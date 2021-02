Vedci z Toulouse objavili zrejme najstarší hudobný nástroj z lastúry

Archeológovia ho pôvodne považovali za rituálny pohár.

11. feb 2021 o 13:53 ČTK

TOULOUSE. Vedci z múzea vo francúzskom meste Toulouse objavili lastúru, na ktorú správcovia zbierok na dlhé desaťročia zabudli a o ktorej sa teraz domnievajú, že je najstarším známym dychovým nástrojom vyrobeným zo schránky mäkkýša.

Informoval o tom britský The Guardian.

Dômyselne opracovaná lastúra je približne 17-tisíc rokov stará a objavili ju v roku 1931 v jaskyni v Pyrenejach. Archeológovia ju pôvodne považovali za rituálny pohár.

Pri nedávnej inventarizácii zbierok však vedci zistili, že lastúra je starostlivo navŕtaná a upravená tak, aby sa na ňu dal umiestniť náustok. O poznatky sa podelili v časopise Science Advances.

Skúsený hráč na lesný roh dokázal na lastúre zahrať tri noty, takže sa vedci mohli zároveň presvedčiť, ako asi znel.

Lastúru zdobia vzory namaľované červeným pigmentom nápadne podobné tým, ktorými ľudia kedysi vyzdobili steny jaskyne neďaleko súčasnej obce Marsoulas, v ktorej bola schránka nájdená.

"Podľa toho, čo vieme, ide o prvý takýto dôkaz súvislosti medzi hudbou a jaskynným umením z obdobia praveku v Európe," povedal Gilles Tosello, jeden z archeológov, ktorý sa na prieskume lastúry podieľa.

Dodal, že dychové nástroje, ako sú flauty z kostí, používali ľudia už pred 35 000 rokmi. Nie je však známe, že by nejaký nástroj vzniknutý z lastúry bol starší ako ten z jaskyne pri Marsoulas. Vedci by nástroj chceli vyskúšať priamo v jaskyni, podľa Tosella by išlo o silný zážitok.

Ulita samotná je 31 centimetrov dlhá a patrila morskému mäkkýšovi s názvom tritonka morská. Tento živočích žije v Atlantickom oceáne.