Klik: M1 čip vládne všetkým, jeden všetkým káže, jeden všetkých privedie...

Apple konsoliduje

O Apple event sme nahrali celý Klik špeciál (nájdete vo svojich podcastových aplikáciách).

Zhrnutie noviniek a podcast nájdete aj na webe SME v predošlom článku.

V podrobnejšej analýze sa náš kolega Matúš Paculík venuje tomu, ako a prečo Apple konsoliduje svoje čipy.

Ako Epic buduje virtuálny svet

Z nášho sesterského newslettra Herný update:

Firma Epic Games buduje vlastný virtuálny svet. Spoločnosť oznámila, že prijala investície vo výške jednej miliardy dolárov, z ktorých časť pôjde na budovanie projekt s názvom Metaverse. Epic sa pokúsi vybudovať kompletný virtuálny svet, v ktorom sa bude miešať virtuálny a skutočný obsah. Virtuálny svet má podľa plánov firmy spojiť všetky existujúce virtuálne prostredia od Epicu, ale aj konkurenčných firiem. Metaverse má zahŕňať virtuálnu realitu aj tradičné herné rozhrania.

“Bude to miesto, kde sa stretávajú jednotlivci a tvorcovia každej veľkosti, vrátane veľkých značiek. Ak ste výrobca výrobca áut, vašu prítomnosť v Metaverse nebudú sprostredúvať reklamy na vaše autá. Bude to priestor, v ktorom si ľudia budú môcť vaše auto zašoférovať a zažiť si skúsenosť z jazdy,”

povedal pre VentureBeat šéf Epic Games Tim Sweeney. Technológie sú podľa firmy dosť vyspelé na to, aby sa podobný svet dal postaviť, no jeho rozvoj bude postupný.

Firma už dnes experimentuje so živými virtuálnymi svetmi. Populárna hra Fortnite sprostredkúva pre hráčov koncerty populárnych spevákov a cez partnerstvá sa jej darí do hry vťahovať obsah dnes populárnych značiek. Napríklad v čase uverejnenia nového Star Wars či Marvel filmu sa najpopulárnejšie postavy často objavia ako hrateľné postavičky vo Fortnite.

Okrem Partnerstiev Epic buduje aj technologickú základňu na budovanie podobného sveta. Minulý týždeň po rokoch vývoja vydal nástroj, ktorý umožňuje komukoľvek vyklikať si takmer fotorealistický model človeka. Prednedávnom kúpil napríklad aj slovenskú firmu Caputring Reality, ktorá sa špecializuje na prevod reálneho sveta do podrobných trojrozmerných modelov. Bude to trvať roky a výsledok je neistý, ale Epic si pomaly buduje pozície v boji o to, kto ovládne vznikajúci virtuálny svet.

Facebook hovorí, že berie audio vážne

Facebook ukázal svoj produktový plán ohľadom audio noviniek. Tu je zoznam toho, čo chce spoločnosť Marka Zuckerberga pustiť v najbližších mesiacoch:

Audio editor priamo vo Facebook aplikácii s rôznymi nastaveniami

Soundbites je forma na zdieľanie audio klipov vytvorených v audio editore

Možnosť počúvať podcasty priamo vo Facebook aplikácii

Facebook chce pomôcť s objavovaním nových podcastov, v tomto pravdepodobne pomôže ohlásená spolupráca so Spotify

Clubhouse klon nazvaný Live Audio Rooms (pre Facebook aj Messenger)

Mark Zuckerberg povedal, že do audia rovno zabudujú aj možnosti monetizácie, lebo chcú podporovať tvorcov.

(FB Newsroom, Platformer)

Správičky

Netflix mal veľmi zlý prvý kvartál roka 2021, pridal o 2 milióny predplatiteľov menej, než sa očakávalo . A spoločnosť rovno povedala, že v druhom kvartáli pridá približne len milión. Akcie poklesli až o 11% po oznámení výsledkov. Netflix vysvetlil, že spomalenie počtu predplatiteľov možno pripísať pretrvávajúcej pandémii nového koronavírusu, pre ktorú musela spoločnosť oddialiť uvedenie niektorých svojich veľkofilmov. (CNBC)

Na lacný notebook zabudnite, globálny problém zasiahol aj elektro . Ponuku notebookov so štandardnou uhlopriečkou 15,4 alebo 15,6 palca a cenou do 500 eur zrátate momentálne na prstoch dvoch rúk. Predajcovia elektroniky priznávajú, že ceny notebookov sa o niečo zvýšili a pri niektorých modeloch meškajú dodávky. Kríza dostupnosti sa netýka len počítačov. Nesie sa celým sektorom elektroniky až po spotrebiče. Za zdražovaním sú rastúce ceny základných výrobných materiálov, od medi cez oceľ až po plasty a polystyrén, ako aj vyššie náklady na dopravu. Nedostatočné kapacity v posledných mesiacoch rieši letecká, námorná, aj železničná doprava. Kontajnerová doprava po mori od jesene zdražela štvornásobne, čerešničkou bolo nedávne zablokovanie Suezského prieplavu. Predajcovia elektroniky sa v princípe stretávajú s dvoma skupinami dodávateľov. V prvej sú firmy, ktoré vyššie vstupné náklady a drahšiu dopravu premietajú do cien svojich produktov, čo e-shopy akceptujú. Čoraz častejšie sa však stretávajú s druhou skupinou dodávateľov, ktorí v dôsledku obmedzenej výroby a čipovej krízy cielene uprednostňujú výrobu drahšieho tovaru na úkor sortimentu s nižšou cenou. Inými slovami, výrobcom sa viac oplatí vyrobiť notebook za tisíc eur než za 500 eur, a preto lacnejšie modely chýbajú. (Index)

Znovuobjavený záujem Apple o podcasty znamená, že Spotify ešte zintenzívni svoje kroky, chystá platené podcasty bez poplatkov. Od mája ponúkne Apple tvorcom podcastov možnosť zaviesť predplatné pre svoj podcast, spoločnosti musia zaplatiť dvadsať dolárov a z predplatného si berie províziu 30 percent prvý rok a 15 percent nasledujúce roky. Spotify podľa denníka Wall Street Journal plánuje na budúci týždeň ohlásiť vlastnú ponuku a nebude účtovať podcasterom, ani im nezníži predplatné a umožní im stanoviť si vlastné ceny. Používatelia aplikácie Spotify pre iOS, ktorí sa prihlásia na odber, budú presmerovaní na web transakcie, čo znamená, že ani Apple nezníži tieto príjmy. Spotify oznámilo v uplynulých týždňoch spoluprácu s Facebookom, ktorý chce v najbližších mesiacoch predstaviť viacero audio noviniek vrátane možnosti počúvať podcasty priamo vo svojej aplikácie pravdepodobne cez Spotify prehrávač. (Wall Street Journal)

Apple rozšíri svoj reklamný biznis . Deje sa to práve v čase, keď spoločnosť chystá nové pravidlá ochrany osobných údajov pre telefóny iPhone, ktoré pravdepodobne ochromia reklamy ponúkané konkurentmi ako Google a Facebook. Tim Cook síce verejne vystupuje proti reklamám, ale jeho firma mala v roku 2010 ambíciu stať sa veľkým hráčom na reklamnom trhu, avšak v kľúčovej akvizícii ju predbehol Google (kúpil AdMob, mobilnú reklamnú spoločnosť). Novinkou, ktorú má Apple predstaviť v najbližších týždňoch je druhý reklamný priestor (prvým je reklama vo vyhľadávaní aplikácií) v sekcii „Navrhované“ aplikácie na vyhľadávacej stránke App Store. Nový priestor tým umožní inzerentom propagovať svoje aplikácie v celej sieti, a nielen pri dopyte na konkrétne vyhľadávania. (Financial Times)

Youtuber Jake Paul zneužíval svojich spolupracovníkov a dnes je bohatší než kedysi. Jake Paul patrí medzi skorých influencerov a youtuberov, preslávil sa na sociálnej sieti Vine, a patrí medzi prvých propagátorov nebezpečných žartov (na motívy série Jackass) a kaskadérskych kúskov. Jeho videá dnes imitujú mnohí youtuberi. V roku 2016 založil Team 10, čo bola vybraná skupina mladých influencerov (jeden mal len 14 rokov), ktorých presvedčil, aby sa presťahovali do jedného domu a spolu vytvárali videá, čím by znásobili počet svojich sledovateľov. Denník New York Times cez týždeň podrobne opísal násilné pozadie toho, čo sa odohrávalo v dome Team 10 a príbehy zneužívania (aj sexuálneho) niekoľkých aktérov Jakom Paulom. Avšak ten začal v roku 2020 boxerskú kariéru, založil investičný fond a na sociálnych sieťach sa chváli, že zarába viac peňazí, než kedykoľvek predtým. Paul obvinenia odmieta, bývalí spolupracovníci pripravujú žaloby. (NY Times)

Discord ukončil rokovania ohľadom akvizície s Microsoftom. Spoločnosť sa chystá uviesť svoje akcie na trh. Microsoft podľa zdrojov ponúkal 12 miliárd dolárov. Discord využívajú najmä hráči ako komunikačné fórum počas hrania hier, aplikácia umožňuje aj čisto hlasovú komunikáciu v kanáloch. (Bloomberg)

