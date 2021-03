Čo je NFC a ako funguje? Prečítajte si všetko o tejto technológii

Technológia near field communication, skrátene NFC, slúži napríklad pri bezdotykových platbách. Jej využitie je však omnoho širšie.

30. mar 2021 o 12:36 Matúš Paculík

Pokladníčka vám nablokuje nákup, na platobnom termináli sa ukáže výsledná suma a vy zaplatíte bez toho, aby ste museli z tašky alebo kabelky vyberať peňaženku s platobnou kartou.

Namiesto nej k terminálu priložíte váš smartfón alebo múdre hodinky vybavené technológiou NFC. V tom momente prebehne platba presne tak, ako keby ste mali v ruke svoju platobnú kartu.

Za uľahčenie bežnej dennej činnosti môžeme poďakovať technológii Near field communication (skrátene NFC), ktorú dnes nájdete už v skoro každom novom smartfóne a v každých lepších múdrych hodinkách a fitness náramkoch.

Čo je NFC a ako funguje?

Technológia Near field communication je určená pre bezkontaktnú komunikáciu na krátku vzdialenosť do niekoľkých centimetrov medzi dvoma zariadeniami. Na prenos dát využíva špecifickú frekvenciu s rýchlosťou dátových prenosov od 106 až po 424 kbit/s.

Logo technológie NFC. (zdroj: NFC Forum)

NFC nájdete v rôznych produktoch, od smartfónov cez tablety, hodinky, slúchadlá, fotoaparáty, notebooky až po platobné terminály a rôzne kľúčenky či nálepky.

Na rozdiel od technológie Bluetooth a Wi-Fi môže byť jedno zo zariadení pasívne, teda bez vlastného zdroja energie. Vtedy aktívne zariadenie generuje rádiofrekvenčné pole, napájajúce pasívne zariadenie.

Vďaka tejto technológii preto nepotrebujú vlastné napájanie rôzne NFC nálepky a platobné karty, pričom aktívne zariadenie z nich dokáže dáta nielen čítať, ale môžu spolu aj komunikovať.

Veľkou výhodou je aj rýchlosť a jednoduchosť spojenia. Z pohľadu majiteľa zariadenia je potrebné len aktivovať v ňom technológiu NFC a priložiť zariadenie k druhému na krátku vzdialenosť.

Komunikácia sa spúšťa automaticky po priložení, bez nutnosti zložitého párovania a zadávania bezpečnostných kódov. Spotreba energie je extrémne nízka, takže sa nemusíte obávať vybitia batérie.

Platba smartfónom pomocou NFC je jednoduchá a bezpečná. (zdroj: Photo by CardMapr on Unsplash)

Využitie NFC

Technológia NFC nie je hudbou budúcnosti, dnes je už dostatočne rozšírená a nájsť ju môžete aj lacných zariadeniach či doplnkoch. NFC nám uľahčuje občas zbytočne zložité párovanie dvoch zariadení, s pomocou tagov a špeciálnych kľúčeniek zjednodušuje život a čo je najhlavnejšie, prináša bezkontaktné platby do smartfónov a hodiniek.

NFC platby

Najrozšírenejším využitím NFC sú bezkontaktné platby s pomocou smartfónov a hodiniek. Dnes platbu mobilom podporuje väčšina bánk na svete a postupne pribúdajú tie, ktoré si rozumejú aj s múdrymi hodinkami.

Po počiatočnom nastavení platobnej karty sú platby extrémne jednoduché, vo väčšine prípadov stačí odomknúť zariadenie a priložiť ho k platobnému terminálu. Platba prebehne automaticky na každom termináli, ktorý podporuje bezkontaktné platby.

NFC v mobilných telefónoch

Technológia NFC je výhradou len drahších smartfónov, svoju cestu si našla aj do cenovo dostupných modelov. Najlacnejší smartfón s NFC si kúpite už za menej ako sto eur. Takže pokiaľ si nevyberáte zo skutočne lacných modelov, váš nový mobil bude vybavený technológiou Near field communication.

Pre správne fungovanie si funkciu NFC vo svojom Android smartfóne nezabudnite zapnúť, bude vás o tom informovať malá ikonka v hornej časti displeja. Pri iPhonoch je aktívna automaticky, využíva sa zatiaľ hlavne na platby a tagy.

Vďaka NFC technológii sa váš smartfón stane aj vašou digitálnou peňaženkou. (zdroj: NFC Forum)

NFC tagy/nálepky

Vyzerajú ako klasické nálepky alebo kľúčenky, no skrývajú v sebe malý čip. Tagy a nálepky s NFC majú široké využitie, pričom ich cena je nízka. Môžete ich umiestniť prakticky kamkoľvek a záleží na vašej predstavivosti, ako ich využijete.

Napríklad namiesto diktovania hesla na Wi-Fi hosťom, im len podáte NFC tag. Jeden si umiestnite do spálne a večer po priložení telefónu sa vám automaticky zmenia nastavenia tak, aby vás smartfón nevyrušoval.

V automobile si NFC tag naprogramujete, aby vám automaticky spároval Bluetooth s automobilom, spustil navigáciu v telefóne a vybral obľúbenú hudbu.

Malé NFC tagy si môžete nastaviť pomocou svojho smartfónu. Sú lacné a tým lepším neublíži ani mráz či extrémne horúčavy. (zdroj: NFC Forum)

NFC v ďalších produktoch

Autá, dvere, fotoaparáty, rôzne reproduktory, slúchadlá, možnosti ďalšieho využitia NFC sú skutočne veľké. Okrem smartfónov a hodiniek sa táto cenovo dostupná technológia rozšírila nielen do celého spektra spotrebnej elektroniky, ale aj do zariadení, kde by ste ju zrejme nečakali.

Vedeli ste napríklad, že NFC už nájdete aj v prsteňoch? Môžete si dať vyrobiť stovky NFC nálepiek, alebo dokonca aj vizitku. NFC vám môže odomknúť dvere, prípadne s ňou ovládnete inteligentnú domácnosť.

NFC uľahčuje párovanie aj pri bezdrôtových slúchadlách. (zdroj: Sony)

NFC v hernom segmente

Odhliadnuc od príslušenstva, ako sú slúchadlá, NFC technológia nedokázala dlhé roky nájsť svoje uplatnenie v hraní v širšom ponímaní. Nintendo 3DS, Wii, Wii U a Switch úspešne využívajú NFC pre svoje postavičky Amiibo, zaujímavé hlavne pre skutočných fanúšikov konkrétnych hier.

Okrem toho vznikli ešte dve univerzálne série hier Disney infinity a Skylanders, určené pre herné konzoly Nintenda, Microsoftu a Sony. Svoju najväčšiu slávu už majú dávno za sebou a zatiaľ to nevyzerá, že by sme sa dočkali niečo nového.

To isté platí aj pre mobilné platformy, ktoré môžu ťažiť práve z toho, že NFC nájdete v každom normálnom smartfóne a tablete. Ani jeden z pokusov nedopadol úspešne a v hernom segmente je NFC len často nevyužiteľným doplnkom.

Úspešné využitie NFC technológie v podaní Nintenda. (zdroj: Nintendo)

Platby mobilom a hodinkami pomocou NFC

Obidva v súčasnosti najrozšírenejšie systémy Android a iOS plne podporujú bezkontaktné platby smartfónmi vybavenými NFC technológiou. Banky pochopili potreby svojich klientov a po platbách smartfónmi hromadne pridávajú aj podporu pre platby múdrymi hodinkami.

No kým pri smartfónoch je situácia pomerne jednoduchá vďaka prítomnosti len dvoch rozšírených služieb (Apple Pay a Google Pay), tak pri hodinkách si podporu od svojej banky overte dopredu. To, že sú hodinky vybavené technológiou NFC totiž ešte neznamená, že s nimi môžete platiť na Slovensku.

Najmenej problémové sú tie od Apple, podporujú veľa bánk a NFC platba je úplne jednoduchá.

Garmin a Fitbit majú vlastné riešenia pre NFC platby, no podpora bánk je zatiaľ slabšia.

S hodinkami Huawei na Slovensku nezaplatíte vôbec.

Samsung sľubuje NFC platby ešte tento rok.

Ako platiť cez NFC?

Samotná platba je jednoduchá, z vrecka vytiahnete svoj iPhone, dva krát rýchlo po sebe stlačíte tlačidlo zapnutia a na displeji sa vám zobrazí prednastavená platobná karta. Ak ich máte nastavených viac, tak si len vyberiete tú správnu a smartfón priložíte k platobnému terminálu.

Na rovnakom princípe fungujú platby aj pri smartfónoch so systémom Android. Tu však závisí od konkrétneho výrobcu a modelu, ako umožnia rýchle spustenie aplikácie na platbu kartou.

Kde všade môžete nájsť NFC na zadnej strane svojho smartfónu. (zdroj: NFC Forum)

Ako si nastaviť NFC platby pre iPhone

Spustite aplikáciu Wallet alebo v nastaveniach vyberte položku Wallet a Apple Pay. Ťuknite na Pridať kartu / ikonu + a následne na tlačidlo Pokračovať. Zo zoznamu si vyberte svoju banku. Nasnímajte svoju kartu fotoaparátom, ale zadajte ručne požadované informácie. Overte svoju kartu (vo väčšine prípadov kódom z SMS správy).

Pridanie platobnej karty v iPhonoch. (zdroj: Matúš Paculík)

Ako si nastaviť NFC platby pre Android

Spustite aplikáciu Google Pay. Ťuknite na tlačidlo Pridanie karty a vyberte si typ svojej karty. Zadajte číslo svojej platobnej karty, jej platnosť a CVC číslo. Vyplňte svoju fakturačnú adresu. Overte svoju kartu (vo väčšine prípadov kódom z SMS správy).

Pridanie platobnej karty pre smartfóny s Androidom. (zdroj: Matúš Paculík)

Ako si nastaviť NFC platby pre hodinky Fitbit

Spustite aplikáciu Fitbit na svojom smartfóne. Ťuknite na ikonku svojho profilu a následne na ikonu svojich hodiniek. Ťuknite na položku Wallet a tlačidlo Get Started. Vytvorte si PIN. Vyplňte informácie o svojej platobnej karte. Overte svoju kartu (vo väčšine prípadov kódom z SMS správy).

Pridanie platobnej karty do hodiniek Fitbit. (zdroj: Matúš Paculík)

Ako si nastaviť NFC platby pre hodinky Apple Watch

V nastaveniach vyberte položku Wallet a Apple Pay. V časti Platobné karty na vašich hodinkách ťuknite na Pridať kartu a následne na Pokračovať. Vyberte si zo zoznamu kariet a zadajte požadované informácie. Overte svoju kartu (vo väčšine prípadov kódom z SMS správy).

Pridanie karty pre platby hodinkami Apple Watch. (zdroj: Dávid Tvrdoň)

Sú NFC platby mobilom a hodinkami bezpečné?

Pri bezkontaktných platbách s pomocou NFC technológie je použitých viacero bezpečnostných prvkov. Nemusíte sa tak báť, že by vás niekto bez vášho vedomia obral o peniaze napríklad cestou v MHD, alebo počas bežného používania smartfónu.

Hlavným bezpečnostným obmedzením je vzdialenosť, pri ktorej zariadenia medzi sebou komunikujú. Tá sa totiž počíta na centimetre, pre zvýšenie dosahu sú potrebné špeciálne zariadenia. Útočník by preto musel byť vo vašej tesnej blízkosti.

Samotný platobný proces musí iniciovať vaše zariadenie, nie je teda možné vykonať platbu len obyčajným priložením platobného terminálu k vášmu smartfónu, alebo vašim hodinkám.

Počas platby NFC navyše nie je možné zistiť informácie o vašej platobnej karte, keďže sa medzi terminálom a vašim zariadením neprenášajú.

"Platby sú realizované prostredníctvom jednoznačného identifikátoru, takzvaného tokenu. Zjednodušene si môžeme predstaviť, že každá platba je akoby realizovaná kartou na jedno použite," vysvetlil v roku 2019 pre SME Peter Ivanka, odborník na digitálne bankovníctvo zo spoločnosti Softec.

Banky podporujúce NFC platby

Banky Google Pay Apple Pay Garmin Pay Fitbit Pay 365.bank Áno Áno Áno Áno J&T Áno Áno - - ČSOB Áno Áno Áno Áno Fio banka Áno Áno - Áno mBank Áno Áno Áno Áno OTP banka Áno Áno - - Poštová banka Áno Áno Áno Áno Prima banka Áno Áno - - Revolut Áno Áno Áno Áno Slovenská sporiteľňa Áno Áno Áno Áno Tatra banka Áno Áno - - UniCredit Bank Áno Áno - - VÚB banka Áno Áno - -

Najlepšie aplikácie pre prácu s NFC

Pre obidve platformy od Google a Apple je dostupných viacero zaujímavých aplikácií. Niektoré sú jednoúčelové, iné univerzálne, určené pre pokročilých používateľov viacerých NFC doplnkov.

Pred tým, ako sa rozhodnete investovať do konkrétnych produktov a aplikácií, si nezabudnite detailne preštudovať ich možnosti a dostupnú konkurenciu. Pri NFC aplikáciách musíte byť navyše obozretní a sťahovať len produkty overených vývojárov.

Sťahovať aplikácie mimo oficiálnych obchodov je veľké riziko, preto využívajte len overené zdroje od známych výrobcov. V opačnom prípade môžu útočníci nainštalovať do vášho zariadenia škodlivý kód.

Univerzálny nástroj - NFC Tools

Stiahnite si aplikáciu pre Android a iOS

Pre majiteľov smartfónov so systémom Android je NFC Tools jedno z najlepších riešení, pri ktorom sa oplatí aj platená Pro verzia. Umožní vám nielen čítať NFC tagy, nálepky a karty, ale ich aj zapisovať. Používanie je pritom veľmi jednoduché a zvládne ho aj technicky menej zdatný používateľ.

Na svoje tagy môžete zapísať jednoduché údaje ako sú webové stránky, svoju vizitku, odkaz na YouTube video, alebo prístup na vašu Wi-Fi sieť, aby ste návšteve nemuseli prezrádzať svoje heslá.

Plný potenciál dosiahnete až s nastavením komplexných úloh. Jeden NFC tag vás napríklad pripojí na Wi-Fi sieť, spáruje s Bluetooth zariadením, nastaví správnu hlasitosť a spustí váš obľúbený playlist.

NFC nálepka pri posteli vám prepne telefón do nočného režimu, stiahne jas displeja, vypne zvonenia a nastaví budík. V aute smartfón spáruje cez Bluetooth a spustí vašu obľúbenú navigáciu. Možnosti tejto aplikácie sú vo verzii pre iOS zatiaľ čiastočne obmedzené.

NFC Taginfo by NXP

Stiahnite si aplikáciu pre Android a iOS

Aplikácia, či skôr „švajčiarsky nožík“, určený pre pokročilých používateľov. S týmto nástrojom si NFC tagy a nálepky nezapíšete, jeho sila je totiž v čítaní informácií. Po obsahovej stránke používateľom zapísaných informácií zistí všetko a zistí aj všetko ostatné, čo vám bežné NFC aplikácie neprezradia.

S aplikáciou zistíte presný typ a výrobcu použitej technológie, môžete si exportovať dáta pre podrobnú analýzu a pri niektorých podporovaných kartách pre hromadnú dopravu zistíte aj aktuálny stav.

Aplikácia vám prezradí aj detailné technické informácie z moderných dokladov totožnosti, osobné údaje však neprečíta. Tu môžete siahnuť po aplikácii ReadID NFC demo, ktorá vám z dokumentu načíta dokonca aj fotografiu jeho majiteľa. Jej používanie si zvážte, nakoľko pracuje s vašimi osobnými údajmi.

Len na čítanie – NFC Reader, NFC App a mnoho ďalších

Ak nepotrebujete zapisovať a spravovať NFC tagy a nálepky, tak si vystačíte aj s jednoduchšími aplikáciami. V ponuke je ich veľké množstvo, vyberajte preto od osvedčených vývojárov a s ohľadom na funkcie a prívetivosť používateľského rozhrania.

Nám sa pre Android osvedčila aplikácia NFC Reader a pre iOS NFC App, no v oficiálnych obchodoch nájdete desiatky rôznych alternatív. Znova upozorňujeme, aby ste boli pri ich výbere opatrní a hlavne ich nesťahovali mimo oficiálnych obchodov od Apple, Google, Amazon a Huawei.

História NFC

Počiatky NFC siahajú až do roku 1983, presnejšie k patentu popisujúcemu výmenu informácií pomocou vysokofrekvenčnej technológie RFID. Ešte pred tým, ako sa ustálilo označenie a popis fungovania NFC, sa technológia objavila v hračke s tematikou Star Wars.

V hernom priemysle sa pritom technológia objavovala pravidelne, či už vo forme rôznych interaktívnych hračiek, alebo v kombinácii postavičiek a hier určených pre herné konzoly.

Počas minulého tisícročia sa využitie technológie nedržalo žiadnych pokročilých štandardov, tie prišli až v roku 2002 pri spolupráci firiem Philips a Sony. O dva roky neskôr s pomocou Nokie vniklo NFC Forum, ktoré zastrešuje vývoj technológie aj v súčasnosti.

V roku 2005 to bola práve Nokia, ktorá začala predávať pre svoje telefóny špeciálne obaly vybavené technológiou NFC. Krátko na to vznikla aj špecifikácia NFC tagov a zlomový moment nastal v roku 2009 vznikom štandardu na prenos kontaktov.

V rovnakom roku sa začali používať karty s NFC čipmi v Číne pre mestskú hromadnú dopravu. Medzi prvými smartfónmi vybavenými technológiou NFC bola Nokia C7 a Samsung Nexus S.

Zásadný vývoj na poli mobilných platieb začal až v roku 2013 spoluprácou spoločností Samsung a Visa. Apple spustilo svoju službu pre platbu mobilom v roku 2015, v súčasnosti sú platby smartfónmi a hodinkami úplne bežné aj na najlacnejších zariadeniach.