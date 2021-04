Klik: Ako streamovacím službách dochádza obsah

Komentovaný prehľad technologických správ.

10. apr 2021 o 7:34 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

Ako sa rokuje s robotom

Dvaja doručovatelia organizujú vzburu voči robotom. Nie je to námet nového filmu, ale bežný pracovný deň. Dave Levy a Nikos Kanelopoulos sa podľa Bloombergu snažia zorganizovať odpor doručovateľov firmy DoorDash voči algoritmu, ktorý určuje ich výplaty a ponúka im prácu.

DoorDash je v USA rozšírená doručovacia služba v appke. Trochu podobná ako na Slovensku Wolt alebo Bolt Food. Objednáte si cez ňu jedlo alebo tovar a aplikácia spracuje objednávku, nájde pre váš nákup doručovateľa a spracuje platbu.

Doručovatelia sa môžu prihlásiť na smenu kedykoľvek a každú cestu môžu odmietnuť alebo prijať. DoorDash má veľkú sieť doručovateľov, ktorí si cez aplikáciu zarábajú - niektorí ako bočný príjem, iní berú doručovanie ako hlavný úväzok.

Aplikácia sa samozrejme pokúša doručiť vám jedlo za čo najmenej peňazí. Oslovuje doručovateľov s tým, že im za doručenie ponúka čo najmenej peňazí a hľadá takého, ktorí sa zásielku rozhodne doručiť. Ak sumu doručovateľ nepríjme do pár sekúnd, robot ju ponúka inému. Ak odmietne niekoľko doručovateľov za sebou, ponúkne nasledujúcemu o trochu vyššiu sumu. Takto sa pokúša vydražiť čo najlacnejšie doručenie.

Levy a Kanelopoulos ale robotovi, ktorí im kontrakty ponúkal, začali klásť odbor. Vo svojom okolí začali organizovať cez sociálne siete medzi doručovateľmi hnutie, ktoré sa snaží doručovateľov presvedčiť, aby odmietali všetky doručenia, ktoré im neponúkajú aspoň sedem dolárov.

Snažia sa tak stanoviť minimálnu vstupnú sumu v dražbe a robot sa ju pokúša podliezať. Zatiaľ sa zdá, že sa im mierne darí ceny za doručenie naozaj zdvíhať. Pre úspech ich snahy je kľúčové to, aby sa do kartelu zapojila väčšina doručovateľov v oblasti a aby všetci držali líniu.

Robotovi tak úplne vyťazí menšinu, ktorá je ochotná doručovať za menej a bude musieť ponúkať prácu aj organizovanej pracovnej sile, ktorá si stanovila minimálnu mzdu.

Ak sa vám to nápadne pozdáva na rokovanie firmy s odborármi, máte pravdu.

Rozdiel je ten, že jeden z rokovacích partnerov je robot a vyjednávanie prebieha priamo cez mikroštrajky pracovnej sily voľne organizovanej cez sociálne siete.

Spoločenské témy cyberpunkovej budúcnosti sa nápadne podobajú na témy industriálnej minulosti, len prebiehajú cez iné prostriedky.

(Bloomberg)

Streamovacím službám dochádza obsah

Ak sa pozriete na graf vývoja predplatiteľov streamovacích služieb, vyzerá všetko OK. Hlavní hráči rastú približne tak, ako by ste v pandémii očakávali. No v pozadí asi potichu panikária, lebo až teraz pred sebou vidia pandemickú priepasť.

Pandémia pomerne silno zasiahla výrobu filmov a seriálov, no keďže produkcia býva dlhá, za posledný rok sme videli projekty, ktoré sa začali točiť pred krízou a počas minulého roka sa viac či menej len dokončovali. Dnes ale nový obsah začína dochádzať a vidno to aj navonok.

Netflix začal posielať viac emailov, ktoré upozorňujú na starý obsah a presviedčajú ľudí aby si pozreli staršie kusy z katalógu. Dáta ukazujú, že nových originálnych filmov a seriálov ubodlo medziročne o 12 %.

Netflix má oproti konkurentom výhodu v tom, že licencuje po celom svete a pokles produkcie v USA vie kompenzovať v zahraničí. Viac budeme vedieť 20. apríla, keď firma zverejní výsledky za prvý kvartál.

Naopak Disney+ ťaží zo svojej televíznej stratégie pomalšieho uvoľnovania obsahu. Seriály si rozloží na niekoľko týžďnov a menší katalóg obsahu tak drží divákov dlhšie. Tiež si najlákavejšie nové seriály pomerne cielene reťazí, aby nasledovali jeden za druhým. (Manadlorian II > WandaVision > Winter Soldier)

(Bloomberg)

Správičky

Unikli údaje miliónov ľudí z Facebooku, slovenské účty v úniku neboli. Ale napríklad z Českej republiky unikli údaje o takmer 1,4 milióna používateľoch. Z Poľska o takmer 2,7 milióna ľuďoch. Hackeri zverejnili takmer kompletné údaje 533 miliónov používateľov sociálnej siete Facebook. Unikli mená, údaje o telefónnych číslach či pohlaví. Malá časť údajov obsahuje aj informáciu o emailovej adrese používateľa. Ak sa chcete predsa len uistiť, či je váš facebookový účet v bezpečí, môžete využiť bezplatný online nástroj haveibeenpwned. (SME Tech)

Amazon na Twitteri útočil na politikov, pretože Jeff Bezos chcel agresívnejšiu komunikáciu. Aféra okolo komunikácie twitterového účtu Amazonu na teraz skončila. Viacerí vzniknutú situáciu pripisovali nervozite z hlasovania o odborovej organizácii v Amazone. Hlasovanie nakoniec skončilo výhrou Amazonu, odbory na teraz nezaložia. Čo sa však dialo predtým? Účet útočil na politikov a vyvracal pravdivé tvrdenia o svojich pracovníkoch (šoféri donášiek nestíhajú a musia vykonávať malé potreby do plastových flašiek). Tesne pred Veľkou nocou sa firma za toto ospravedlnila. (Vox.com)

Šéf Apple v rozhovore hovoril o rozšírenej realite aj autonómnych autách. V rozsiahlom rozhovore s novinárkou Karou Swisher z NY Times v podcaste Sway hovoril Tim Cook o spore s Facebookom, o jeho postoji k ochrane súkromia, právnom boji s Epic Games a možných budúcich inováciách spoločnosti Apple, napríklad Apple Glasses. (The New York Times)

Aké to je, keď vám internet a algoritmy sociálnych sietí dokola pripomínajú zrušenú svadbu? Technologická novinárka Lauren Goode v eseji popisuje, ako v roku 2019 zrušila svadbu a doteraz ju to prenasleduje. (Wired)

Počet miliardárov počas pandémie stúpol o 30 %. Podľa novej správy Forbes je na svete aktuálne 2755 miliardárov a 86 % z nich je bohatších než boli na začiatku pandémie. 6 z 10 najbohatších ľudí sveta zbohatli podnikaním s technológiami. (Vox.com)

