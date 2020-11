Vysoko nad povrchom Marsu našli vodu. Nemala tam byť

Na kraji vesmíru sa voda rozpadne.

13. nov 2020 o 16:17 Renáta Zelná

Vysoko nad povrchom Marsu, vo výške takmer 150 kilometrov, objavili vodu. Na tomto mieste by nemala byť.

Nezvyčajný vodný úkaz si pred dvomi rokmi všimol mladý planetárny vedec Shane Stone. V rovnakom čase celý Mars zahaľovala aj obrovská prašná búrka.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zatiaľ čo sa prach víril v nižších polohách, k okraju vesmíru sa valili molekuly vody.

"Bolo to ako facka," opisuje pre magazín Science Stone z Arizonskej univerzity, ktorý je hlavným autorom nového výskumu. V ňom opisuje, ako mohli prašné búrky pripraviť kedysi mokrú planétu Mars o jej vodu.

Búrky môžu zničiť sondy

Búrky na Marse sú pomerne bežné, no zvyčajne lokálne. Raz za niekoľko rokov sa však stane, že prach zahalí celú planétu. Ak by ste sa v tomto čase na Mars pozerali, videli by ste len veľký rozvírený hnedý oblak.