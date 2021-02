Objavili planétu? V najbližšom súhvezdí od Zeme spozorovali záhadný objekt

Vedci označujú objekt zatiaľ iba ako kandidáta na planétu.

BRATISLAVA. Astronómovia ohlásili nález, ktorý môže byť doteraz neznámou planétou v sústave hviezdy nachádzajúcej sa najbližšie od Zeme.

Vedci spozorovali jasnú bodku blízko jednej z dvojice hviezd v južnej časti súhvezdia Alfa Centauri A, ktoré okolo seba obiehajú tak tesne, že vyzerajú ako jedna.

Sústava sa nachádza od Zeme vo vzdialenosti zhruba 4,37 svetelných rokov, informuje britský denník The Guardian.

Viaceré možnosti

Vedci označujú objekt iba ako „kandidáta na planétu“.

"Môže to byť planéta, asteroid, prach, ale aj následok technickej chyby," povedal Pete Klupar, hlavný inžinier organizácie Breakthrough Initiatives so sídlom v Silicon Valley, ktorá sa zaoberá vesmírnymi projektmi s finančnou podporou od podnikateľa Yuria Milnera.

Medzinárodný tím pozoroval hviezdu ako súčasť experimentu „Nové Zeme v regióne Alpha Centauri“ s cieľom nájsť a študovať pevné planéty s veľkosťou Zeme v súhvezdí Alfa Centauri a ďalších hviezd v okolí.

Na hľadanie planét astronómovia použili VLT (Very Large Telescope), ktorý využíva Európske južné observatórium Cerro Paranal v čilskej púšti Atacama.

Vedcom pomohol nový koronograf, ktorý blokuje svetlo z Alpha Centauri, čo uľahčuje lepšie pozorovanie obiehajúcich objektov. "Snažíme sa spozorovať baterku hneď vedľa majáka," povedal Klupar.

Podozrivá formácia hviezd

Výskumníci v časopise Nature Communications opísali, ako pri pozorovaní počas 100 hodín v máji a júni 2019 odhalili jasnú bodku, ktorú nedokázali vysvetliť.

Ak by sa ďalšími pozorovaniami potvrdilo, že ide o planétu, pozorovanie by bolo prvým, ktoré by priamo dokázalo existenciu planéty v sústave neďalekej hviezdy.

"Mnoho ľudí tvrdí, že planéty sa v takej formácii hviezd nemôžu formovať. To je jeden z dôvodov, prečo sme opatrní pri tvrdení, že je to planéta. Ale ak je, má zhruba veľkosť Neptúna,“ dodal.

Planéta by ležala v obývateľnej zóne hviezdy, kde teploty umožňujú vznik tekutej vody. Neptún je asi štyrikrát väčší ako Zem a nemá pevný povrch. Má jadro veľkosti Zeme obklopené hustou zmesou vody, amoniaku a metánu.

Pozorovanie predpokladanej dráhy

Profesorka Beth Billerová, ktorá študuje exoplanéty na Astronomickom ústave na Edinburghskej univerzite, uviedla, že vedci majú „zaujímavého kandidáta“, ale mali by byť opatrní vo vyjadreniach.

"Objekt si vyžaduje samostatnú a nezávislú detekciu, aby sa potvrdil ako planéta," povedala. "Ak sa to potvrdí, môže to byť detekcia prachového disku okolo hviezdy alebo planéty, čo by bol v oboch prípadoch veľmi zaujímavý výsledok.“

Klupar uviedol, že astronómovia chcú v priebehu tohto roka zistiť, či sa kandidujúca planéta posunula tam, kde to predpovede naznačujú.