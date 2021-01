Samsung má diaľkové ovládače so solárnym nabíjaním

Vyrobené sú aj z recyklovaných plastov.

6. jan 2021 o 21:05 Matúš Paculík

Koľko odpadu dokážu vyprodukovať diaľkové ovládače? Podľa Samsungu len pri jeho televízoroch to je za sedem rokov skoro sto miliónov kusov jednorazových batérií.

Počas najbližších rokov preto firma plánuje zjednotiť výrobu televízorov pod heslom „Going Green“.

Výsledkom majú byť nižšie energetické nároky a menšia produkcia odpadu. Okrem znižovania spotreby televízorov a využívania väčšieho pomeru recyklovaných materiálov bude najvýraznejšou zmenou prepracované diaľkové ovládanie.

Už v tomto roku začne Samsung dodávať televízory s diaľkovými ovládačmi vybavenými solárnymi článkami. Tie dokážu nabíjať použité akumulátory počas celej doby životnosti televízora, teda aspoň sedem rokov.

Pri výrobe diaľkových ovládačov využíva materiál z recyklovaných plastových fliaš, ktorý tvorí približne jednu štvrtinu. Samotný dizajn diaľkových ovládačov sa zásadne nezmení, jediným rozdielom bude integrovaný solárny panel.

Ten neustále dobíja integrovaný akumulátor, no ak by ste potrebovali batériu dobiť skôr, tak môžete použiť bežnú nabíjačku s USB C koncovkou.

Zmenou prešlo aj balenie, presnejšie jeho potlač. Tá je výrazne menšia a preč je doba zbytočných rozmerovo veľkých obrázkov a atramentu založeného na olejovej báze. Firma odhaduje, že aj vďaka tomuto kroku bude môcť recyklovať ročne až 200 tisíc ton vlnitej lepenky ročne.

Pri niektorých modeloch môžu majitelia dokonca využiť obal na vyrobenie jednoduchého nábytku. V smartfóne si len jednoducho naskenujú QR kód a objaví sa im návod, ako napríklad z krabice od televízora behom pár minút vytvoriť stolík.