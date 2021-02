Kladom je rozmanitosť. Vesmírna agentúra ESA hľadá astronautov pre svoje misie

Agentúra špeciálne vyzýva ženy.

16. feb 2021 o 21:50 TASR

PARÍŽ. Európska vesmírna agentúra (ESA) zverejnila inzeráty na nábor nových astronautov. Nových kandidátov bude hľadať od konca marca, pričom sa zameriava na rozmanitosť, uviedol v utorok riaditeľ ESA Johann-Dietrich Wörner.

"Je čas rozhliadnuť sa po nových astronautoch a som si istý, že nájdeme tých najlepších. Rozmanitosť je pritom kladom," uviedol Wörner, ktorého citovala tlačová agentúra DPA. Dodal, že tento prístup obohacuje tímy: ESA špeciálne vyzýva ženy, aby si podávali žiadosti o túto úlohu.

ESA hľadá štyroch až šiestich kariérnych astronautov, ktorí by boli prijatí ako stáli zamestnanci a zároveň pridelení k vesmírnym misiám. Agentúra zároveň hľadá do rezervy približne 20 astronautov a astronautiek, ktorí by mohli byť vybraní pre konkrétne misie.

ESA sa chystá zaradiť do rezervného fondu aj astronauta s fyzickým postihnutím pre program s názvom "Parastronaut". Agentúra momentálne zisťuje, za akých podmienok by takýto kandidát mohol letieť na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS).

"Máme v tejto súvislosti veľa nezodpovedaných otázok," uviedol riaditeľ kozmického a robotického prieskumu ESA David Parker.

“ Príležitosť, ktorá sa naskytá iba raz za život. „ Alexander Gerst, nemecký astronaut

Uzávierka prihlášok je 28. mája. Uchádzači sa následne podrobia šesťstupňovému výberovému konaniu, ktoré sa má ukončiť v októbri 2022.

Od uchádzačov sa žiada, aby predložili životopis, motivačný list a lekárske potvrdenie. Mali by mať i magisterský titul v prírodovednom odbore alebo z lekárstva a niekoľko rokov odbornej praxe.

Je to prvýkrát za viac ako desať rokov, čo ESA hľadá nových astronautov. Nemecký astronaut Alexander Gerst to na Twitteri označil za "príležitosť, ktorá sa naskytá iba raz za život".