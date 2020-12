Roboti už tancujú lepšie ako väčšina ľudí

30. dec 2020 o 11:13 Ondrej Podstupka

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/fn3KWM1kuAw

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

Skvelé podklady pre nočné mory. Tak roky pôsobili videá firmy Boston Dynamics, ktorá predvádzala svojich robotov. Robotický pes Spot mal na chrbte chápadlo, s ktorým si spokojne otváral dvere. Humanoidný robot Atlas preráža zatvorené dvere a ledva si ich všimne.

Firma teraz našla spôsob, ako predviesť nové schopnosti robotovvo forma, ktorá nepôsobí tak rušivo. Naučila ich tancovať. Najprv sa tanečné číslo naučil Spot. Tento rok ukázala celú zostavu tancujúcich robotov.

Boston Dynamics tak zákazníkom aj konkurencii predvádza pohybové možnosti robotov. Tanečné čísla majú predprogramované na pieseň Do You Love Me od kapely The Contours. Na živú hudbu by takto elegantne tancovať nevedeli. Video ukazuje mechanické možnosti robotov. Dokážu skákať, balansovať na jednej nohe či robiť náročné pohyby vyžadujúce koordináciu viacerých končatín.