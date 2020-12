Čínska sonda vzlietla z mesačného povrchu so vzorkami hornín

Vzorky doniesli naposledy v 70. rokoch.

4. dec 2020 o 11:45 SITA

PEKING. Čínska lunárna sonda vo štvrtok vzlietla z povrchu Mesiaca aj so vzorkami mesačných hornín. Informovali o tom štátne médiá s tým, že vzostupný modul sondy Čchang-e 5 vzlietol krátko po 23:00 pekinského času (16:00 SEČ) a smeroval k jeho návratovému modulu na orbite, s ktorým sa spojí a presunie vzorky do kapsule.



Pristávací modul Čchang-e 5 zostal na Mesiaci, kde je od utorka. Okrem vybavenia na získavanie vzoriek z povrchu i z hĺbky dvoch metrov má tiež zariadenia na rozsiahle fotografovanie jeho okolia, radarové mapovanie podmienok pod povrchom a analýzu mesačnej pôdy z hľadiska minerálov a vody.



Čchang-e 5 je tretí čínsky stroj, ktorý pristál na Mesiaci, a prvý, ktorý odtiaľ odletí aj naspäť na Zem. Návratový modul by mal pristáť v čínskej oblasti Vnútorné Mongolsko. Ak bude misia úspešná, bude to po prvý raz od 70. rokov minulého storočia, čo budú mať vedci k dispozícii čerstvé vzorky mesačných hornín.