Sledujte naživo: SpaceX dnes testuje ďalší prototyp lode Starship

štartovacie okno trvá do jednej v noci.

3. mar 2021 o 18:59 Renáta Zelná

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/_jWbqhP5eJI

SpaceX sa dnes pripravuje na test ďalšieho prototypu vesmírnej lode Starship. Pri posledných dvoch testovacích letoch došlo k výbuchu.

Štartovacie okno trvá do jednej hodiny v noci (štvrtok) nášho času. Stále sa môže stať, že SpaceX let odloží. O štart sa môže opäť pokúsiť zajtra alebo v piatok.

Naživo z Boca Chica Village už vysielajú viaceré neoficiálne youtubové kanály. Raketu však zaberajú z diaľky niekoľkých kilometrov. SpaceX spustí oficiálny prenos pár minút pred samotným štartom. Nájdete ho na YouTube kanáli alebo oficiálnej stránke SpaceX.

Prototyp, ktorý je už pripravený na štartovacej plošine, má označenie SN10. Ide o tretí stroj Starship, ktorý sa pokúsi vyletieť do výšky približne desiatich kilometrov. Posledné dva prototypy SN8 a SN9 fungovali dobre až do pristátia, keď vrazili do pristávacej plošiny a explodovali.

Rovnako ako predchádzajúce dva modely, aj SN10 vykoná manéver zvaný "belly flop". Po tom, čo loď dosiahne požadovanú výšku, sa prevráti na bok a bude klesať k zemi v horizontálnej polohe. Počas tejto doby budú vypnuté všetky tri motory.

Až krátko pred pristátím sa prevráti do zvislej polohy.

"Motory Raptor sa opäť spustia, keď sa stroj pokúsi prevrátiť bezprostredne pred dotykom s pristávacou plošinou," píše SpaceX o dnešnom teste.