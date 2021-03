Otestovali sme notebook s výkonom herného počítača

Hodnotenie 8 ROG Strix SCAR 15 G533 Páči sa nám: výkon aj pre náročné hry dizajn (bez LED svetielok) účinné, aj keď hlučné chladenie Nepáči sa nám: vysoká cena bez čítačky pamäťových kariet Zhrnutie: Skutočne výkonný herný notebook s poriadnym hardvérom a 300 Hz displejom. Zahráte sa na ňom všetky dostupné hry vrátane Cyberpunku aj pri nastavení najvyšších detailov. Cena nie je malá, no adekvátna tomu, čo notebook ponúka. Cena: 2 239 €

Produkt na test poskytla spoločnosť Asus

Pamätáte sa ešte na dobu, keď boli v obchodoch bežne dostupné aj výkonné grafické karty? Od leta je situácia tak zlá, že bez pravidelného sledovania ponuky internetových obchodov je prakticky nemožné si kúpiť normálnu grafickú kartu.

Skôr, ako samotnú grafickú kartu si kúpite jedine už hotový počítač, alebo herný notebook. Tu navyše už dávno neplatí, že sa ani zďaleka nevyrovnajú plnohodnotným herným počítačom.

My sme vyskúšali ROG Strix SCAR 15, notebook podľa výrobcu určený aj pre skutočne náročného hráča. Nepôsobí zbytočne futuristicky, nie je ani prehnane veľký, no čo najdôležitejšie, je skutočne výkonnejší, ako väčšina drahých herných počítačov.

Na náš vkus veľa svetielok

Herných notebooky nezvyknú mať krásny dizajn. Tvorcovia tu majú obmedzené ruky kvôli potrebe účinného chladenia a zažitej predstave, že hráči vyžadujú extravagantnosť a čo najviac farebných svetielok.

Tento trend zatiaľ úspešne prekonalo len pár výrobcov, zvyšok stále verí v magickú silu RGB osvetlenia. Uznávame, že na časť zákazníkov môžu mať dizajnovo lacné svetelné efekty požadovaný vplyv, pre zvyšok je to len nepodstatný doplnok, ktorý pravdepodobne hneď po kúpe vypnú.

Ak patríte do skupiny obľubujúcej tento typ efektov, je testovaný notebook dobrou voľbou. Okrem podsvietenej klávesnice nájdete svetelné pásy po obvode, logo na veku displeja a dokonca aj na spodnej časti displeja.

ROG Strix SCAR je herný notebook telom i dušou, teda má výkonný hardvér a svoje určenie vzhľadom rozhodne nezaprie. Do úplných extrémov nejde, dokonca aj na prvý pohľad vôbec nepôsobí výstredne.

Pri 15,6-palcovej uhlopriečke je trochu mohutnejší, hrubší, no so stále akceptovateľnou hmotnosťou 2,35 kilogramu. Na denné prenášanie rozhodne nie je vhodný, v prípade potreby si ale bez problémov so sebou zoberiete. V tom prípade ale nezabudnite na masívnejší napájací adaptér s výkonom až 240 wattov.

Konštrukcia kombinujúca plasty a kov pôsobí dostatočne pevne, dokonca lepšie, na čo sme boli za roky v segmente herných notebookov zvyknutí. S odolnosťou biznis notebookov sa samozrejme nemôže porovnávať, je to úplne iný segment.

Snahu o dosiahnutie kompaktného dizajnu vidno na úzkom rámčeku okolo displeja. V porovnaní s multimediálnym Dell XPS 15 je herný Asus stále viditeľne mohutnejší, pričom voľné miesto rozumne využíva rozmerovo veľkým a dobrým touchpadom, ktorý funguje aj ako dotyková numerická klávesnica.

Pri klávesnici sme čakali numerickú časť, ktorá nám ale nechýba. Na čo sme si nevedeli zvyknúť, je pravý rad multimediálnych kláves. Jeho využitie je otázne, navyše je kvôli nemu sú klávesy ako Enter a Shift posunuté a nekončia nad šípkou vpravo.

Nepáčil sa nám ani použitý font. Chápeme, že má zrejme reprezentovať herné určenie notebooku, no aj napriek tomu by sme uprednostnili niečo ľahšie čitateľné. Čo chválime, sú samostatné tlačidlá pre úpravu hlasitosti, vypnutie mikrofónu a zmenu výkonu.

Opticko-mechanické spínače sú skvelé nielen na hranie, ale nám vyhovovali aj počas bežnej práce. Len si musíte zvyknúť na odlišný, či skôr hlučnejší zvuk, tak typický pre klasické herné klávesnice.

Farebná je klávesnica, boky notebooku a aj časť pod displejom. (zdroj: Matúš Paculík)

Za hardvér sa hanbiť nemusí

Výrobca ponúka notebook v niekoľkých konfiguráciách, zhodne s poriadne vysokou cenovkou. Kým pri bežných notebookoch máte často na výber z cenovo rozdielnych riešení, tu je aj tá najlacnejšia konfigurácia drahá.

V nami testovanej konfigurácii sme nenašli slabé miesto, dokonca aj procesor AMD Ryzen 7 5800H prekoná väčšinu toho, čo nájdeme vo výkonných herných počítačoch.

Je založený na modernej Zen 3 architektúre, vyrobených 7 nanometrovým procesom a obsahuje osem jadier schopných spracovať 16 vlákien súčasne. Hrubý výkon vás obmedzovať nebude ani pri náročných aplikáciách, ani pri najnáročnejších hrách.

Pre hráča je najdôležitejšia grafická karta, v tomto prípade je to mobilná verzia GeForce RTX 3080. Parametrami sa tej klasickej nevyrovná a má bližšie skôr ku klasickej GeForce RTX 3070. Aj tak je ale extrémne výkonná, stačí sa pozrieť na tabuľku s testami.

Tu pseudo herné notebooky s grafickými čipmi typu GeForce GTX 1050 Ti pôsobia ako predražené kancelárske pomôcky, schopné zvládnuť len staršie a graficky priemerné hry.

Pri pamäti sme síce čakali dvojnásobnú kapacitu, ale aj 16 gigabajtov operačnej pamäte a terabajtové NVMe dátové úložisko si svoju úlohu splnia bez problémov. V prípade potreby je možné operačnú pamäť rozšíriť až na maximálnych 64 gigabajtov.

Zarazil nás, že notebook nemá slot pre pamäťové karty. Namiesto toho tu ale nájdeme slot pre Keystone, čo je jednoznačne najzbytočnejšia funkcia, určená len pre špecifickú skupinu hráčov.

Keystone je špeciálny kľúč, na ktorom si so sebou nosíte uložené nastavenia pre výkon, svetelné a zvukové efekty. Reálne využitie je tu na rozdiel od slotu pre pamäťové karty skutočne minimálne.

Trojica USB 3.2 konektorov je dostačujúca, nechýba analógový zvukový kombo vstup / výstup, jeden USB C s Power Delivery a integrovaným Display Port a nakoniec aj HDMI obrazový výstup. Ten je ale interne prepojený s integrovanou AMD grafickou časťou, takže 4K rozlíšenie zvládne len pri 60 Hz frekvencii.

V balení nájdete dvojicu výmenných krytov s logom ROG. (zdroj: Matúš Paculík)

Aj Cyberpunk zvládne bez zaváhania

Mobilná verzia GeForce RTX 3080 obsahuje 6144 výpočtových jednotiek, čip určený pre počítače ich má 8704. Rozdielov je ešte niekoľko, či už pri kapacite pamäte (8 verzus 10 gigabajtov), alebo pri šírke pamäťovej zbernice (256 oproti 320-bit).

Od notebooku preto nečakajte výkon zrovnateľný s tým, čo by ste dosiahli s rovnako pomenovanou grafickou kartou v hernom počítači. Z výsledkov testov je však jasné, že notebook zvládne každú súčasnú hru v natívnom rozlíšení displeja a drvivú väčšinu z nich aj po pripojení monitora so 4K rozlíšením.

Na notebooku sme si mohli vychutnať s ray tracingom aj kontroverzný Cyberpunk, ktorý mimochodom hardvér zvláda aj v 4K rozlíšení. Naše testovanie tak skončilo bez toho, aby sme našli hru, ktorá by bola nad jeho možnosti.

Samozrejme tu určitú úlohu zohráva aj fakt, že monitor má len Full HD rozlíšenie. Asus ponúka konfigurácie s WQHD rozlíšením 2560 x 1600 bodov a obnovovacou frekvenciou 165 Hz. Pri Full HD verzii zaujme 100-percentné pokrytie sRGB a hlavne obnovovacia frekvencia 300 Hz.

Tú ocenia hlavne profesionálni hráči, my bežní by sme skôr siahli po verzii s vyšším rozlíšením. Za 300 Hz frekvenciu ale patrí pochvala, vo svete notebookov je tak vysoká hodnota skutočne jedinečná.

Výrobca notebook vybavil užitočným softvérom na správu napájania a úpravy výkonu. Ponúka nielen detailné nastavenie pre pokročilých používateľov, ale aj jednoduché pre tých, ktorým stačí jednoduché označenie výkonu, hlučnosti a teploty.

To sa zíde hlavne počas nočného hrania, keďže v režime najvyššieho výkonu produkuje hardvér dosť tepla a ventilátory musia pracovať na vyšších otáčkach. Vtedy môže byť hlučnosť rušivá, no teploty komponentov nedosiahnu kritické hodnoty.

V bežnom a tichom režime je prioritou čo najmenšia produkcia tepla a teda aj hluku aktívneho chladenia. Výkon je vtedy mierne obmedzený, čo platí aj pri práci na batériu. Nemusíte sa však báť, že by boli reakcie pomalšie, ten rozdiel je pri bežnom používaní nepostrehnuteľný.

Hranie náročných hier batériu minie približne za hodinu, čo je s ohľadom na použitie výkonných komponentov očakávaný výsledok. Pri bežnej práci budete nabíjačku hľadať najskôr po piatich hodinách.

Asus chválime za skvelú aplikáciu, s pomocou ktorej si môžete upraviť množstvo špecifických nastavení, vrátane správy výkonu a chladenia. (zdroj: Matúš Paculík)

Výsledky testov

ROG Strix SCAR Herné PC Herné PC Herné PC Herné PC Ryzen 7 5800H Core i7-6700K Core i7-6700K Core i7-6700K Core i7-6700K RTX 3080 Laptop RTX 3080 RTX 3070 RTX 2070 Super GTX 1070 Ti Metro: Last Light 1920×1080 4x AA 145.1 130.3 123.1 104.6 77.5 3840×2160 SSAA 43.4 66.5 47.7 34.8 27.3 Bioshock Infinite 1920×1080 4x AA 214.6 213.3 195.2 174.6 147.3 3840×2160 4x AA 74.4 131.9 100.4 79.6 58.4 Batman: AO 1920×1080 4x AA 358 325 295 260 220 3840×2160 4x AA 102 177 131 88 70 Rise of the Tomb Rider 1920×1080 4x AA 127.1 178.6 168.1 124.1 108.9 3840×2160 FXAA 59.7 98.9 73.4 54.1 39.4 Unigine 4.0 1920×1080 4x AA 282.7 259.3 231.1 181.9 138.6 3840×2160 4x AA 73.8 103.1 75.5 51.3 35.1 Cyberpunk 2077 1920×1080 4x AA 60.2 62.1 55.6 46.8 - 3840×2160 4x AA 21.3 37.8 27.3 17.2 -

Ešte nedávno výkonný desktopový procesor od Intelu je zjavnou brzdou vo Full HD rozlíšení. Moderný Ryzen v hernom notebooku mu obrazne povedané ukazuje chrbát, v niekoľkých hrách dokonca s veľkým rozdielom.

Skutočné limity grafického čipu sa preto prejavia až v 4K rozlíšení. Mobilná RTX 3080 je výkonom skutočne blízka klasickej RTX 3070, pričom ale spotrebuje menej energie.

Cena vás nepoteší

ROG Strix SCAR je ukážkou toho, čo si predstavujeme pod skutočným notebookom určeným pre toho najnáročnejšieho hráča. Nešetrí na výkone pri procesore, grafickej karty a má veľmi dobrý displej s bezkonkurenčnou obnovovacou frekvenciou.

Výrobca by mohol prehodnotiť aj prístup k LED svetelným efektom. Netvrdíme, že sú zbytočné, len v základnom nastavení sú na náš vkus priveľmi agresívne. Napríklad po zaklapnutí veka displeja a prechode do úsporného režimu sme skutočne nečakali červenú svetelnú show.

To hlavné, hranie hier, ale ide notebooku na výbornú. Výkonu je tu dostatok nielen pre hranie vo Full HD rozlíšení, ale pokiaľ notebook pripojíte k externému monitoru alebo televízoru, tak aj pre jemné 4K.

Notebook v nami testovanej konfigurácii stojí približne 2200 eur, čo je síce adekvátna cena, no pokojne by sme za tú cenu prijali dvojnásobok operačnej pamäte a dátového úložiska. Našťastie si ho môžete rozšíriť aj svojpomocne, od komponentov vás totiž delí len jedenásť klasických skrutiek.

Pred rokom, dvoma, by sme možno napísali, aby ste zvážili kúpu cenovo dostupnejšieho herného počítača. No v súčasnej dobe, keď sú samostatné grafické karty nedostatkovým tovarom, je dobrý herný notebook jedným z riešení, ako si zahrať moderné a graficky náročné hry.

Parametre

CPU: AMD Ryzen 7 5800H, 8-jadrový

GPU: Nvidia GeForce 3080 8 GB (Laptop GPU)

Pamäť: 16 GB

Dáta: 1 TB NVMe SSD

Displej: 15,6“ IPS, 1920 x 1080, 300 Hz

Porty: 2x USB 3.2, 1x HDMI 2.0b, LAN, USB Type-C 3.2, audio

Komunikácia: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

Batéria: 90 Wh, 240 W zdroj

Hmotnosť: 2,35 kg

Rozmery: 35,4 x 25,9 x 2,72 cm

Systém: Windows 10

Rozdiel medzi čipmi

GeForce RTX 3080 pre notebooky má síce rovnaký názov ako klasická verzia určená pre počítače, no v skutočnosti je tu niekoľko zásadných rozdielov či už pri pracovných frekvenciách, alebo ďalších parametroch.

Nie je to žiadna novinka, verzie grafických čipov určených do notebookov sú vždy odlišné. Môže za to nutnosť prispôsobiť sa stiesneným podmienkam v malom tele a obmedzeným možnostiam chladenia.

V závislosti od výrobcu notebooku a použitého chladenia a napájania sa môže líšiť výkon notebookov s RTX 3080 dosť výrazne. Nvidia svoj čip pripravila rovnako pre kompaktné modely, ako je pre tie mohutnejšie s lepším chladením.

Notebooková verzia grafickej karty GeForce RTX 3080 pri maximálnej záťaži potrebuje aspoň 80 wattov, no notebooky s lepším chladením jej môžu dododať aj viac ako 150 wattov. S tým je spojená aj maximálna hranica pre pracovné frekvencie, od 1245 až po 1710 MHz.

My sme si pre porovnanie vložili do redakčného počítača jeden z najlepších modelov súčasnosti, Asus zo série ROG Strix Gaming. Tá oproti základným modelom dokonca potrebuje až trojicu 8-pin konektorov a je vybavená skutočne veľkým chladičom.

RTX 3080 Laptop RTX 3080 RTX 3070 RTX 3060 Ti RTX 2070 Super SM 48 68 46 38 40 Cuda jadrá 6144 8704 5888 4864 2560 Tensor jadrá 192 (3. gen) 272 (3. gen) 184 (3. gen) 152 (3. gen) 320 (2. gen) RT jadrá 48 (2. gen) 68 (2. gen) 46 (2. gen) 38 (2. gen) 40 (1. gen) Text. Jednotky 192 272 184 152 160 ROPs 96 96 96 80 64 Základná frekvencia od 1110 MHz 1440 MHz 1500 MHz 1410 MHz 1605 MHz Boost frekvencia od 1245 MHz 1710 MHz 1725 MHz 1665 MHz 1770 MHz Pamäť 8 GB 10 GB 8 GB 8 GB 8 GB Zbernica 256-bit 320-bit 256-bit 256-bit 256-bit TGP 80 - 150 W 320 W 220 W 200 W 215 W