Zápchu v Sueze vidno až z vesmíru

Loď Ever Given uviazla na plytčine.

26. mar 2021 o 17:38 Renáta Zelná

Detail lode Ever Given uviaznutej v Suezskom prieplave. (Zdroj: Copernicus Sentinel údaje, ESA)

Obrovskú kontajnerovú loď, ktorá uviazla na plytčine v Suezskom prieplave, vidno až z vesmíru.

Satelitné zábery Európskej vesmírnej stanice (ESA) ukazujú aj zápchu, ktorú loď Ever Given spôsobila. Loď bola na ceste z Číny do Holandska.

ESA zverejnila dva zábery zo satelitu Copernicus-Sentinel-1, ktoré ukazujú situáciu pred a po nehode.

Vľavo Suezský záliv a prieplav počas bežnej prevádzky. Vpravo je vidno zápchu v zálive. V kanáli je označené miesto, kde sa zasekla kontajnerová loď Ever Given. (zdroj: Copernicus Sentinel údaje, ESA)

Prvý z utorka 23. marca (nižšie na fotke vľavo) zobrazuje bežnú situáciu v Suezskom zálive, kde sú lode od seba vzdialené približne dva až tri kilometre.

Druhý záber je zo štvrtka a ukazuje už upchatý kanál takmer štyristo metrovou loďou. Zablokovanie kanála zabránilo v bežnej plavbe stovkám tankerov a iných plavidiel.

Morská hladina sa na záberoch javí ako takmer čierna. Kovové objekty, v tomto prípade lode v zálive, naopak vidno ako kontrastné biele body.