Pred sto rokmi "objavil" Menedelejev recept na vodku

Moskva 1. februára (TASR) - Už sto rokov uplynulo odo dňa, ako známy ruský vedec Mendelejev, autor periodickej sústavy prvkov, obhájil svoju dizertačnú prácu na tému riedenie alkoholu vodou, v ktorej určil ideálny pomer medzi alkoholom a vodou pri výrobe vodky. Pripomenula to dnes rozhlasová stanica BBC.

Mendelejova dizertácia sa stala základom receptu na klasickú ruskú vodku. Ročne sa jej v Rusku vypije 954 miliónov litrov, pričom najväčšia spotreba alkoholu je na ruskom Ďalekom východe. A hoci mnohí vodku považuje za jeden zo symbolov Ruska, v spotrebe alkoholu obyvateľom tejto krajine prvenstvo rozhodne nepatrí.

Najviac alkoholu ročne - až 11,5 litra na obyvateľa - vypijú Portugalci. V Rusku je priemerná ročná spotreba na obyvateľa o štyri litre nižšia. Okrem Portugalska ho ešte predbehlo Nemecko, Francúzsko a Belgicko.

V ostatných dňoch však ruský prezident Vladimir Putin začal kampaň za zdravý spôsob života. Kritizoval spoluobčanov, že v mnohých rodinách mesačné výdavky na alkohol prevyšujú výdavky na šport. Rozvojom masového športu sa zaoberala dokonca aj štátna rada. Tá rozhodla o vydelení finančných zdrojov na jeho podporu i o zriadení nového, špecializovaného televízneho kanálu.

Či to nebude práve na vysielacej frekvencii, ktorá donedávna patrila opozičnej TV6, to ukáže budúcnosť. V každom prípade, práve vysielanie športového kanála nahradilo až do udelenia novej licencie televíziu TV6 so všeobecným profilom, uzatvára BBC.