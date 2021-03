Chcete letieť do vesmíru? Miliardár hľadá pasažierov

Jusaku Maezawa poletí so SpaceX.

3. mar 2021 o 11:33 Renáta Zelná

Japonský miliardár Jusaku Maezawa hľadá ôsmich pasažierov, ktorí s ním poletia k Mesiacu na vesmírnej lodi od spoločnosti SpaceX. Lístok do vesmíru každému preplatí.

Podnikateľ zatiaľ nezverejnil žiadne obmedzenia, na mesačnú misiu sa tak môže prihlásiť každý. Uzávierka prihlášok je do 14. marca 2021.

Zaregistrovať sa môžete na stránke projektu dearMoon. Stačí vyplniť svoje meno, email, fotografiu a krajinu pôvodu.

Každý, kto sa zaregistruje, dostane ďalšie inštrukcie o výberovom procese. Vybraní uchádzači budú musieť splniť zatiaľ neznáme zadanie a neskôr absolvujú aj online interview. Výber ôsmich pasažierov by mal skončiť v máji tohto roku.

Misie sa má dokopy zúčastniť desať až dvanásť ľudí, ôsmi si prejdú online výberovým konaním.

Jusaku Maezawa Japonský miliardár a zberateľ umenia založil v roku 2004 online módny obchod Zozotown. Podľa Forbes je 22. najbohatší človek v Japonsku. V roku 2018 Maezawa spolu s Elonom Muskom oznámili, že Japonec bude prvým komerčným pasažierom, ktorý obletí Mesiac.

Keď miliardár prvýkrát oznámil misiu v roku 2018, hovoril, že do vesmíru poletí s umelcami. Svoj pôvodný plán rozšíril a víta na palube každú kreatívnu bytosť.

Maezawa má poletieť v roku 2023 na lodi Starship, ktorú SpaceX zatiaľ iba testuje. Nie je známe, koľko za let zaplatil.

Do roku 2023 by mala loď absolvovať už niekoľko letov k Mesiacu, tvrdí Elon Musk, zakladateľ spoločnosti SpaceX. "V roku 2023 bude bezpečná pre let s posádkou," hovorí Musk v náborovom videu misie dearMoon.

"Bude to historické a myslím, že aj veľmi zábavné a zaujímavé, inšpirujúce a vzrušujúce," opisuje misiu.