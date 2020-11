NASA verí v novú éru. Crew Dragon so štyrmi astronautmi dorazila k ISS

Celý let bol riadený automaticky.

17. nov 2020 o 7:53 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

MYS CANAVERAL. Kozmická kapsula Crew Dragon súkromnej spoločnosti SpaceX so štyrmi astronautmi, ktorá v nedeľu vyštartovala z územia Spojených štátov, sa v utorok ráno úspešne pripojila k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS).

Informovala o tom tlačová agentúra DPA.

"Palubný prielez medzi kapsulou Crew Dragon a vesmírnou stanicou sa otvorí po tom, ako sa v oboch systémoch vyrovná tlak," uviedla vo vyhlásení americká vesmírna agentúra NASA. Kozmická loď sa pripojila k ISS o 5.00 h SEČ, približne 27 hodín po tom, ako vyštartovala z Kennedyho vesmírneho strediska (KSC) na Floride.

Na palube kapsuly Crew Dragon sú astronauti NASA Michael Hopkins, Victor Glover a Shannon Walker, ako aj Soiči Noguči z japonskej vesmírnej agentúry JAXA. Ich misia s názvom Crew-1 bude trvať šesť mesiacov.

Súvisiaci článok Astronaut: Štart vesmírnej lode? Akoby vám na hrudi sedela krava Čítajte

NASA dúfa, že tento úspešný štart bude začiatkom dlhej série pravidelných letov s ľudskou posádkou k ISS z územia Spojených štátov.

Spoluprácou so spoločnosťou SpaceX sa ukončila deväťročná závislosť amerických astronautov od ruských rakiet, ktoré ich po ukončení programu raketoplánov dopravovali do vesmíru.

V máji sa uskutočnil historický štart amerických astronautov Boba Behnkena a Douga Hurleyho na palube kozmickej lode Crew Dragon k ISS. Ich misia predstavovala prvý let s ľudskou posádkou do vesmíru z územia USA za takmer jedno desaťročie. Zároveň išlo o prvý prípad, keď ľudí dopravila na obežnú dráhu Zeme súkromná spoločnosť.

Pre SpaceX to bola posledná veľká demonštrácia schopností potrebná na to, aby NASA potvrdila, že kozmické lode spoločnosti SpaceX bude využívať na pravidelné lety. Vydláždila sa tým aj cesta pre možné lety turistov do vesmíru.

Kapsuly Crew Dragon vynáša do kozmu nosná raketa Falcon 9, ktorá je tiež z dielne spoločnosti SpaceX.