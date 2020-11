Teleskop, ktorý hľadal mimozemšťanov, vyradia z prevádzky

Nenávratnému poškodeniu teleskopu sa snažia zabrániť inžinieri.

20. nov 2020 o 9:48 (aktualizované 20. nov 2020 o 10:21) ČTK, Renáta Zelná

Správu sme aktualizovali.

SAN JUAN. Obrovský rádioteleskop Arecibo vyše pol storočia pátral po možnej existencii mimozemských civilizácií. Teraz ho budú musieť vyradiť z prevádzky a rozobrať.

Jeho činnosť nadobro ukončila nehoda - za posledné mesiace sa na tanier s priemerom viac ako 300 metrov zvalili dve kotviace laná a poškodili jeho stabilitu.

Oprava observatória v Portoriku už nie je možná, práca na ňom by mohla ohroziť životy ľudí, píše v tlačovej správe americká Národná vedecká asociácia.

Päťdesiat na päťdesiat

"Je to ako smrť v rodine," hovorí pre Science News astronómka Martha Haynes z Cornellovej univerzity, ktorá teleskop využívala od roku 1973.

"Pre nás, ktorí Arecibo používame a verili sme v jeho budúcnosť, je to katastrofa."

Arecibo nie je známy iba vo vedeckých kruhoch, objavil sa napríklad aj v bondovke Zlaté oko alebo v sci-fi snímke Kontakt.

Teleskop sa skladá z veľkého taniera, ktorý zachytáva rádiové vlny z vesmíru a smeruje ich do plošiny umiestnenej nad ním.

Mimo prevádzky je od augusta, keď sa vyvlieklo jedno z pomocných kotviacich lán, ktoré držia plošinu vo výške 150 metrov nad tanierom. Lano vtedy spadlo na plochu obrieho disku a vytvorilo v nej viac ako 30 metrov dlhú trhlinu.

Odvtedy sa inžinieri pokúšali teleskop opraviť. No začiatkom novembra sa pretrhlo ďalšie lano. Ak by inžinieri v práci pokračovali, hrozilo by, že sa odtrhnú ďalšie laná a celá štruktúra by sa mohla zrútiť.

Arecibo už nie je možné bezpečne opraviť, píše v tlačovej správe Národnej vedeckej asociácie Ralph Gaume, ktorý v nadácii zodpovedá za astronomický výskum.

Hľadá mimozemské civilizácie

Nepohyblivý rádioteleskop vybudovali v rokoch 1959 až 1963 vo veľkej terénnej preliačine.

Vedci pomocou neho skúmali záhadné rádiové signály z vesmíru, blízkozemské asteroidy a používali ho aj pri hľadaní známok po mimozemskom živote.

305 metrov je priemer disku rádioteleskopu Arecibo.

Je hlavnou časťou projektu SETI@home, ktorý sa zaoberá možnými správami z kozmu s pomocou osobných počítačov v domácnostiach alebo vo firmách po celom svete.

S pomocou tohto rádioteleskopu americkí astronómovia Russel Hulse a Joseph Taylor objavili v roku 1974 nový typ pulzaru, za čo v roku 1993 dostali Nobelovu cenu za fyziku.

Teleskop poslúžil aj ako kulisa v jednej zo záverečných scén filmu Zlaté oko zo série o agentovi Jamesovi Bondovi. Vo filme pomocou teleskopu hlavný záporný hrdina ovládal smrtiacu zbraň na obežnej dráhe.