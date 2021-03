Červené víno by mohlo znížiť riziko vzniku šedého zákalu, naznačili štúdie

Vedci upozornili na možnú ochrannú funkciu antioxidantov.

31. mar 2021 o 12:13 Patrik Sopóci

LONDÝN. Striedma konzumácia alkoholu, najmä červeného vína, by mohla znížiť riziko vzniku šedého zákalu. Ukázala to nová britská štúdia, informoval o nej britský The Guardian.

Vedci veria, že antioxidanty obsiahnuté vo víne by mohli pomôcť vysvetliť, prečo majú umiernení konzumenti alkoholu o 23 percent menšie riziko vzniku šedého zákalu ako abstinenti.

Akademici z očnej kliniky Moorfields v Londýne v spolupráci s oftalmologickým inštitútom University College London desiatky rokov študovali životný štýl a zdravotný stav takmer pol milióna respondentov.

Jednoznačná súvislosť sa zatiaľ nepotvrdila

Zistili, že u ľudí, ktorí konzumovali maximálne 14 jednotiek alkoholu týždenne (približne šesť a pol pohára), bola menšia pravdepodobnosť, že budú musieť podstúpiť operáciu šedého zákalu. Riziko bolo najmenšie v prípade konzumentov vína.

Štúdia Epic-Norfolk preukázala pri konzumentoch vína o 23 percent menšie riziko operácie ako pri abstinentoch. V druhej štúdii Biobank bol tento rozdiel 14 percent v prospech konzumentov.

„Šedý zákal sa spája najmä so zvyšujúcim sa vekom pacientov. Skutočnosť, že naše zistenia sa preukázali najmä pri konzumentoch vína, môže naznačovať ochrannú funkciu polyfenolových antioxidantov, ktoré sa hojne vyskytujú v červenom víne,“ uviedla doktorka Sharon Chuaová, autorka prvej štúdie publikovanej v časopise Ophthalmology.

Autori však zdôraznili, že jednoznačná súvislosť sa medzi umierneným pitím a vznikom šedého zákalu zatiaľ nepotvrdila.

Dlhodobé štúdie môžu poskytovať skreslený obraz

Britská Národná zdravotná služba považuje alkohol (popri fajčeniu, cukrovke a rodinnej anamnéze) za rizikový faktor pri vzniku šedého zákalu.

Doktorka Sadie Bonifaceová, vedúca výskumu na Institute of Alcohol Studies, uvedené zistenia spochybnila. Dlhodobé štúdie by podľa nej mohli poskytovať skreslený obraz o zdravotnom stave dobrovoľníkov.

„Porovnávanie zdravia umiernených konzumentov alkoholu s abstinentmi je tiež nepresné. Abstinenti sú veľmi rôznorodá skupina, ktorá zahŕňa napríklad aj ľudí, ktorí prestali piť práve pre zdravotné problémy. Striedma konzumácia alkoholu teda môže umelo vyzerať, že prináša zdravotné výhody, pretože umiernení konzumenti sú porovnávaní aj s abstinentmi s horším zdravotným stavom," uviedal Bonifaceová.

„Zvýšený účinok červeného vína môže byť spôsobený inými charakteristikami skúmanej skupiny, ktoré súvisia so vznikom šedého zákalu a neboli zohľadnené," dodala.