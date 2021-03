Vyskúšali sme lacný 5G smartfón od Samsungu

Hodnotenie 7 Samsung Galaxy A32 5G Páči sa nám: pekný dizajn kapacita batérie analógový zvukový výstup podpora 5G Nepáči sa nám: priemerný displej s HD rozlíšením cena v porovnaní so 4G verziou Zhrnutie: Dizajnovo veľmi pekný smartfón s veľkým displejom, dobrým fotoaparátom a podporou mobilných sietí piatej generácie. Škoda priemerného displeja a ceny, ktorá mohla byť ešte o kus nižšia. KÚPIŤ NA MALL.SK ZA 299 €

Produkt na test poskytla spoločnosť Samsung

Rok 2021 je rokom mobilných sietí piatej generácie. Síce si vysokú rýchlosť dátových služieb užijete stále hlavne v Bratislave s jedným mobilným operátorom, no pri kúpe nového smartfónu sa už teraz môžete pripraviť na 5G.

Z tých najdrahších modelov sa 5G modemy behom jedného roka dostali aj do cenovo dostupných smartfónov. Navyše to neplatí len pre menej známe značky, za necelé tri stovky si totiž môžete kúpiť 5G smartfón aj od Samsungu.

Model Galaxy A32 5G si ale nemýľte s klasickou verziou Galaxy A32, sú to dosť odlišné modely. Pozreli sme sa, či má podpora mobilných sietí piatej generácie v tomto segmente vôbec význam.

Neprehliadnete ho

Ešte dva roky dozadu boli lacnejšie modely známych značiek viditeľne horšie v porovnaní s vyššou strednou triedou a tými najlepšími modelmi. Dnes, keď zoberiete do ruky Galaxy A32 5G, tak určite nebudete mať pocit lacného produktu.

Na konštrukcii Samsung rozhodne nešetril a hoci sa firma zlepšila aj pri úplne lacných modeloch, tak nami testovaný kus za necelé tri stovky pôsobí skoro rovnako dobre, ako výrazne drahšie smartfóny zo série Galaxy S21.

Tento smer je viditeľný už od minulého roku, stačí sa pozrieť na predchádzajúci model Galaxy A31, či na základnú verziu A32. Pekné línie, zaujímavé farby a pevne pôsobiaca konštrukcia. Samsung sa počas dvoch posledných generácií výrazne posunul vpred.

Strieborný rám vyzerá presne ako kovový, ale je z plastu. Zadná lesklá strana je na nerozoznanie od sklenenej, hoci je taktiež plastová (použitý je spevnený plast s lesklou povrchovou úpravou). Smartfón nestráca nič na svojej príťažlivosti, zároveň ale konštrukciou nezvyšuje cenu.

Hardvérové tlačidlá sú tri, dvojica na úpravu hlasitosti a tretie pre blokovanie displeja, ktoré v sebe zároveň obsahuje snímač odtlačkov prstov. Jeho presnosť a rýchlosť je vynikajúca a je určite lepším riešením, ako jeho základná alternatíva integrovaná v displeji.

Pri zabezpečení máte na výber aj zo zabezpečenia snímaním tváre. Prekvapila nás jeho dobrá presnosť, rýchlosť a fungovanie aj pri zlých svetelných podmienkach.

Na našom trhu si môžete vybrať zo štyroch farebných verzií – čiernej, bielej, fialovej a modrej. Čierna je ako obvykle najmenej zaujímavá a určená pre konzervatívneho používateľa, biela svedčí smartfónu najviac a zvyšné dve by sme odporučili skôr mladším zákazníkom.

Štyri fotoaparáty, ten hlavný s rozlíšením 48 megapixelov. (zdroj: Matúš Paculík)

Bez AMOLED displeja

V prípade recenzie klasickej verzie Galaxy A32 by sme pravdepodobne skončili konštatovaním, že Samsung poskladal smartfón bez slabého miesta. No 5G verzia má jeden rozdiel, podľa nášho názoru zásadný.

Tým je použitie klasického LCD displeja, namiesto výrazne lepšieho Super AMOLED. Obeť, ktorú Samsung zvolil pre cenovú hranicu 300 eur môže byť pre niekoho zásadná, navyše keď je spojená aj s nižším rozlíšením.

Pri 6,5-palcovej uhlopriečke sme očakávali Full HD+ rozlíšenie, skutočnosť je o niečo horšia. Pri rozlíšení 720 x 1600 bodov je jemnosť zobrazenia našťastie stále dostatočná, s kvalitou to tiež nie je vyslovene zlé a o ochranu sa stará odolné sklo Gorilla Glass 5.

Priame porovnanie s jasnými a farbou hýriacimi Super AMOLED displejmi ale najlepšie nedopadne, či už kvôli priemernej čiernej farbe, horším pozorovacím uhlom, alebo vernosti reprodukcie farieb. Na prianom slnku sa obraz nestratí, dobre funguje aj automatická úprava jasu.

Výkon smartfónu neprekvapí, použitý čip už áno. MediaTek nie je pre Samsung v Európe bežnou voľbou, aj keď pri sérii Galaxy A30 ho nájdeme už druhým rokom. Čip Dimensity 720 5G je moderný, má osem výpočtových jadier a hlavne podporu pre mobilné siete piatej generácie.

Samsung ho na našom trhu ponúka v kombinácii so 4 gigabajtami operačnej pamäte a 128 gigabajtovým dátovým úložiskom. Táto kombinácia by mala plne vyhovovať pre cieľovú skupinu používateľov.

Dátové úložisko si rozšírite s pomocou pamäťovej karty, nechýba NFC pre bezkontaktné platby, Bluetooth vo verzii 5.0 a nabíjanie s výkonom 15 wattov. Batéria s kapacitou 5000 mAh má dostatok energie na celý deň aktívneho používania, nenáročný používateľ bude nabíjačku hľadať len raz za dva dni.

Pri Samsungu sme čakali Super AMOLED displej, dočkali sme sa len bežného LCD. (zdroj: Matúš Paculík)

Výsledky testov

Samsung Galaxy A32 5G

299 € OnePlus Nord N10 5G

299 € TCL 10 Plus

309 € Huawei P40 Lite

279 € Nokia 5.3

179 € AnTuTu AnTuTu score 247111 282970 171167 308372 177604 AnTuTu CPU 84558 106607 69501 92184 71394 AnTuTu GPU 57065 61548 34922 88192 35139 3DMark SlingShot Extreme 2649 2179 1127 2822 1156 PCMark Work Score 7280 9439 7983 9617 7952 Work 2.0 Score 6135 7937 6566 7894 6470 Computer Vision Score 2830 4077 3168 3871 3229 GFXBench Car Chase offscreen 15 14 7,2 21 7,2 Manhattan Offscreen 41 37 19 53 20 T-Rex Offscreen 67 73 36 87 37

Pekné fotky a rýchly systém

Zadný fotoaparát so štvoricou objektívov hrá na čísla, ale to každý model v tejto cenovej kategórii. Reálne využiteľné sú dva, druhá dvojica je skutočne len do počtu. Jeden je totiž len pre zisťovanie hĺbky objektov v scéne a druhý pre makrofotografiu.

Hlavný snímač s rozlíšením 48 megapixelov a svetelnosťou f/1,8 si svoju robotu robí veľmi dobre a k dokonalosti mu chýba jedine optická stabilizácia. Poradí si kontrastnými scénami, použiteľná je večerná fotografia a dokonca sa dobre pozerá aj na dvojnásobné priblíženie obrazu.

Pri štvor a desaťnásobnom priblížení je už viditeľná strata kvality, tieto fotografie na sociálnych sieťach asi ukazovať nebudete. Všetky fotografie majú rozlíšenie 12 megapixelov, takže v základe sa spája štvorica bodov do jedného.

Video si zaznamenáte maximálne v 4K rozlíšení pri rýchlosti 30 snímok za sekundu. Kvalita je veľmi dobrá, s použiteľným výsledkom aj pri fotení v interiéroch s horšími svetelnými podmienkami.

Samsung sa pri softvérových aktualizáciách posledné roky skutočne snaží a nové modely uvádza s novou verziou systému Android. Model A32 5G sme testovali so systémom Android 11 a počas tejto doby prišla na smartfón aj jedna veľká aktualizácia s februárovými bezpečnostnými opravami.

Softvérová nadstavba One UI 3.1 je neprehliadnuteľná, rokoch kritiky sa ale dostala do stavu, keď je užitočná a zbytočne nezaťažuje hardvér. Reakcie smartfónu sú vďaka tomu blekové, bez zbytočného zaváhania.

My sme si rýchlo zvykli na užitočný bočný panel, ktorý si aktivujete jednoduchým potiahnutím prsta z pravej časti displeja. Sprístupní vám vybrané aplikácie, kontakty, zobrazí počasie, nové správy, alebo kompas.

Používateľské rozhranie je pekné a prehľadné. (zdroj: Matúš Paculík)

Cena je stále vysoká

Samsung Galaxy A32 5G rozhodne nie je zlý smartfón. Je veľmi pekný, má dostatočne rýchly systém, robí pekné fotografie, nabíjačku budete hľadať raz za dva dni a čo je hlavné, rozumie si s mobilnými sieťami piatej generácie.

Všetko je veľmi dobré až do doby, kým sa pozrieme na cenovku. Za 299 eur je totiž v ponuke napríklad OnePlus Nord N10 5G s lepším hardvérom, 90 Hz Full HD+ displejom a rovnako dobrým fotoaparátom.

Za Galaxy A32 v 4G verzii si Samsung pýta o 40 eur menej, no zároveň ponúka 90 Hz Super AMOLED displej a fotoaparát s vyšším rozlíšením. Záleží teda výhradne na zákazníkovi, čomu dá prednosť a či príplatok za rýchly internet má pre neho skutočne opodstatnenie.

Ak by Samsung zvolil rozumnejšiu cenovú politiku a ponúkol 5G verziu smartfónu za cenu zhodnú so 4G verziou, tak by sme mu možno prepáčili aj nevýrazný LCD displej s malým rozlíšením.

