Supernovy prepísali letokruhy stromov

Zemskú klímu ovplyvňuje aj vesmír.

8. mar 2021 o 14:23 Quark, Zdeněk Urban

Text vyšiel pôvodne v časopise Quark.

Anomálie izotopov v ročných prírastkoch dreva veľmi starých stromov podporujú súvislosť výkyvov klímy na Zemi s výbuchmi hviezd v podobe supernov.

V najdlhšom časovom meradle určuje klímu planéty – a tým jej obývateľnosť z hľadiska nám známeho života – predovšetkým kombinácia dvoch faktorov: jej polohy vzhľadom na materskú hviezdu a fyzikálno-chemického usporiadania jej vnútra a povrchu.

Na Zemi pôsobí ešte aj biologický faktor.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vplyvy hviezd na život

V stredno- a krátkodobom meradle na klímu výrazne vplývajú geologické procesy na povrchu planéty a nad ním, najmä tektonické a vulkanické, a sprievodné geochemické cykly dôležitých látok.

Súvisiaci článok Čo by sa stalo, keby v našej blízkosti vybuchla supernova? Čítajte

Klímu Zeme však ovplyvňujú aj vonkajšie vplyvy.

Ide na jednej strane o periodické zmeny viacerých parametrov jej obežného pohybu okolo Slnka a sklonu osi jej rotácie a na druhej strane o žiarenie Slnka. Počas základného 11-ročného cyklu slnečnej aktivity sa síce mení minimálne, aspoň v ére, o ktorej máme údaje, sú však náznaky, že v dlhšom časovom meradle kolíše viac. Podporujú to tiež pozorovania iných hviezd slnečného typu, tzv. slnečných dvojičiek.

Popri takých pravidelných či nepravidelných, ale dosť často sa opakujúcich vplyvoch sú tu ešte vplyvy katastrofické. Najbližšou takou hrozbou sú supererupcie na Slnku generujúce prílevy vysoko energetických fotónov a elektricky nabitých častíc do atmosféry Zeme.

Vzdialenejšiu hrozbu predstavujú vlny opäť vysoko energetických fotónov a elektricky nabitých častíc, ale z výbuchov vzdialených hviezd (supernovy, záblesky žiarenia gama), rovnako rušivo vstupujúce do zemskej atmosféry, čo cez prevodné mechanizmy ovplyvňuje klímu.

Najviac riziková vzdialenosť takého hviezdneho výbuchu sa odhaduje na asi 20 svetelných rokov, no pri dostatočne mohutnom výbuchu by to mohlo byť aj oveľa viac.

Sú aj indície o opakujúcej sa aktivite superhmotnej čiernej diery v jadre Mliečnej cesty. Od nás je síce veľmi ďaleko, ale príslušné žiarenie by si zachovalo ničivú silu ešte aj v oblasti, kde sa nachádza Slnko.

Dlhá ruka hviezdnych výbuchov

Možným vplyvom gama žiarenia z výbuchov supernov na pozemskú klímu a život venoval novú štúdiu geovedec Robert Brakenridge z Coloradskej univerzity v Boulderi (USA).

Vyšla v časopise International Journal of Astrobiology. Zameral sa na neskoré štvrtohory, od doby pred 40-tisíc rokmi po súčasnosť. Porovnal datovania viacročných anomálnych zvýšení obsahu izotopu uhlíka 14C zjavne kozmického pôvodu nameraných v letokruhoch veľmi starých stromov s aktuálnymi údajmi o rozpínajúcich sa zvyškoch hmoty po výbuchoch supernov v pomernej blízkosti Slnka a modelmi ich pravdepodobných účinkov na pozemské prostredie.

Tieto anomálie uhlíka 14C sa dosiaľ vysvetľovali najmä slnečnými supererupciami, lenže ani po najsilnejšej takejto známej erupcii z roku 1859 (takzvaný Carringtonov-Hodgsonov jav), ktorá by v súčasnosti zrejme vyradila z činnosti väčšinu našich energetických a komunikačných systémov, neostali podobné stopy.