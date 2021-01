Keď zacítil grilovaného mamuta, neodolal. Ako sa vlci spriatelili s ľuďmi?

Vedci zrejme našli pôvod psov.

28. jan 2021 o 15:40 Renáta Zelná

Pred 20-tisíc rokmi kráčal po chladnej a suchej tundre na Sibíri mladý muž. S oštepom v ruke hľadal vhodnú korisť, ktorú by si jeho skupina mohla dať na večeru.

Súvisiaci článok Keď psa nechávate dlho osamote, je to tá najkrutejšia vec (rozhovor) Čítajte

Nebol však sám. Tesne v pätách ho nasledovalo sivé zviera s ostrými tesákmi, ktoré sa podobalo na vlka.

No dravým vlkom už dávno nebolo. Skrotlo a po boku človeka sa pomaly začalo vyvíjať na nový druh - psa.

Takýto scenár naznačujú výsledky nového výskumu vo vedeckom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

Vedci sa v ňom rozhodli definitívne odpovedať na otázku, kde presne ľudia skrotili psy. Tvrdia, že k domestikácii obľúbeného domáceho zvierať došlo iba na jednom mieste.

Psy boli už pred tisíckami rokov vernými spoločníkmi ľudí. Štvornohé zviera so sebou dokonca vzali aj na cestu do Ameriky pred 15-tisíc rokmi.

Článok pokračuje pod video reklamou

Grilovaný mamut

Doterajšie výskumy naznačovali, že k domestikácii psa mohlo dôjsť v Európe či Číne, alebo niekde medzi nimi. Niektorí dokonca zastávali myšlienku, že človek skrotil psa viackrát na rôznych miestach.

No podľa nového výskumu sa zdá, že všetky psy majú jeden pôvod. Siaha do dôb, keď bola Zem omnoho chladnejšia ako dnes.