Test: iPhone 12 Pro je dobrý smartfón so zlou cenou

Hodnotenie 9 iPhone 12 Pro

Páči sa nám: dizajn vysoký výkon vynikajúci displej a fotoaparát LiDAR Nepáči sa nám: vysoká cena bez nabíjačky

Zhrnutie: Nový iPhone 12 Pro je skvelý smartfón, ktorý konečne našiel správny smer pri svojom dizajne, aj keď to znamenalo menší návrat do minulosti. Je výkonný, so skvelý displejom a fotoaparátom, ktorý už za konkurenciou ale trochu zaostáva.