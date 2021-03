Nájdeme už čoskoro mimozemský život?

Kedy môžeme očakávať prvé výsledky.

10. mar 2021 o 11:21 Jozef Kleberc, Samuel Kováčik

Vypočujte si podcast

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/4bmDevKn3PuIgDyhCLqbl4

Počúvajte cez >> Apple podcasty | Spotify | Google podcasty

Toto je posledný diel série o hľadaní mimozemského života. Dozvedeli sme sa v nej, čo to život vlastne je, kde vo vesmíre by sa mohol nachádzať a ako by mohol vyzerať náš kontakt s ním.

Zostáva otázka: kedy ho nájdeme? Na túto otázku, samozrejme, nevieme odpovedať presne. Nepodarilo sa nám však objaviť náznak mimozemského života už v minulosti?

Aké misie budú hľadať mimozemské život najbližšie roky? A kedy od nich môžeme očakávať výsledky?

O tom všetkom diskutujú Jozef a Samuel.

