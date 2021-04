Archeológovia majú novú hypotézu o pôvodoch krížov v Chráme Božieho hrobu

Tisíce náboženských symbolov vytvorila iba hŕstka ľudí.

1. apr 2021 o 13:40 TASR

JERUZALEM. Izraelskí archeológovia tvrdia, že rozlúštili záhadu krížov vytesaných do muriva v Bazilike Božieho hrobu, informoval vo štvrtok spravodajský portál The Times of Israel.

Chrám stojí na mieste, ktoré väčšina kresťanov uctieva ako Golgotu alebo Kalváriu, kde bol podľa Nového zákona ukrižovaný Ježiš.

Na stenách chrámu je vytesaných množstvo krížov. Vedci doteraz neboli schopní dospieť k záveru, ako sa tam tieto kríže dostali.

Renovačné práce umožnili bližší výskum

Dlho sa predpokladalo, že ich tam vyryli pútnici. Okrem iného sú totiž v murive aj mená ľudí a nápisy ako "Bol som tu a videl".

"Tento jedinečný fenomén nás vždy mátal," uviedol pre agentúru Reuters vedúci archeologického oddelenia Izraelského úradu pre pamiatky Amit Re"em. Dodal, že vedci skúmali hypotézu, či ide o "grafity pútnikov alebo niečo iné".

Renovačné práce v chráme však archeológom konečne umožnili preskúmať kríže vytesané do kameňa zblízka, a to pomocou 3D zobrazovania a digitálnych technológií, ktoré im umožnili porovnať jednotlivé rytiny a datovať ich.

Objednávka pútnikov

Analýzou získaných dát vedci dospeli k záveru, že tisíce náboženských symbolov vytvorila iba hŕstka ľudí - dvaja až traja. Na základe tohto zistenia potom vedci sformulovali novú teóriu.

Podľa Re"ema môže ísť o kríže vytesané kamenármi na objednávku pútnikov. Dodal, že autor-kamenár pri kríži zanechával aj svoju značku, ako to remeselníci zvyčajne na stavbách robievali.

"Povedzme, že ste arménsky pútnik, takže niečo zaplatíte kňazovi, niečo zaplatíte tomuto kamenárovi a ten pre vás, pre dobro vašej duše a duší vašich príbuzných, vyryje kríž na najposvätnejšom mieste kresťanstva na Zemi," uviedol Re'em.