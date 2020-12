Vyskúšali sme, ako sa hrá na obrovskom monitore Gigabyte G34WQC

S uhlopriečkou 34 palcov je herný zážitok dokonalý.

21. dec 2020 o 11:04 Matúš Paculík

Hodnotenie 8 Gigabyte G34WQC Páči sa nám: veľká uhlopriečka podpora pre FreeSync a G-Sync 144 Hz frekvencia Nepáči sa nám: slabšia ergonómia mierne presvitanie podsvietenia Zhrnutie: Obrovský 34-palcový monitor je dokonalým doplnkom pre náročného hráča. Ten od Gigabyte navyše nie je zbytočne predražený a pokiaľ na ňom neplánujete vo veľkom upravovať grafiku a multimédiá, tak môže zároveň aj vašim pracovným nástrojom. Cena: 449 €

Produkt na test poskytla spoločnosť Gigabyte

Neočakáva sa pri nich to najvyššie možné rozlíšenie, maximálne realistické farby, či množstvo funkcií určených pre uľahčenie práce. Herné monitory sú špecifickým doplnkom, odlišným od toho, čo si kupujeme výhradne na pracovný stôl.

Na rozdiel od bežných monitorov tu vyžadujeme čo najmenšie oneskorenie, čo najvyššiu obnovovaciu frekvenciu a počíta sa každá špeciálna funkcia určená pre hranie hier. My sme vyskúšali jeden z najväčších, aké si môžete kúpiť v cenovej hladine do 500 eur.

Gigabyte G34WQC je plnohodnotný herný monitor, ktorý sme si vybrali nielen kvôli dobrým parametrom, ale hlavne pre jeho zaujímavú cenu a veľkú 34-palcovú uhlopriečku.

Existuje dobrý lacný monitor pre hráča?

S neobmedzeným rozpočtom a najvýkonnejším hardvérom je odpoveď na otázku ohľadom veľkosti monitora veľmi jednoduchá – kúpte si ten najlepší s najväčšou uhlopriečkou. No ak hľadáme najlepší pomer výkonu k cene, je náš výber o niečo zúžený.

Veľká uhlopriečka už našťastie automaticky neznamená vysokú cenu, teda pokiaľ ste ochotní pristúpiť na niekoľko kompromisov. Pri 32-palcovej uhlopriečke vám totiž bude stačiť už menej ako 200 eur.

Čo vám ponúkne tak lacný monitor? Okrem veľkej zobrazenej plochy napríklad len priemernú odozvu 5 ms a rozlíšenie 2560 x 1440 bodov, ktoré je na hry síce vhodné, no na plnohodnotnú prácu už nedostačujúce.

Obnovovacia frekvencia na hodnote 75 Hz nie je žiadna výhra, no v spojení s podporou FreeSync a prípadne G-Sync ready je zobrazenie hlavne pri akčných hrách citeľne plynulejšie.

Ak svoj rozpočet navýšite o sto eur, dostanete maximálne tak trochu lepšiu ergonómiu a lepší obraz. Rozlíšenie 2560 x 1440 je stále vhodné jedine na hry, no dajte si dobrý pozor, lebo množstvo modelov ponúka pri veľkej uhlopriečke len Full HD rozlíšenie.

V tejto cene si môžete kúpiť aj netradične široké modely s pomerom strán 21:9 a rozlíšením 2560 x 1080. Tá skutočná zábava však začína až pri cenovej hranici 400 eur, kde sa objavujú modely s rozlíšením 3440 x 1440 bodov a obnovovacou frekvenciou 100 Hz a viac.

(zdroj: Gigabyte)

Obrovský a prehnutý

Gigabyte G34WQC si kúpite už za približne 450 eur, čo nie je prehnaná cena s ohľadom na jeho parametre. Pri 34 palcovej uhlopriečke totiž ponúka VA panel rozlíšenie 3440 x 1440 bodov (Ultra WQHD), ktoré je dostatočne jemné nielen na hranie, ale aj na plnohodnotnú prácu.

Je to teda niečo medzi Full HD a plným 4K rozlíšením, na čo by mali myslieť hlavne nároční hráči počítačových hier. Nároky na výkon hardvéru nie sú v tomto prípade vôbec malé, hlavne ak sa rozhodnete hrať graficky extrémne náročné hry typu Cyberpunk 2077, alebo aj nové Call of Duty.

Navyše aby ste naplno využili všetky možnosti monitora, je potrebné mať viac než len dostatočný výkon. Maximálna obnovovacia frekvencia 144 Hz bude totiž zbytočná, pokiaľ grafická karta nebude stačiť na hru.

Vyšší počet vykreslených snímok za sekundu potrebujete aj pre využitie technológií AMD FreeSync a Nvidia G-Sync Compatible, ktoré dokážu menší zázrak s plynulosťou zobrazenia.

Samotná obrazovka je dosť veľká, viac ako 80 centimetrov na šírku a 37 centimetrov na výšku. Prehnutie pôsobí prirodzene, so stredom vsunutým oproti okrajom o približne štyri centimetre.

Horšie je to s ergonómiou monitora, vrátane zbytočne mohutného podstavca. Môžete tu nastaviť výšku v rozmedzí 10 centimetrov a sklon obrazovky v rozmedzí -5 až 20 stupňov. Natočenie do strán možné nie je, rovnako ako nie je možný ani režim otočenia na výšku (ktorý by ale v tomto prípade ani nedával zmysel).

Vstupy sú celkovo štyri, dva HDMI 2.0 a dva typu DisplayPort 1.4. Pre USB rozbočovač už nezostali peniaze, rovnako chýba aj čítačka pamäťových kariet. Za zbytočné však považujeme reproduktory. Kvalita zvuku z nich je hrozná a je veľmi nepravdepodobné, že by ich nejaký hráč aj reálne používal.

(zdroj: Gigabyte)

Pri práci buďte zhovievaví

Gigabyte vyrobil vynikajúci herný monitor, ktorý nie je určený na prácu. Neznamená to ale, že ho v prípade potreby nemôžete využiť aj na inú činnosť ako zábavu. Len od neho nesmiete mať prehnané nároky.

Použité technológie totiž boli zvolené výhradne pre potreby hráčov, čo sa odráža niektorých špecifických parametroch a vlastnostiach. Tým najhlavnejším je prehnutie obrazovky, pre hru skvelé, pre úpravu fotografií extrémne nevhodné.

Tento scenár bol ale jediný, pri ktorom nám prehnutie vyslovene vadilo. Mierne deformovanie obrazu sme vnímali len pri špecifických úlohách počas prvých dní používania.

Pri práci v kancelárskom balíku, prezeraní webu alebo programovaní bolo všetko v poriadku a rýchlo sme si zvykli na výhody netradične širokej pracovnej plochy.

Mohli sme mať súčasne otvorený textový súbor, tabuľku a prípadne pri tom prezerať webové stránky, alebo video. Ergonómia práce je návyková a rozlíšenie 3440 x 1440 bodov dostatočne jemné.

Reprodukcia farieb navyše nie je vôbec zlá, výrobca totiž sľubuje až 90-percentné pokrytie DCI-P3 farebného priestoru, čo na bežnú prácu dostačuje. Pri dobrom usadení pred monitorom vás pozorovacie uhly obmedzovať určite nebudú.

Jedinou slabšou stránkou je presvitanie podsvietenia, viditeľné hlavne v tmavých scénach pri hraní počas noci. Tento nedostatok je zároveň tým hlavným, pre ktorý monitor ho neodporúčame pre tých, ktorí potrebujú často pracovať s multimédiami.

(zdroj: Gigabyte)

Pre hry skvelý

Kontrast na hodnote 3000:1, dynamický 12M:1, vynikajúce pozorovacie uhly, 1 ms odozva, obnovovacia frekvencia až 144 Hz a podpora pre Vesa HDR400. Parametre monitora sú z pohľadu hráča viac než len dostatočné a reálny zážitok bol ešte lepší, ako sme čakali.

Tu ale pripomíname, aby ste monitor k svojmu počítaču pripojili s pomocou DisplayPort kábla, keďže pri HDMI je frekvencia obmedzená len na 100 Hz. Mimochodom v balení nájdete HDMI a aj DisplayPort kábel.

V prípade pripojenia hernej konzoly najnovšej generácie odporúčame dokúpiť redukciu, ktorá prevedie signál z HDMI na DisplayPort. V opačnom prípade budete môcť 120 fps režim využiť len vo Full HD rozlíšení.

Pri aktivovanej funkcii AMD FreeSync alebo Nvidia G-Sync dokáže v reálnom čase upravovať obnovovaciu frekvenciu podľa potreby v rozmedzí 48 až 144 Hz, čo výrazne zlepšuje pocit plynulosti a odstraňuje niektoré problémy vertikálnej snychronizácie.

S monitorom sme prešli celé Call of Duty: Cold War, zvládli tisíce míľ v American Truck Simulator, či bojovali The Outer Worlds. Všetko s adekvátnym hardvérom, ktorý nám umožnil využiť výhody vysokej obnovovacej frekvencie.

Zážitok z hrania na tak veľkom monitore je vynikajúci a jeho prehnutie vás obrazne povedané vtiahne do deja. Cena 450 eur je navyše veľmi zaujímavá a určite nie vysoká. V súčasnej ponuke je jednou z najzaujímavejších možností, pričom ho môžete pokojne používať aj na bežnú prácu.

Parametre

Obrazovka: 34“ VA panel

Rozlíšenie: 3440 x 1440 (21:9)

Frekvencia: 144 Hz (48 – 144 Hz VRR)

Oneskorenie: 1 ms (GtG)

Farebná hĺbka: 8-bit

Jas: 350 cd/m2

Kontrast: 3000:1 statický / 12M:1 dynamický

Pozorovacie uhly: 178 / 178

Farebný gamut: 120% sRGB / 90% DCI-P3

Výkon reproduktorov: 2x 2 W

Čítačka pamäťových kariet: -

Konektory: 2x HDMI 2.0, 2x DisplayPort v1.4

Hmotnosť: 12,1 kg so stojanom

Rozsah nastavenia výšky: 10 cm