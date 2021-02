Miliardár poletí do vesmíru v rakete SpaceX, spolupasažiera vylosuje

Misia je plánovaná na október tohto roku.

2. feb 2021 o 9:01 ČTK

WASHINGTON. Americký miliardár Jared Isaacman zaplatil sebe a trom svojim blízkym let do vesmíru v SpaceX. Ide o prvý let, ktorého sa nezúčastní žiadny profesionálny kozmonaut.

Misia, pri ktorej sa posádka vydá na obežnú dráhu okolo Zeme, je plánovaná na október tohto roku, informovala agentúra AP. Isaacman v pondelok povedal, že popri tom, ako si on splní svoj sen tiež urobí dobrý skutok.

Spolupasažiera vyžrebuje

Druhé miesto na palube ponúka ďaľšej osobe. Stačí, aby tá osoba prispela finančným príspevkom nemocnici St. Jude's Children's Research Hospital v Memphisu v americkom Tennessee a zaradí sa do žrebovania.

Isaacmanov cieľ je vyzbierať 200 miliónov pre detskú nemocnicu.

Ďalšia na palube letu bude vybraná zdravotníčka spomínanej nemocnice. Štvrté miesto potom pripadne niektorému z klientov Isaacmanovej spoločnosti Shift4 Payments, ktora sa zaoberá spracovávaním platieb. Podľa agentúry AFP je losovanie určené pre Američanov, ktorí majú viac než 18 rokov.

Veliteľom posádky kozmickej lode Falcon 9, bude sám Isaacman. Lety sú riadené automaticky, v prípade núdze ale môže pilot prejsť na ručné riadenie rakety.

Rodinná dovolenka na mesiaci

Elon Musk, zakladateľ a šéf spoločnosti SpaceX, hovorí, že let potrvá dva až štyri dni.

"Naozaj by som si želal, aby sme žili vo svete, ktorý tu bude za 50 alebo 100 rokov, kedy ľudia budú môcť naskočiť do rakety a s rodinou poskakovať po Mesiaci v skafandroch," povedal agentúre AP Isaacman, ktorý budúci týždeň oslávi 38. narodeniny.

Isaacman dodáva, že náklady na vesmírny let sú menšie než peňažný dar, ktorý venuje nemocnici.

Isaacman, ktorý prehlasuje, že sa o vesmír zaujímal už v škôlke, v dospelosti podstúpil pilotný výcvik a v roku 2009 vytvoril rýchlostný rekord pri oblete okolo Zem.

Neskôr založil firmu Draken International, ktorá prevádzkuje najväčšiu súkromne vlastnenú letku bývalých vojenských lietadiel na svete. Okrem výcviku určeného pre misiu na palube lode SpaceX chce Isaacman vziať posádku na výpravu do hôr, kde si chce pripomenúť svoje predchádzajúce skúsenosti zo stanovania v mrazivých zimných podmienkach. "Pred štartom sa musíme všetci naozaj dobre poznať," vysvetlil podnikateľ.