokutu vo výške desiatok miliónov dolárov za údajné porušenie súkromia detí.

Zuckerberg zákonodarcom v pondelok povedal, že jeho spoločnosť stále zvažuje, ako pristúpiť k rodičovskej kontrole.

„Myslím si, že je všeobecne pozitívne pomáhať ľuďom zostať v kontakte s priateľmi a učiť sa o rôznom online obsahu,“ povedal. „Sú ešte veci, ktoré musíme premyslieť a vyriešiť. Napríklad to, ako budú rodičia kontrolovať online prežívanie ich detí najmä vtedy, ak majú menej ako trinásť rokov. Zatiaľ sme to celé nevyriešili.“

Na marcovom vypočúvaní pred Kongresom zákonodarcovia obvinili Zuckerberga zo zarábania na deťoch pod trinásť rokov, aj keď mu to nebolo dovolené.

Zároveň kongresmani priznali, že rodičia vedia, že ich deti používajú sociálne siete, aj keď nemajú trinásť.

„Ale problém je, že to viete vy,“ povedala Kathy Castorová zo Snemovne reprezentantov. „A viete, že mozog a sociálny vývoj sa stále formujú v nízkom veku. Sú dôvody, prečo sme v zákone povedali, že hranica je trinásť rokov.“