Klik: Súd rozhoduje o budúcnosti virtuálnych trhov

8. máj 2021 o 0:43 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

Čo nám ukázal súd Epicu a Applu

Epic Games žaluje Apple za to, že firma vyhodila hru Fortnite z obchodu s aplikáciami na iPhonoch.

Fortnite naozaj porušoval pravidlá, ktoré Apple pre aplikácie stanovuje. Do hry zapracoval systém, ktorý obchádzal Apple pri spracovaní platieb. Apple od aplikácií na iPhonoch požaduje, aby všetky platby spracovali systémy firmy. Tie si z bežnej transakcie za digitálny tovar berú približne 30% podiel.

Epic Games tvrdí, že suma je príliš vysoká a Apple si ju môže pýtať len preto, že sa správa ako monopol. Apple naopak tvrdí, že chráni pohodlie zákazníkov, ktorí používajú jej telefóny a že podiel z tržieb je oprávnený.

Proces sa pravdepodobne potiahne roky, ale už dnes zo svedectiev a predložených dokumentov možno odkryť kus pozadia technologického a herného biznisu. Prinášame stručný prehľad najzaujímavejších postrehov a odhalení.

Sudkyňa bude musieť rozhodnúť, čo je vlastne digitálny trh (Wired)

Keď Netflix začal skúmať iné možnosti platieb, Apple začal tlačiť (9to5Mac)

Fortnite vytvorilo tržby za viac ako deväť miliárd dolárov (Verge)

Apple ponúkalo vybraným developerom výhodnejšie podmienky (9to5Mac)

Epic pravdepodobne prehrá, ale môže spustiť lavínu (Bloomberg)

Prečo je na svete zrazu málo čipov

Celosvetový nedostatok čipov potrvá najmenej dva roky. Pravdepodobne viac. Krízu spustilo niekoľko udalostí, ktoré sa zbehli viac či menej náhodne, no spolu spustili domino efekt, ktorý zablokoval globálnu dodávateľskú sieť. Wall Street Journal napísal skvelú analýzu, ktorú sa oplatí prečítať si.

V skratke sa dnes pozeráme na dopad obchodnej vojny USA a Číny, pre ktorú si čínski výrobcovia začali hromadiť do zásoby americké čipy. Pandémia zabrzdila dlho plánovaný prechod na sofistikovanejšie čipy, lebo výrobcovia aj spotrebitelia sa zľakli nadchádzajúcej recesie a spomalili technologický prechod na novšie a drahšie technológie.

Problém bol v tom, že výrobcovia už postavili továrne tak, aby vyrábali novšie a drahšie čipy. Postaviť novú továreň na čipy trvá roky a stojí miliardy dolárov, takže výrobnú kapacitu neviete zvýšiť.

Situácii nepomohlo ani sucho v juhovýchodnej Ázii, kde výrobcovia čipov patria k významným spotrebiteľom vody či požiare výrobných hál v Japonsku a extrémne počasie, ktoré odstavilo výrobné kapacity na juhu USA.

Celý systém dodávok a objednávok sa rozpadol a bude trvať roky, kým sa dostane do dobrej kondície.

(Bloomberg, CNBC)

Signal spravil tak dobrú kampaň, že ju Facebook zakázal

Komunikačná aplikácia Signal, ktorá svoju značku zakladá na ochrane súkromia rozbehla na Instagrame kampaň, ktorá vyťahovala údaje o používateľoch z databázy, ktorá umožňuje na Instagrame cieliť reklamu a rovno ich zobrazovala používateľom.

Výsledkom bolo, že ukázala používateľom reklamný text na štýl. "Túto reklamu vidíte lebo milujete K-pop a ste chemik. Táto reklama si vytiahla vašu polohu a vie, že ste v Berlíne a máte malé bábo. Práve ste sa presťahovali a tie tehotenské cvičenia vám dávajú zabrať".

Reklama sa pozerá na údaje, ktoré Instagram dokáže odčítať o používateľoch a umožňuje na ich základe cieliť reklamu. Inzerenti však väčšinou nedávajú ľuďom vedieť, aký parameter presne použili.

Signal napísal, že Facebook účet, pod ktorým tieto reklamy zadával zakázal.

Príklad zakázanej reklamy aplikácie Signal na Instagrame. (zdroj: Signal)

Správičky

Twitter kúpil Scroll, firmu poskytujúcu službu predplatné za 5 dolárov, ktorá odstraňuje reklamy zo zapojených spravodajských webov. Zatiaľ nie je jasné, ako presne ju využije, ale po nedávnych akvizíciách a oznamoch toho, že chce byť sociálnou sieťou pre tvorcov, to bude kombinácia aktuálnej funkcionality s niečím novým. (The Verge)

Twitter Spaces (funkcia živých audio miestností á la Clubhuse) je dostupná pre každého na Twitteri s viac ako 600 sledovateľmi. Na rozdiel od často skloňovaného Clubhouse je Twitter Spaces rovnako dostupné na iOS ako aj na Androidoch. (TechCrunch)

Google I/O začne 18. mája. Očakáva sa predstavenie Androidu 12, možno uvidíme Google Pixel 5a s procesorom vlastnej výroby označením Whitechapel a Google Pixel Buds A. Pravdepodobne sa Google bude venovať aj smart zariadeniam a po akvizícii Fitbitu by mohol predstaviť aj svoje plány s operačným systémom pre smarthodinky WearOS. (Google I/O)

Apple by mohol predstaviť skladací iPhone už v roku 2023. (MacRumours)

Rozhodnutie Facebooku a Instagramu zablokovať účet Donaldovi Trumpovi bolo správne. Avšak sociálne siete urobili chybu, keď bývalému americkému prezidentovi udelili neštandardný trest a zablokovali ho na neurčito. Rozhodla o tom dozorná komisia sociálnej siete (Oversight Board), ktorá posudzuje rozhodnutia administrátorov a hodnotí sporné prípady. (Denník N)

Prečo začal by Zuckerberg zrazu tak aktívny v diskusiách, podcastoch a zdieľa vtipy? Chce opraviť imidž Facebooku cez seba a svoje verejné vystupovanie. Na internom meetingu spoločnosti to povedal svojím zamestnancom, vraj pôsobil roboticky a chce to zmeniť. Posledné týždne začal byť aktívny vo verejných debatách, prijíma viac ponúk na rozhovory a na Facebook a Instagrame zdieľa vtipy. Podľa zistení portálu The Information ide o novú komunikačnú stratégiu, s ktorou prišiel Zuckerbergov PR tím. (The Information)

