Klik: Roblox úplne mení definíciu toho, čo je počítačová hra

20. mar 2021 o 0:55 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

Témy podcastu

Ako Roblox mení hry

Čo je NFT

Nie je dôležité, či je Snyder Cut dobrý film

Prečo Roblox zmení hry

Z nášho sesterského newslettra Herný update

Firma má ledva pätnásť rokov a veľa starších hráčov o nej doteraz nepočulo, ale je hodnotnejšia ako tvorcovia Assassin's Creed a GTA dohromady. Akcie firmy Roblox, ktorá vydáva rovnomennú hru sa začali predávať na burze. Po uvedení na trh sa cena akcií zvýšila natoľko, že Roblox má trhovú hodnotu 45 miliárd dolárov.

Roblox v skutočnosti nie je hra. Je to herná platforma. Alebo ešte inak, je to hra a zároveň nástroj, vďaka ktorému môže ktokoľvek tvoriť (a predávať) vlastné hry.

Hra vzdialene pripomína virtuálnu stavebnicu. Hráči môžu postaviť vlastné svety, ale aj celé vlastné hry. Nástroje sú dosť jednoduché na to, aby ich dokázali používať aj technicky zručenejšie deti. Môžu vybudovať prostredie či celú minihru, ktorú si iní hráči stiahnu a utratia v nej virtuálnu menu. Tú si tvorcovia môžu vymeniť za skutočné peniaze. Všetko prebieha priamo v prostredí Robloxu.

Výsledkom je, že v jednej hre sa skrývajú tisíce rôznych hier. Väčšina je doslova nehrateľná, no nájdete stovky zaujímavých hier, okolo ktorých vznikajú komunity - najmä medzi menšími deťmi. Podľa staršieho prieskumu deti v Robloxe trávia viac času ako na YouTube a Facebooku dohromady.

V skutočnosti sa nepozeráte na hru, ale na hernú platformu, v ktorej vznikajú samostatné hry a má samostatnú ekonomiku. Stopäťdesiat miliónov používateľov v prostredí v minulom roku utratilo viac ako miliardu dolárov. Časť firma vyplatila tvorcom, ale zbytok tvorí zisk z hier, ktoré v prostredí vytvorili iní tvorcovia.

Najlepšie Roblox pochopíte, ak o ňom budeme premýšľať ako o YouTube, kde sa namiesto videa tvoria a hrajú hry. Alebo ak chcete, je to vlastná konzola, akurát že je len softvérová.

(Hernýupdate.sk, The Economist)

Čo je NFT

Ak ste tú skratku ešte nepočuli, čoskoro sa k vám dostane. NFT, alebo Non-fungible token sa dá zjednodušene preložiť ako nezameniteľný žetón. V princípe je to digitálny certifikát, v ktorom je zakódovaný súbor. Tento súbor môže byť prakticky čokoľvek, no v poslednej dobe sa do NFT začínajú často vkladať umelecké diela.

Tieto virtuálne žetóny (alebo certifikáty) žijú na blockchainovej sieti Ethereum a nedávno sa začali používať ako nástroj na predaj a nákup digitálneho umenia.

Umelci požívajú sieť, aby vystavili certifikáty naviazané na ich digitálne dielo. Napríklad MP3 súbor s pesničkou alebo obrázok. Tento certifikát potom ako zberateľský kus predávajú v aukciách. Samozrejme, že zároveň sa internetom šíria dokonalé kópie pôvodného súboru.

Certifikát sám je symbolický, ale má v sebe zakódované napríklad nesfalšovateľné informácie o tom, kedy ho umelec vydal a kto si ho kedy kúpil či predal. Umelci takto získali možnosť predávať svoje diela v čisto digitálnom prostredí. Zároveň ale vznikla zvláštna situácia, pri ktorej zberatelia platia milióny za súbor, ktorého presnú kópiu môže získať ktokoľvek zadarmo.

(CNN, The Verge)

Snyder Cut

HBO dokázalo spraviť veľký marketing okolo roky starého a nie veľmi dobrého filmu. Znova uvádza postrihaný a nie veľmi dobrý film Justice League. Výsledok je približne toto.

No zaujímavé bude sledovať, ako sa pohnú dáta predplatiteľov online služieb HBO, a či efekt Snyder Cutu (režisérskej verzie filmu podľa Zacka Snydera) vydrží dlhšie ako mesiac. Vidíme prvý test veľkého popcornového filmu s čisto digitálnym globálnym uvedením od klasického filmového štúdia.

(SME Kultúra)

Kým zabudneme top meme s Godzilou

Správičky

Samsung ukázal trojicu nových, cenovo dostupných modelov Galaxy A52, A52 5G a Galaxy A72 . Stredná trieda smartfónov je vyhľadávaná v kamenných obchodoch a aj pri operátoroch. Napríklad model Galaxy A51 bol v prvej polovici minulého roka najpredávanejším smartfónom na svete. Samsung chce s novinkou nadviazať na tento úspech, pričom pridáva aj verziu s podporou mobilných sietí piatej generácie. Nové modely sa pohybujú cenovo okolo 300 eur a majú podobný dizajn ako lacnejšia séria Galaxy A32. (SME Tech)

Recenzia Samsung Galaxy A32 5G. Zhrnutie: Dizajnovo veľmi pekný smartfón s veľkým displejom, dobrým fotoaparátom a podporou mobilných sietí piatej generácie. Škoda priemerného displeja a ceny, ktorá mohla byť ešte o kus nižšia. (SME Tech)

ROG Strix SCAR 15, notebook určený pre skutočne náročného hráča . Náš kolega Matúš Paculík recenzoval nový herný notebook a zhodnotil to takto: Skutočne výkonný herný notebook s poriadnym hardvérom a 300 Hz displejom. Zahráte sa na ňom všetky dostupné hry vrátane Cyberpunku aj pri nastavení najvyšších detailov. Cena nie je malá, no adekvátna tomu, čo notebook ponúka. (SME Tech)

NASA zverejnila zvuk, ktorý vydáva robotický prieskumník Perseverance pri jazde po povrchu Marsu. Je to škrípanie, rachotenie a búchanie, ktoré by na pozemské štandardy bolo znepokojujúce, uviedla agentúra AP. Rover Perseverance pristál na Marse 18. februára v kráteri Jezero. Jeho úlohou je pátrať po živote, ktorý na planéte mohol existovať pred miliardami rokov, ale tiež plniť úlohy spojené s prípravou budúcich výprav ľudí na Mars. (SME Tech)

Instagram, WhatsApp a Facebook Messenger mali v piatok celosvetový výpadok. Čo výpadok spôsobilo sme sa zatiaľ nedozvedeli, ale na Twitteri z toho vznikli dobré vtipy, ako napríklad ten nižšie. (The Verge)

Instagram pracuje na verzii aplikácie pre deti do 13 rokov. Počiatočnú správu už stihol potvrdiť aj šéf Instagramu Adam Mosseri, sociálna sieť je aktuálne pre deti do 13 rokov oficiálne nedostupná. (The Verge)

Facebook ukázal neurónový náramok, ktorým by raz mali používatelia ovládať rozšírenú realitu. Náramok dokáže čítať elektrické signály vysielané do vašich rúk a odosielať ich na rozhranie rozšírenej reality. V podstate je to náramok, ktorý vám umožní písať bez klávesnice (potenciálne dokonca bez pohybov prstov) alebo niečo ovládať na čoskoro uvedených okuliaroch rozšírenej reality. (BuzzFeed News)

Kevin Meyer (ex-Disney, ex-TikTok) dal veľký a nezvyčajne úprimný rozhovor. Meyer bol jedným z hlavných kandidátov na šéfa Disney, nakoniec pozíciu po odchádzajúcom Bobom Igerovi získal Bob Chapek a Meyer sa rozhodol odísť. Krátko na to prijal pozíciu šéfa TikToku, avšak tým ako sa Trumpova administratíva vyhrážala sociálnej sieti, že ju musí vlastniť americká firma, tak Meyer aj TikTok opustil, lebo nechcel len šéfovať divízii nejakej väčšej korporácie. O všetkom hovorí v rozhovore. (CNBC)

