V Indonézii objavili najstaršiu jaskynnú maľbu

Vek maľby prasaťa sa odhaduje minimálne na 45 500 rokov.

14. jan 2021 o 16:46 ČTK

JAKARTA. Archeológovia v Indonézii objavili najstaršiu známu jaskynnú maľbu.

Vyobrazenie divokého prasaťa v jaskyni na ostrove Sulawesi podľa odborníkov namaľoval praveký umelec namaľoval najmenej pred 4 500 rokmi, informoval spravodajský server BBC.

Maľba miestneho prasaťa celebského má životnú veľkosť a zdá sa, že je súčasťou väčšej scény.

Namaľované prasa meria 136 a 154 centimetrov a nad ním sú dva obrysy ľudských rúk. Podľa vedcov sú na rovnakej stene dve ďalšie ošípané, tie sa však zachovali len čiastočne.

Vek usadeného kalcitu má 45 500 rokov

Archeológovia výjav našli v jaskyni Leang Tedongnge v odľahlom údolí juhozápadného Sulawesi.

Ide zároveň o najstarší dôkaz, že oblasť už od pradávna obývali ľudia. "Ľudia, ktorí to urobili, boli moderní, rovnakí ako my, mali intelektuálnu kapacitu a nástroje na to, aby namaľovali čokoľvek, čo sa im páčilo," hovorí Maxime Aubert, jeden zo spoluautorov štúdie a špecialista na datovanie.

Odborník na maľbe našiel usadený kalcit a pomocou radiouhlíkovej metódy určil, že usadenina je 45 500 rokov stará.

Umelecké dielo pod ním teda vzniklo minimálne pred 45 500 rokmi. "Ale môže byť oveľa staršie, pretože naša metóda určí vek len v prípade kalcitu," dodal Aubert.

Šanca na objavenie DNA autorov

Aby pravekí umelci vytvorili obrysy dlaňami, museli ju priložiť na stenu jaskyne a potom na ne pľuť pigment. Výskumníci preto dúfajú, že sa im zo steny podarí odobrať vzorky slín a z nich zistiť DNA.

Hoci je ošípaná zo Sulawesi doteraz najstarším nájdeným figurálnym umením, nejde sa o najstaršie ľuďmi vytvorené výtvarné dielo.

Za to archeológovia považujú maľbu, ktorú našli na malom úlomku kameňa v Juhoafrickej republike. Vek maľby odhadujú na zhruba 73 000 rokov.