Zničte im kláštor, popravte kráľa

Asasíni sa vybrali do vikingského stredoveku.

19. dec 2020 o 20:53 Tomáš Prokopčák

Hodnotenie 9 Assassin's Creed Valhalla Páči sa nám: svet grafika herné mechaniky morálna nejasnosť Nepáči sa nám: chyby repetitívnosť málo ambiciózny príbeh Zhrnutie: Assassin's Creed Valhalla vezme sériu do čias vikingov, ktorí pustošili Anglicko.

Hru na recenziu poskytla spoločnosť Conquest.

Ste zlý. Ako inak to nazvať: útočíte na kláštory, kradnete im zásoby, rozvraciate miestne kráľovstvá a snažíte sa usadiť na pôde niekoho iného. Niekoho, kto už tam predtým žil a možno stáročia nejako prežíval.

Skrátka, ste tým záporákom.

Nejako podobne by sa dala zhrnúť filozofická zmena v najnovšom pokračovaní hernej série Assassin’s Creed. Po tom, ako ste boli v stredoveku, renesančným šľachticom, v Paríži aj v Londýne či naháňali vietor v rozbúrených moriach skorého osvietenstva sa vo Valhalle vyberieme do stredoveku a čias vikingských nájazdov. No a vy ste tým nájazdníkom, ktorý si z rôznych dôvodov uzmyslel, že sa usadí vo východnom Anglicku, založí si tam osadu a... zaviaže si panovníkov v celom šírom okolí.

Druhou zmenou je, že Valhalla už tentokrát je plnokrvným akčným RPG. V najnovšej časti séria urobila ďalší krok smerom, ktorý naznačili Origins a Odyssey. A áno, platí to aj napriek tomu, že vývojári sa vrátili k niektorým herným mechanikám z minulosti.

Ideálny štartovací diel

Problémom AC vždy bolo, že to bývali priveľké a príliš ambiciózne hry. Obrovské svety, priveľa rôznych aktivít, herná doba v desiatkach hodín: ale všetko sa to relatívne rýchlo zvrhlo na opakujúci sa kolotoč nájdi-prines, nájdi-zabi, nájdi-ukradni.