Pred sto rokmi použili po prvýkrát slovo robot. Základy boli v Babylone

Roboty sa na ľudí začali podobať.

Hoci sa história robotiky začala odvíjať už od úsvitu dejín človeka, tento rok veda zaoberajúca sa robotmi slávi dve malé okrúhle jubileá – pred 100 rokmi malo slovo robot svoju celosvetovú scénickú premiéru a pred 80 rokmi uzrelo svetlo sveta slovo robotika.

Už od pradávna si človek mnohé činnosti pomocou rôznych nástrojov nielen uľahčoval, ale túžil mať niečo alebo niekoho, kto bude pracovať zaňho.

Od 20. storočia sa tomu niečomu či niekomu hovorí robot. Jedna z definícií robota je, že je to automat alebo počítačom riadený integrovaný systém schopný autonómnej, cieľovo orientovanej interakcie s prirodzeným prostredím, a to podľa inštrukcií človeka.

Jednoducho povedané, robot je (prí)stroj vykonávajúci zložité operácie podľa určeného programu.

Na počiatku bolo slovo

Aj keď sa slovo robot, ktoré oficiálne uzrelo svetlo sveta v novembri 1920 v hre Karla Čapka (1890 – 1938) R. U. R., pripisuje práve tomuto českému spisovateľovi, nie je to pravda.

Ako to vlastne bolo, opísal v Lidových novinách 24. decembra 1933 Karel Čapek takto: V jednej nestráženej chvíli napadla citovaného autora látka na tú hru. Aj bežal s tým za tepla za svojím bratom Josefom, maliarom, ktorý práve maľoval po plátne.

Josef, ja by som mal myšlienku na hru.

Akú, hundral maliar.

Autor mu to povedal tak stručne, ako to šlo: Ale ja neviem, ako mám tých umelých robotníkov nazvať. Povedal by som im Labor, ale pripadá mi to nejako papierovo.

Tak im povedz Roboti.

A bolo to.

Tým spôsobom sa teda zrodilo slovo robot. Objavilo sa v spomínanej hre, ktorej skratka je odvodená z názvu fiktívnej továrne Rossum’s Universal Robots, čo autor priamo v texte prekladal ako Rossumovi univerzálni roboti.

V súčasnosti úplne bežné slovo robot má teda dvoch autorov a hra R. U. R. mala fakticky dve premiéry – jednu oficiálnu, ktorá sa uskutočnila v Národnom divadle v Prahe 25. 1. 1921, a ešte jednu neoficiálnu, ale historicky prvú, ktorú naštudovala skupina amatérskych divadelníkov Klicpera v Hradci Králové a premiérovo predstavila tri týždne pred uvedením R. U. R. v Národnom divadle v Prahe – 2. januára 1921.

V domácom aj v zahraničnom prostredí vzbudila hra neobyčajný záujem a iniciovala verejné diskusie nielen o samotnej inscenácii, ale predovšetkým o autorovom varovaní pred prípadnými negatívnymi vplyvmi techniky na ľudstvo. A tieto diskusie trvajú doteraz.

K plienkam robotiky

V súčasnosti už interdisciplinárny vedný odbor, ktorý sa zaoberá návrhom, konštrukciou, riadením robotov a spracovaním dát, ktoré generujú počas svojej činnosti, sa nazýva robotika. Slovo robotika (angl. robotics) ako prvý použil americký spisovateľ sci-fi Isaac Asimov (1920 – 1992) vo svojej poviedke Klamár! (Liar!) v roku 1941, teda pred 80 rokmi.

Hoci je v súčasnosti robotika jeden z najsledovanejších a najrýchlejšie sa rozvíjajúcich vedných odborov, za pravdepodobne prvým robotickým vynálezom by sme sa museli vybrať do obdobia asi 1 400 pred n. l.