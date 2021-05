Bez kontaktu s blízkymi najviac trpí psychika. Ako sa vyrovnať s odlúčením?

Práca z domu prestáva byť benefitom.

Keď sa v médiách objavili prvé správy o novom víruse šíriacom sa z Číny, málokto si vedel dostatočne dobre predstaviť rozsiahle následky, ktoré spôsobí. Prichádzame na ne dodnes a dlho ešte budeme.

„Zostali sme v neistote a obavách. Zo dňa na deň sme prišli o to, čo nám ako ľudstvu je najprirodzenejšie, teda o sociálny kontakt,“ hovorí psychológ Marek Madro.

Čo nás čaká po doznení pandémie a čo radia odborníci?

Pandémia by nás pred 20 rokmi stála viac

Ak sme ako ľudstvo niekedy mali bojovať s pandémiou koronavírusu, je dobré, že to nebolo pred desiatimi, dvadsiatimi rokmi. Zvládnuť ju by nás vyšlo omnoho viac financií i úsilia.

„Pred 20 rokmi sme si na priemerný počítač odkladali mesiace a internet bez obmedzení prakticky neexistoval. Práca z domu by tak bola asi pre väčšinu firiem finančne likvidačná,“ hodnotí technologický novinár Matúš Paculík.

“ V prvom roku pandémie sme v 4G sieti zaznamenali viac než 52-percentný medziročný nárast dátovej prevádzky. „ Alexandra Piskunová, Orange Slovensko

„Už vtedy síce mohlo fungovať v digitálnom svete množstvo firiem, problémom však bola vysoká cena hardvéru a softvéru,“ pokračuje Paculík.

Úvodom milénia sa začínal predávať Windows 98 a objavili sa hry ako GTA III či Diablo II, väčšina práce s počítačom sa však odohrávala mimo pripojenia na internet. Aj preto by boli dopady pandémie závažnejšie.

„Pred desiatimi rokmi boli na Slovensku technologickým vrcholom 3G siete s rýchlostnými limitmi na úrovni niekoľkých megabajtov za sekundu,“ vysvetľuje Alexandra Piskunová, hovorkyňa Orange Slovensko.

„Neboli by cez ne možné videoprenosy, pretože siete neboli dimenzované na takú masovú a dátovo náročnú prevádzku, akej sme svedkami dnes. Rovnako neboli dostatočne rozšírené a dostupné ani platformy pre videoprenosy,“ dodáva hovorkyňa Orange Slovensko.

Náročnosť na telekomunikačné siete ilustruje prvý deň zavedenia opatrení, kedy sa podľa štatistík spoločnosti Orange zvýšil nárast hlasovej prevádzky o 47 percent. Okrem toho stúpol aj počet prenesených dát, keď bol nárast dennej prevádzky počas prvej vlny pandémie až do 150 percent.

„V prvom roku pandémie sme v našej 4G sieti, kde sa realizuje väčšina dátových prenosov, zaznamenali viac než 52-percentný medziročný nárast dátovej prevádzky. Očakávame, že tento rok medziročne opäť narastie,“ odhaduje Piskunová.

Boli to práve technológie a sociálne siete, ktoré nám pomohli udržať si aspoň časť života spred pandémie. Postupne sa to však začalo otáčať proti nim, keďže mať prácu v obývačke či spálni nemusí byť pre každého výhodou.

„Pred časom bola práca z domu benefitom, dnes už to tak možno nie je. Práve preto, že sme prakticky všetci a neustále doma,“ hovorí klinický psychológ Martin Miler.

Ako si zachovať zdravie v digitálnej dobe?

Aj keby bola práca na diaľku akokoľvek efektívna, netreba zabúdať, že informačné technológie nemajú byť jedinou možnosťou, ako tráviť čas. Treba si preto vytvoriť správne návyky.

„Určite treba dodržať rozumný pracovný čas. V konkrétnu hodinu si zapnúť počítač a počas pracovnej doby byť prítomný online, ale rovnako si dopriať aj prerušenie práce na obednú prestávku. Následne je dôležité online svet doslova opustiť, ako keď odchádzame z práce a vypnúť. Vyžaduje si to vysokú mieru disciplíny,“ hovorí Miler.

Ak to niekto nezvláda a pociťuje psychický tlak, môže využiť tip od psychológa.

„Niekedy radím ľuďom obliecť sa, vyjsť z dverí, prejsť sa napríklad okolo domu a vrátiť sa domov. Akoby zasadli do práce a telu poskytli moment preladenia. Pomáha nám to predeliť si pracovný a súkromný život,“ radí Miler.

Väčšie problémy však môžu vzniknúť v prípade detí. Tak ako nemožno očakávať, že práca z domu nahradí bežné návyky na pracovisku, ani deti sa z domu nenaučia všetko, čo by sa naučili v škole. Aj ony preto potrebujú digitálne pravidlá.

„Predovšetkým deti na prvom stupni a deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami by potrebovali fyzickú prítomnosť svojej učiteľky, ktorá by im viedla ruku pri písaní či dávala rôzne pomôcky, vďaka čomu by si učivo dokázali lepšie predstaviť, pochopiť ho a zapamätať si. Musíme mať na mysli, že deti sa učia prioritne vo vzťahu s nami, s učiteľmi či spolužiakmi,“ vysvetľuje psychologička Silvia Érseková.

Psychologička má dobré skúsenosti aj so „zastaranými“ spôsobmi udržiavania vzťahu, teda posielaním listov, pohľadníc a darčekov. Podľa nej sa deti tešia, keď im niečo príde poštou. Aj to by ich mohlo odtrhnúť od obrazoviek a skrátiť množstvo času, ktorý strávia v online prostredí.

Čaká nás postcovidová rehabilitácia

Vrátime sa niekedy do otvorených kancelárií? Zažijeme koncerty a voľný pohyb bez obmedzení? To sú otázky, pred ktorými ešte len stojíme, ale už dnes je jasné, že počas ďalších rokov bude potrebné pripraviť sa na významné zmeny v spoločnosti.

“ Na našich linkách pomoci sme zaznamenali 33-percentný nárast depresívnych symptómov u mladých ľudí. „ Marek Madro, IPčko.sk

„Dopadov bude mnoho a ukážu sa nám pri začleňovaní sa do bežného spôsobu života, pretože za rok sme stratili veľmi veľa návykov,“ odhaduje Madro.

Poukazuje aj na to, že pri mladých ľuďoch bude veľmi dôležitý citlivý a postupný spôsob návratu.

„Už teraz je potenciálne riziko, že 20 percent z nich bude pri návrate potrebovať odbornú pomoc. Aktuálne sme na našich linkách pomoci zaznamenali 33-percentný nárast depresívnych symptómov u mladých ľudí,“ tvrdí Marek Madro, zakladateľ internetovej poradne pre mladých IPčko.sk.

Svetová zdravotnícka organizácia preto upozorňuje na potrebu zabezpečenia psychologickej pomoci a tiež na prevenciu samovrážd v súvislosti s následkami pandémie. Veľkú úlohu v tom môže zohrať telemedicína.

Keď sa vrátime do bežného kolobehu života, bez rúšok a strachu z vírusu, technológie už z našich životov nezmiznú. Práve naopak, ich podiel v súkromných a pracovných vzťahoch bude narastať. Bude potrebné sa na túto dobu pripraviť, a to psychicky, fyzicky aj technologicky.

„Našu sieť dlhodobo dimenzujeme na prevádzku, ktorá prevyšuje priemernú úroveň zaťaženia tak, aby sme boli pripravení na výnimočné situácie a nárazové zaťaženie aj v budúcnosti,“ prezrádza Alexandra Piskunová, hovorkyňa Orange Slovensko.

V uplynulých troch rokoch Orange investoval do modernizácie a výmeny technológií 144 miliónov eur. Zmodernizoval viac ako 2 400 základňových staníc a urobil aj zásadnú prípravu na príchod 5G. Podľa nezávislých meraní spoločnosti Systemics-PAB je sieť od Orange aktuálne najlepšou na Slovensku a jednou z najrýchlejších v Európe.

„4G sieť je v našej sieti najdostupnejšia, pretože v jej pokrytí sa nachádza až 99 percent populácie Slovenska, čím sa nemôže pochváliť žiadny iný operátor,“ hovorí Piskunová.

Technologický novinár Matúš Paculík považuje rozšírenie siete za kľúčový rozdiel v tom, ako sme zvládli pandémiu teraz a ako by sme ju zvládli pred dvadsiatimi rokmi.

„Spomedzi všetkých technológií mali najväčší dopad na prežívanie pandémie služby pre videohovory. Bez nich by žiaci nemali žiadne online vyučovanie a bezpečné domáce prostredie by sme chtiac-nechtiac museli vymeniť za kancelárie,“ uzatvára Paculík.

