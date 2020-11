Zrejme ukradli Darwinove zápisníky. Knižnica ich hľadá už 19 rokov

Darwin je otcom evolučnej teórie.

24. nov 2020 o 13:34 TASR

CAMBRIDGE. Dva vzácne zápisníky autora evolučnej teórie Charlesa Darwina zmizli zo zbierky knižnice britskej Cambridgskej univerzity.

Informovalo o tom v utorok vedenie knižnice s dodatkom, že s veľkou pravdepodobnosťou ide o krádež.

Nevedia ich nájsť už roky

Prvý náčrt stromu života od Charlesa Darwina. Pracovníci knižnice sa domnievajú, že zápisník s týmto náčrtom niekto ukradol. (zdroj: WIKIMEDIA/CC/Charles Darwin)

Zápisníky sa datujú do roku 1837 a knižnica ich hodnotu vyčíslila na niekoľko miliónov libier. V jednom zo zápisníkov sa nachádza známy náčrt stromu života, ktorý tvorí základ Darwinovej evolučnej teórie.

Mierne pozmenená kresba sa roku 1859 objavila vo vedcovom najznámejšom diele Pôvod druhov (On the Origin of Species).

Univerzitná knižnica eviduje stratu zápisníkov už od roku 2001 po tom, čo boli dočasne presunuté zo špeciálne zabezpečených priestorov, kde malo v tom čase prebiehať fotografovanie.

Pracovníci knižnice sa odvtedy dlhé roky domnievali, že knihovníci zápisníky len nesprávne založili a že sa stále nachádzajú niekde v budove.

Nepodarilo sa ich však nájsť ani v rámci tohtoročnej rozsiahlej pátracej operácie, ktorá bola vôbec najväčšou v histórii tejto knižnice. V knižnici Cambridgskej univerzity sa nachádza zhruba desať miliónov výtlačkov kníh, rukopisov a máp.

Deň evolúcie

Vedenie knižnice v utorok informovalo, že na zmiznuté rukopisy minulý týždeň upozornilo miestnu políciu.

Zápisníky boli tiež zaradené do databázy ukradnutých umeleckých diel s názvom Psyche, ktorú spravuje medzinárodná policajná organizácia Interpol.

Knižnica zároveň v utorok požiadala o pomoc pri hľadaní zápisníkov aj verejnosť. Na tento dátum - 24. novembra - pripadá Deň evolúcie, ktorým sa pripomína zverejnenia Darwinovho diela Pôvod druhov.