Teória hier pomôže hľadať mimozemšťanov

Nové vedecké objavy.

5. feb 2021 o 14:10 Tomáš Prokopčák

Kde všetci sú? A prečo sme ich ešte neobjavili? Na mimozemský život sme vo vesmíre zatiaľ nenarazili, nový výskum by ale mohol pomôcť.

Poznatky z teórie hier totiž naznačujú, kam a prečo by sme sa mali pozerať. Vedci tiež sledovali drobnučké primáty a to, ako posudzujú svojich susedov. Pomôže nám to pochopiť, ako sa vyvíjali sociálne interakcie.

Viac sa dozviete v podcaste TECH_FM.

