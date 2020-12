Desať hier, ktoré nás tento rok najviac bavili

Náš výber najlepších hier za rok 2020.

30. dec 2020 o 23:00 Matúš Paculík

Článok pokračuje pod video reklamou

Vybrali sme desať tohtoročných hier, pri ktorých sme sa najviac bavili. Väčšinu z nich kúpite aj v povianočných akciách, niektoré sú dokonca aj zadarmo.

Ghost of Tsushima

Samurajská hra v otvorenom svete Ghost of Tsushima ani na moment neskrýva, kde vzala inšpiráciu. Už pri prvom spustení sa vás spýta, či si chcete zapnúť Kurosawský režim. To znamená, že hra bude vyzerať presne tak, ako samurajské filmy slávneho japonského režiséra.

Podobnosť so staršími hrami či filmami vôbec nie je na škodu. Ako celok funguje veľmi dobre. Ak ste fanúšikom samurajských príbehov ako Sedem samurajov, Ghost of Tsushima vám umožní jeden prežiť so všetkým, čo k nemu patrí vrátane skvelých súbojov. A navyše pridá úžasný vizuálny štýl, pre ktorý budete mať neustále chuť zvečniť každý kút sveta vo fotografickom režime.

Prečítajte si: Kvalitná samurajská zábava. Ghost of Tsushima sa inšpiroval Kurosawom Čítajte

Hra vás nebude obmedzovať malým priestorom, ale čaká na vás krásny otvorený svet a jedinečný systém navigácie. Namiesto klasickej mapky a šípky určujúcej smer na navigáciu po hernom svete používa hlavne vietor, v menšom meradle dokonca aj zvieratá. Škoda, že si hru zahráte len na konzolách od Sony.

Platformy: PlayStation

Cyberpunk 2077

Aj napriek množstvu problémov je poľská vízia budúcnosti jednou z najzaujímavejších hier, ktoré vyšli tento rok. Na Cyberpunk sa tešili milióny hráčov z celého sveta, no pre mnohých z nich bola hra sklamaním kvôli technickým nedostatkom. Na základných konzolách minulej generácie hra dokonca funguje tak zle, že ju Sony stiahlo zo svojho online obchodu.

No pokiaľ máte adekvátny hardvér a k hre sa dostanete až teraz, po niekoľkých aktualizáciách, tak si ju už môžete aj poriadne užiť. Svet v nie až tak ďalekej budúcnosti sa vývojárom podarilo stvárniť vynikajúco, je farebný, vysvietený, no zároveň smutný, špinavý a plný násilia.

Pripravte sa na dlhé hodiny výpravnej zábavy s množstvom postáv, špičkovým dabingom a dobrým príbehom. Čaká na vás množstvo úloh, súbojov, rozhovorov, alebo len bezcieľneho túlania sa po meste. Možností, ako sa tu zabaviť, je mnoho a nudiť sa určite nebudete ani po desiatkach hodín hrania.

Platformy: PlayStation, Xbox, PC

Sackboy: A Big Adventure

Graficky krásna a nenásilná hra, pri ktorej sa zabaví celá rodina a pokojne si ju zahráte aj s prvákom na základnej škole. Malú látkovú bábiku z úspešnej hernej série LittleBigPlanet je nemožné prehliadnuť, stala sa totiž jedným z hlavných maskotov príchodu novej hernej konzoly PlayStation 5. Je roztomilá, vtipná a osloví hráčov bez ohľadu na vek.

Prečítajte si: Sackboy: A Big Adventure je hra pre celú rodinu Čítajte

Chutným zovňajškom na prvý pohľad klame, hra totiž nie je vyslovene jednoduchá a nudná. Malý ani dospelý hráč ju zrejme kompletne nezvládne za jedno odpoludnie. Je prekvapivo komplexná z každého smeru. Hráča si dokáže rýchlo k sebe pripútať a nepustí ho, až kým ju úplne celú nedokončí.

Grafická stránka prekvapí detailmi, farebnosťou a dokonale plynulým zobrazením aj v 4K rozlíšení. Každý jeden svet doslova žije svojou témou, ktorej je prispôsobená hudba, vizuál a aj množstvo jednotlivých prvkov. Pripravte sa na nekončiace skákanie, zábavné súboje a riešenie logických hádaniek. Škoda vysokej ceny, Sony si za túto hru pýta až 70 eur, zahráte si len na konzolách PlayStation 4 a 5.

Platformy: PlayStation

The Outer Worlds: Peril on Gorgon

Táto hra síce vyšla už koncom minulého roka, no pred koncom roka prišlo vydanie prvého rozšírenia s názvom Peril on Gorgon. The Outer Worlds je akčná hra na hrdinov, za vývojom ktorej stoja tvorcovia série Fallout. Ich mená však nie sú len lacným lákadlom na hráčov, hra je spomínanej legendárnej sérii z časti podobná, našťastie v dobrom slova zmysle.

Na rozdiel od Falloutu je zábavnejšia a prístupnejšia širšiemu spektru hráčov vďaka akčnejším súbojom a menšiemu vplyvu vývoja postavy na celkovú hrateľnosť. Neznamená to ale, že sa tieto časti hry môžete ignorovať. Voľnosť v hre je veľká, s viacerými možnosťami riešení problémov. Môžete sa cez zástupy nepriateľov prestrieľať, môžete ich obísť, vyhovoriť sa zo súboja, alebo ich podplatiť.

A práve vďaka širokým možnostiam postupu v hre sa jej oplatí dať šancu aj po tak dlhej dobe od vydania a rovno ju skúsiť aj s novým rozšírením. Netrápia ju už žiadne chyby, nie je extrémne náročná na výkon hardvéru a základnú verziu hry si dokonca zahráte aj na hernej konzole od Nintenda.

Platformy: PC, PlayStation, Xbox

Assassin's Creed Valhalla

Po tom, ako sme boli v stredoveku, renesančným šľachticom, v Paríži aj v Londýne či naháňali vietor v rozbúrených moriach skorého osvietenstva, sa vo Valhalle vyberieme do čias vikingských nájazdov. Valhalla je už tentokrát plnokrvným akčným RPG. V najnovšej časti séria urobila ďalší krok smerom, ktorý naznačili Origins a Odyssey.

Prečítajte si: Zničte im kláštor, popravte kráľa Čítajte

Ak ste sériu Assassin's Creed dosiaľ nehrali a neboli nejakým jej fanúšikom, toto je ideálny štartovací diel. Nové prostredie je pestrejšie, dynamickejšie, počasie sa výraznejšie mení, západy slnka sú nádherné, občas narazíte na pasienky, inokedy na dávne rímske ruiny, skrátka, zaujímavé je sa svetom Valhally len tak potulovať.

S hrou sa ponoríte do opulentného sveta, v ktorom si robíte, čo len chcete. je to krásne, rozsiahle, pútavé a vťahujúce dobrodružstvo z čias, keď sme Európu považovali za temné miesto.

Platformy: PC, PlayStation, Xbox

Among Us

Malá nezávislá hra, na ktorej tvorbe sa podieľalo len pár ľudí a ktorá na svoju chvíľu čakala od roku 2018. Nevyniká detailnou grafikou, výpravou a nemá žiadny veľký príbeh. Je to online hra, odohrávajúca sa na jednej z troch máp plnej hráčov, z ktorých je minimálne jeden záškodníkom.

Jeho cieľom je sabotovanie úloh a zabitie zvyšných hráčov tak, aby nebol pri tom prichytený. Hru môžete hrať online s úplne neznámymi hráčmi, alebo lokálne, s priateľmi. Hra spočiatku nedokázala zaujať hráčov a vývojári dlhé mesiace zvažovali, že s ňou skončia.

No napriek tomu sa z nej tento rok stal obrovský hit, pričom na hernej platforme Steam patrila k tým najhranejším a najviac zarábajúcim hrám. Zlom prišiel až vďaka známym tvorcom obsahu. Do septembra si hru stiahlo vyše 100 miliónov hráčov a v jeden moment ich hralo hru súčasne skoro 4 milióny.

Platformy: PC, Switch, Android, iOS

Doom Eternal

Množstvo rovnakých nepriateľov ako v predchádzajúcej hre, predvídateľné súboje, prvoplánová brutalita a príbeh, ktorý je úplne najzbytočnejšou súčasťou celej hry. Doom je jednoducho legenda, pri ktorej nevadí klišé a prehrešky, za ktoré by sme bežne strhávali body ako na bežiacom páse.

Prečítajte si: Hrali sme sa Doom Eternal, najzábavnejšiu hru plnú krvi Čítajte

Zároveň však nie je ani hrou vhodnou pre slabšie povahy, deti, alebo príliš konzervatívneho hráča. Vždy bola a aj je zábavou plnou adrenalínu, príšer, ich odtrhnutých končatín, dobrej hudby a oku lahodiacej grafiky. A vôbec nevadí, že najnovšie pokračovanie neprináša vo svojej podstate vôbec nič nové.

Hra si vás nenápadne podchytí a nepustí až do konca. Jednotlivé úrovne sú nápadité, dostatočne odlišné a určite pri nich nehrozí nuda. Chvíľu bojujete v úplne rozbitom meste, aby ste sa presunuli do obrovského kláštora a hneď na to do stiesnených chodieb.

Platformy: PC, PlayStation, Xbox, Switch

The Last of Us part 2

Pokračovanie legendárnej hry Sony síce bolo pre mnohých hráčov sklamaním, no pre rovnako veľkú skupinu naopak príjemným prekvapením. Táto hra je ale veľmi špecifická nielen kvôli rozdielnej skupine fanúšikov a odporcov, ale hlavne pre jej temný žáner, drsný príbeh a surovosť, pred ktorou sa nedá utiecť.

Táto hra je ako stvorená na dlhé zimné večery, hlavne teraz počas pandémie, keď je jej posolstvo ešte významnejšie. Klasická škatuľka na ňu neplatí, je totiž mixom výpravného filmu, hororu, akcie a drámy, ktorý funguje lepšie ako väčšina skvelých filmov.

Pre niekoho bude tou najlepšou časťou akcia, niekto sa môže kochať postapokalyptickým svetom plným beznádeje, dopredu vás môže hnať aj skvelý príbeh, alebo sociálna dráma hlavných postáv.

Platformy: PlayStation

Astro's Playroom

Veľká škoda, že je táto hra dostupná len pre majiteľov hernej konzoly od Sony. Navyše je ľahké prehliadnuť túto drobnú technologickú ukážku nainštalovanú na disku hernej konzoly PlayStation 5 priamo od výroby, hlavne, ak si so sebou domov donesiete aj úplne nové hry.

Prečítajte si: Astro’s Playroom je zábavná ukážka možností nového PlayStation 5 Čítajte

Vtipnou a inteligentnou formou vás zoznámi so všetkými novinkami prepracovaného gamepadu DualSense, ktorý dokáže oveľa viac, ako len reagovať na stláčanie tlačidiel, či jednoducho vibrovať. Keď sa vám po prvýkrát rozvibruje v ruke, budete prekvapení jeho intenzitou a celkovo novým pocitom.

Neskôr si začnete všímať rôzne drobnosti, keď ovládač reaguje skutočne jemnými vibráciami napríklad na chôdzu po piesku. Samotná hra je dokonalou ukážkou toho, ako by mala vyzerať platformová hra určená pre všetky vekové skupiny. Zabaví totiž rovnako dospelého, ako aj malého hráča a navyše je úplne zadarmo.

Platformy: PlayStation 5

Hades

Po prvýkrát sme si túto hru mohli vyskúšať už pred dvoma rokmi, no až teraz sa dostala z ranej beta verzie do online obchodov pre počítače a hernú konzolu od Nintenda. Hades je navyše hrou, ktorú ľahko prehliadnete a navyše jej treba venovať aspoň hodinu, aby ste odhalili jej silné stránky a skvelú hrateľnosť.

Vo svojej podstate je len graficky podarenou akčnou hrou s menšími prvkami vývoja postavy a náhodne generovaným svetom inšpirujúcim sa v gréckej mytológii. Smrť je tu neodvratná a hlavne na začiatku budete povstávať z krvi pomerne často, už po prekonaní len niekoľkých miestností. Aj po smrti vám však ostávajú predmety, skúsenosti a zbrane. Prídete len o dočasné vylepšenia získané v predchádzajúcom boji.

Časom si tak budete vylepšovať svoje vlastnosti, získate určité bonusy a hlavne nové zbrane, ktoré majú zásadný vplyv na samotné hranie. Nepriatelia sú rozmanití, časom sa aj oni zlepšujú a na mnohých platí odlišný prístup. Hades je skvelým relaxom, na ktorý nepotrebujete veľa času. Skúsite pár miestností, porozprávate sa s postavami, to všetko za pár intenzívnych minút.

Platformy: PC, Switch