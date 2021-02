Čo ukazuje Cyberpunk 2077 o budúcnosti hernej grafiky

Hru poskytla spoločnosť comgad.cz, grafickú kartu Gigabyte

Poľské štúdio CD Projekt Red si za vyše 25 rokov svojej existencie dokázalo vybudovať veľmi dobrú povesť. Na svojom konte majú hneď niekoľko veľkých hitov v podobe hier série Witcher. Najmä nedávny tituly tlačili na hranicu dostupných herných technológií. Napríklad Witcher 3 spájal veľký svet plný detailov do jedného veľkého celku, ktorým sa dalo voľne prechádzať takmer bez prerušenia.

Novú technologickú latku nastavuje aj hra Cyberpunk 2077. Naznačuje, akým smerom sa bude poberať technológia hernej grafiky v nasledujúcich rokoch.

Aj keď prvý dojem pokazili technické chyby spojené s predčasným vydaním hry, využitie nových technológií bude meradlom pre ďalšie hry postavené pre nadchádzajúcu generáciu grafických kariet a herných konzol. Bližší pohľad na to, ako funguje Cyberpunk ukazuje, čo bude za dva roky dôležité pre všetky hry.

Základná grafická karta vám nepomôže

Ak ste si pred vyše dvoma rokmi kúpili základnú grafickú kartu GeForce RTX 2060 s výhľadom, že ju v budúcnosti využijete pre ray tracing efekty v hrách, asi ste dnes sklamaní.

Tento základný model nebol vôbec lacný, no pre najdôležitejšiu hru súčasnosti je s ray tracingom použiteľný len s obmedzením. Úprimne, karta má s hrou problém aj bez využitia danej technológie a vyššie ako Full HD rozlíšenie je nad jej sily.

Ak si chcete hru aspoň trochu užiť s poriadnou grafikou, tak potrebujete minimálne GeForce RTX 2070 Super. Cyberpunk si najlepšie užijete s modelom RTX 3090, teda pokiaľ máte prakticky neobmedzený rozpočet.

Za najlepšiu grafickú kartu totiž v súčasnosti zaplatíte minimálne 1 700 eur, čo je cena, za ktorú si domov donesiete tri herné konzoly PlayStation 5 aj s doplnkovým príslušenstvom.

Zlatá stredná cesta existuje v podobe modelu GeForce RTX 3070, ktorý má v spojení s rozumným monitorom dostatok výkonu pre plynulé hranie. Ani on však nie je dokonalou voľbou pre 4K rozlíšenie, nám sa osvedčil pri QHD a WQHD, kedy sme si hru mohli užiť v rozlíšení 3440 x 1440 bodov.

Jediným a zásadným problémom je však dostupnosť týchto grafických kariet. V čase písania recenzie sa série RTX 3070 a RTX 3090 občas v obchodoch objavili, aby behom pár hodín aj zmizli. Problémom je aj dostupnosť predchádzajúcej generácie, takže v novom roku si hráč poriadnu grafickú kartu samostatne nekúpi.

My sme Cyberpunk 2077 hrali na modeli Gigabyte GeForce RTX 3070 Gaming OC, ktorý na začiatku januára stál v obchodoch približne 719 eur. Bežná cena tejto karty sa pohybuje v rozmedzí 570 až 600 eur.

No keďže dopyt výrazne prevyšuje ponuku už niekoľko mesiacov v kuse, predajcovia si za čokoľvek výkonnejšie pýtajú prirážku a s kúpou veľmi nepochodíte ani na bazárových stránkach

Prečo je ray tracing dôležitý

Za nelákavým názvom ray tracing sa skrýva zložitá technológia na výpočet odrazu svetla. Tieto výpočty sú veľmi náročné na výkon, keďže pre každý jeden lúč svetla musia správne určiť jeho chovanie na konkrétnom povrchu.

Zjednodušene, úlohou je správne zobraziť odrazy svetla na každom možnom povrchu. Výsledkom je hra s grafikou vo filmovej kvalite, teda niečo, o čom hráči snívajú už desiatky rokov.

V počítačových hrách je síce stále novinkou, no prvú animovanú ukážku s využitím tejto technológie vytvorili v laboratóriách Bell už v roku 1979. Pri profesionálnom využití však vyžaduje extrémne výkonné počítače, ktorým tvorba len jedného obrázku trvá aj niekoľko desiatok minút, pri filmoch pokojne aj hodín.

Aby sme sa vyhli prehnaným očakávaniam, tak súčasný počítačový hardvér (presnejšie grafické čipy Nvidie a AMD, ktorá ich dodáva aj pre herné konzoly) zatiaľ nemá dostatok výkonu na úplné použitie ray tracingu pri vykresľovaní grafiky.

Hry tu preto kombinujú klasický režim rasterizácie a ray tracing využívajú len v špecifických prípadoch, kedy je výsledok aj zjavný hneď na prvý pohľad. Pre pocit plynulosti musí totiž grafická karta byť schopná vykresliť obraz aspoň 60-krát za sekundu.

V hrách uvidíte krásne odrazy okolitého prostredia v mlákach, na lesklých povrchoch a aj v podobe výrazne realistickejších tieňov. Na plnohodnotné využitie ray tracingu pre počítanie úplne celej scény si však musíme ešte pár rokov počkať

Prínos ray tracingu v hre Cyberpunk 2077

Hra v súčasnosti pre ray tracing podporuje len grafické karty Nvidie série GeForce RTX. Špeciálne efekty sú dokopy štyri a majú vplyv len na grafickú stránku hry, nie na samotnú hrateľnosť.

Hlavným efektom je dynamické osvetlenie, ktoré rieši globálne osvetlenie ako je slnko, mesiac a tiež svetlo vyžarované rôznymi väčšími povrchmi, kam patria napríklad všadeprítomné digitálne reklamné pútače.

Cyberpunk navyše vynikajúco pracuje so svetlom počas celého dňa a noci, čo výrazne prispieva k pocitu reálneho sveta. Každá jedna scéna tak pôsobí odlišne v noci, ráno, na obed, alebo aj počas silného dažďa.

Cyberpunk vyzerá veľmi dobre aj bez ray tracingu.

Ray tracing nepridáva len realistické odrazy, ale aj lepšie pracuje s HDR a tieňmi.

A keď sa k tomu pridajú odrazy počítané na základe správania jednotlivých lúčov z celej scény, je obraz ešte viac realistický. Tu bežné hry berú do úvahy väčšinou len to, čo aj hráč práve vidí na obrazovke. V prípade využitia ray tracingu pre odrazy sa ale berie do úvahy úplne celá scéna, samozrejme v závislosti od nastavenej kvality.

Úplne inak sa tu správa kovový povrch, hladina vody, či priesvitný materiál. Ray tracing pomáha aj pri zisťovaní, ako veľmi je každý jeden bod vystavený okolitému osvetleniu. Technológia sa volá ambient occlusion a jej úlohou je prirodzene stmaviť povrchy a objekty v scéne.

Viditeľnou zmenou tu prešli aj tiene, ktoré nemusia vývojári pripravovať formou pevných máp. Tiene sú tvorené na základe okolitého osvetlenia, má tu vplyv aj ten najmenší zdroj, či mesiac, alebo slnečné svetlo rozptýlené v mrakoch počas upršaných dní.

Odrazy okolia s využitím ray tracingu uvidíte aj vo výkladoch obchodov, alebo na reklamných pútačoch.

Keď pomáha umelá inteligencia

Ray tracing v hrách je stále extrémne náročný na výkon a iné to nie je ani v prípade Cyberpunku. Aktivovanie vysokej kvality znamená aj pre najnovšiu generáciu kariet veľký problém, hlavne ak sa chcete hrať vo vyššom ako len Full HD rozlíšení.

Maximálne detaily a ray tracing v najvyššej kvalite boli pri 4K rozlíšení nad sily testovanej karty GeForce RTX 3070. V zložitejších scénach je rýchlosť zobrazenia okolo hodnoty 10 snímok za sekundu, čo je štyrikrát menej, ako je náš minimálny cieľ.

Ani moderné grafické karty v strednej cenovej hladine zatiaľ nemajú dostatok výkonu vo vysokom rozlíšení pre graficky tak komplexné hry, ako je Cyberpunk. Riešením nie je zvyšovať hrubý výkon čipov, teda pokiaľ nemáte niekoľkonásobný rozpočet len na kúpu grafickej karty s problematickou dostupnosťou.

V Nvidii vedeli, že tento problém nezmizne behom pár mesiacov a už v prvej generácii RTX kariet prišli s využitím umelej inteligencie v podobe technológie DLSS. Časť grafického čipu obsahuje výpočtové jednotky určené výhradne pre umelú inteligenciu a strojové učenie.

Namiesto náročných výpočtov v 4K rozlíšení sa v závislosti od nastavení kvality DLSS použije menšie rozlíšenie (buď Full HD alebo 1440p). Tu sú nároky na hrubý výkon grafického čipu násobne nižšie.

Špeciálne jednotky (Tensor cores) obraz z nižšieho rozlíšenia s pomocou strojového učenia a umelej inteligencie prepočítajú do vyššieho, pridajú detaily a vyhladia hrany. Hra ale musí túto funkciu aj podporovať. Reálne benefity sa preto líšia v závislosti od konkrétnej hry.

Nvidia pre väčšinu hier vytvára špecifický AI model, vytvorený porovnávaním desiatok tisíc snímok z konkrétnej hry v nízkom a extrémne vysokom rozlíšení. V spojení s pohybovými vektormi tak počas hrania dokáže v reálnom čase zobraziť vo vyššom rozlíšení s minimálnym alebo dokonca žiadnym dopadom na kvalitu.

50-percentný výrez porovnania dopadu technológie DLSS na kvalitu obrazu. Režim najvyšší výkon zvýšil počet zobrazených snímok za sekundu z 10 na 47.

Až trojnásobný výkon

Pre Cyberpunk 2077 je technológia DLSS významná, jedine s ňou je ray tracing využiteľný pri väčšine RTX kariet. Bez nej by sme sa ani s testovou GeForce RTX 3070 nemohli hrať vo vysokom rozlíšení pri vysokých detailoch.

Vypnuté DLSS s ray tracingom bolo nehrateľné, zapnutie v režime kvality zvýšilo počet vykreslených snímok za sekundu trojnásobne. DLSS v režime „vyvážené“ je optimálnym kompromisom medzi rýchlosťou a kvalitou, ktorý sa nám osvedčil počas celej doby hrania.

Tu sme sa s našim testovacím počítačom pohybovali v rozmedzí 40 až 55 snímok za sekundu, čo však je stále ďaleko od optimálneho stavu. Cyberpunk je jednoducho extrémne náročný, hlavne ak ho chcete hrať vo vysokom rozlíšení.

Tam, kde si iné hry pomáhajú rôznymi fintami, ponúka Cyberpunk množstvo drobných detailov. Tie si však musíte aj všímať, či ich skôr objavovať. Komplexné odrazy okolia vo výkladoch a dokonca aj na skrutkách kolies áut, to v iných hrách nenájdete.

Odrazy okolia nájdete aj na skrutkách kolies.