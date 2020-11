Vyskúšali sme, ako sa pracuje s obrovským 4K monitorom

BenQ má optimálnu pracovnú kombináciu.

18. nov 2020 o 11:45 Matúš Paculík

Hodnotenie 8 BenQ PD3200U Páči sa nám: rozumná cena vynikajúci obraz ergonómia kalibrácia obrazu úplné pokrytie sRGB Nepáči sa nám: dizajn priemerný Adobe RGB farebný priestor zbytočné reproduktory Zhrnutie: Cenovo dostupný 4K monitor s veľkou 32-palcovou uhlopriečkou. Vhodný je primárne na prácu a tvorbu obsahu, ponúka viacero netradičných funkcií vhodných hlavne pre pokročilých používateľov. Cena: 689 €

Pamätáte sa ešte na úplne prvé LCD monitory? Po prvý krát sa do obchodov dostali v polovici 90-tych rokov a cenovo dostupnou konkurenciou k veľkým CRT obrazovkám sa stali na prelome tisícročí.

LCD monitory si dnes kúpite od tých najmenších až po skutočne obrovské, s rovnou obrazovkou alebo prehnutou a v cenách od pár desiatok eur. A keďže sa vďaka cenovej vojne stali cenovo dostupné aj veľké 32-palcové 4K modely, tak sme vyskúšali, ako sa s jedným z nich pracuje.

Model BenQ PD3200U patrí do skupiny monitorov určených primárne na prácu a tvorbu multimediálneho obsahu. Nie je to žiadna novinka, no my sme ho vyskúšali kvôli veľmi dobrým parametrom a hlavne cene, ktorá klesla pod hranicu 700 eur.

Dobrý veľký monitor nemusí byť drahý

Najlacnejší 32-palcový 4K monitor si dnes kúpite už za menej ako tri stovky. V tejto cenovej kategórii sa dokonca pohybujú známe značky ako je Samsung, Philips, dokonca aj Dell má už svoj model v cene pod hranicou 400 eur.

Dva roky dozadu sme boli radi za lacné 27-palcové 4K monitory a 10 rokov dozadu si len málokto mohol dovoliť poriadny 24-palcový Full HD monitor. Rýchly pohľad na ponuku internetových obchodov je pred Vianocami krásny, veď 28-palcový 4K monitor si kúpite za menej ako 200 eur.

Je tu samozrejme schovaných niekoľko nástrah, ktoré by ste pri výbere svojho nového monitora mali poznať. Tým je častokrát podceňovaná ergonómia používania, ktorá má zásadný vplyv na komfort práce.

Tie najlacnejšie monitory totiž majú vo väčšine prípadov len pevný stojan, umožňujúci v lepšom prípade aspoň mierne naklonenie obrazovky. Preto si pri nevyhovujúcej výške budete musieť dokúpiť podstavec a dúfať v jeho správne rozmery. Pre naklonenie do bokov vám nezostane nič iné, len pohybovať celým monitorom.

Pozor si dávajte aj na počet a typ konektorov. Ešte pár rokov dozadu totiž číhali na neskúseného zákazníka lacné 4K monitory podporujúce pri maximálnom rozlíšení len nevyhovujúcu obnovovaciu frekvenciu 30 Hz.

Dnes tak zlý monitor našťastie nekúpite, no aj tak si skontrolujte, aké konektory výrobca použil. Najrozšírenejší HDMI musí byť vo verzii 2.0, čokoľvek horšie je pri 4K rozlíšení neprijateľné.

Moderné grafické karty však od HDMI konektorov postupne upúšťajú, lepšie možnosti tu poskytuje DisplayPort a pri drahších modeloch majitelia nových notebookov ocenia aj USB C obrazový vstup.

Starý dizajn, no skvelá ergonómia

Testovaný monitor BenQ je ukážkou veľmi dobre zvládnutej ergonómie používania. Má dostatočne pevný podstavec tlmiaci otrasy stola, ktorý ale nie je zbytočne veľký a my sme ho bez problémov mohli používať na stole s hĺbkou len 50 centimetrov.

Výšku obrazovky od stola si môžete meniť v rozmedzí až 15 centimetrov, mechanizmus je jednoduchý a presný. Pri naklonení smerom od vás zvládne monitor až 20 stupňovú zmenu a nechýba ani režim rotácie displeja o 90 stupňov.

Pre správne fungovanie snímača natočenia je nutné si nainštalovať softvér od výrobcu. Otočenie obrazu je potom automatické a funguje bez nutnosti akéhokoľvek manuálneho zásahu.

BenQ je skvelý tam, kde väčšina konkurencie prináša používateľovi ťažké chvíle, konkrétne pri ovládaní. Aj tu síce nájdete klasické dotykové tlačidlá, no tie pokojne ignorujte.

Dôvodom je dodávané káblové ovládanie, ktoré pohodlne schováte do podstavca.