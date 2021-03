Otvorenie prvého vesmírneho hotela sa plánuje na rok 2027

V reštaurácii sa bude servírovať tradičné vesmírne jedlo.

7. mar 2021 o 12:49 ČTK

WASHINGTON. Ak snívate o cestovaní, zatiaľ čo ste pre pandémiu uviazli doma, prečo si v duchu predstavovať len pláže na Bali alebo benátske kanály, keď budúcnosťou by mohla byť dovolenka vo vesmíre?

V roku 2019 zverejnila kalifornská spoločnosť Gateway Foundation plány na hotel v štýle výletných lodí, ktoré by sa jedného dňa mohli vznášať nad zemskou atmosférou. Tento futuristický koncept nazvaný Stanica Von Braun - rotujúce koleso obiehajúce okolo Zeme, zložené z 24 modulov spojených výťahovými šachtami - by malo byť plne funkčné do roku 2027. Teraz, o dva roky neskôr, má hotel nový názov - Stanica Voyager.

Realita roka 2027?

Postaviť ho má nová stavebná spoločnosť Orbital Assembly Corporation , prevádzkovaná bývalým pilotom Johnom Blincowem, ktorý stojí aj na čele nadácie Gateway Foundation. Blincow vysvetlil, že kvôli pandémii COVID-19 došlo k určitému oneskoreniu, ale očakáva sa, že stavba vesmírneho hotela začne v roku 2026 a pobyt v ňom by mohol byť realitou do roku 2027.

"Snažíme sa, aby si verejnosť uvedomila, že zlatý vek cestovania do vesmíru je za rohom. Prichádza, a to rýchlo," povedal Blincow. Nákresy toho, ako by mohol hotel vyzerať naznačujú interiér, ktorý sa nelíši od luxusného hotela na Zemi, no má nadpozemské výhľady.

Keď pred pár rokmi mali premiéru pôvodné návrhy, Tim Alatorre, hlavný dizajnér spoločnosti Orbital Assembly Corporation, povedal, že estetika hotela bola priamou reakciou na film Stanleyho Kubricka "2001: Vesmírna odysea". Snímku označil za "plán toho, čo nerobiť".

"Myslím si, že cieľom Stanleyho Kubricka bolo zdôrazniť rozdiel medzi technikou a ľudstvom, a tak zámerne urobil stanice a lode veľmi sterilné, čisté a mimozemské," vysvetlil.

Vo vesmíre, ale v posteli

Namiesto toho chce Alatorre a jeho tím preniesť do vesmíru niečo zo Zeme prostredníctvom príjemných apartmánov a elegantných barov a reštaurácií. Hostia môžu byť vo vesmíre, ale stále si môžu užívať normálne postele a sprchy.

To ale neznamená, že hotel bude úplne ignorovať nóvum pobytu vo vesmíre. V hotelovej reštaurácii sa plánuje servírovať tradičné "vesmírne jedlo", ako je napríklad špeciálna zmrzlina pre astronautov. Navyše budú v ponuke rekreačné aktivity, ktoré "zdôrazňujú skutočnosť, že ste schopní robiť veci, ktoré na Zemi robiť nemôžete. Vďaka stave beztiaže a zníženej gravitácii budete môcť skákať vyššie, budete vedieť dvíhať veci a budete behať spôsobom, ktorým na Zemi nedokážete," tvrdí Alatorre.

Ako presne by teda fungovala fyzika vesmírneho hotela? Podľa Alatorreho rotujúce koleso zabezpečí vytvorenie simulovanej gravitácie. "Stanica sa otáča a tlačí všetko, čo je v nej, k obvodu, podobne ako keď točíte vedro s vodou - voda sa tlačí do vedra a zostáva v ňom." Blízko stredu stanice umelá gravitácia nie je, ale ako sa pohybujete smerom k vonkajšej strane, gravitácie narastá.

Inšpirácia v minulosti

Koncept a pôvodný názov hotela Stanica Von Braun bol inšpirovaný 60 rokov starými návrhmi Wernhera von Brauna, leteckého inžiniera, ktorý konštruoval raketovú techniku, najprv v Nemecku a neskôr v USA. Keď žil v Nemecku, bol zapojený do programu vývoja nacistických rakiet, takže pomenovanie vesmírneho hotela po ňom bolo kontroverznou voľbou.

Preto bol názov čiastočne zmenený. "Stanica v skutočnosti nie je o ňom. Je založená na jeho návrhu a páčia sa nám jeho príspevky do vedy a výskumu vesmíru," povedal Blincow. "Ale viete, Stanica Voyager je oveľa viac než len to. Je to vec budúcnosti. A my chceme meno, ktoré nepripomína takúto minulosť," dodal.

Vesmírna turistika sa stáva čoraz aktuálnejšou témou a existuje niekoľko spoločností, ktoré sa o to snažia - od Virgin Galactic po SpaceX Elona Muska. Systém Starship spoločnosti SpaceX by mohol pomôcť dostať stanicu Voyager zo Zeme. ,,Nemôžeme SpaceX nazvať naším partnerom, ale v budúcnosti sa tešíme na spoluprácu, "povedal Blincow na nedávne akcii propagujúcej Orbital Assembly Corporation.

Vesmírny hotel zatiaľ nezverejňuje cenu pobytu, ale dá sa očakávať, že bude celkom vysoká. Napríklad spoločnosť Virgin Galactic plánuje, že bude cestujúcemu účtovať za suborbitálny let 210-tisíc eur. Avšak tím, ktorý pracuje na Stanici Voyager, dúfa, že nakoniec dosiahne to, že pobyt vo vesmírnom hoteli bude zodpovedať "plavbe výletnou loďou alebo výletu do Disneylandu".