Kelti prišli do Anatólie z Európy

Ankara/Oxford 31. januára (TASR) - Staré frýgické kráľovské mesto Gordion v tureckom regióne Anatólia osídlili v 3. storočí pred n. l. Kelti, ktorí prišli z Európy.

Britskí archeológovia našli jednoznačné dôkazy o keltských obyvateľoch mesta datované do roku 270 pred n. l. Príchod Keltov do Anatólie spomínaný v starovekých textoch je tak doložený aj rozsiahlejším archeologickým nálezom.

Tieto pramene uvádzajú, že kráľ Nikomedes I. z Bitýnie získal v roku 278 pred Kristom ako spojencov tri keltské kmene. Boli to skúsení bojovníci, ktorí dva roky predtým vtrhli do Macedónska. So ženami a deťmi prišli vo veľkom sprievode do Anatólie. Niektorí z nich sa usadili v okolí Gordionu.

Okrem zopár nálezov - vrátane črepu s keltským menom "Kant(x)uix" - chýbali rozsiahlejšie dôkazy o keltskom osídlení Gordionu. Vedci z Oxfordskej univerzity však teraz našli pri vykopávkach množstvo dokladov o ľudských obetiach, ktoré boli typické pre Keltov, ale nie pre pôvodných obyvateľov Anatólie.

Ako píšu v časopise Archaeology, objavili mŕtvoly sťatých a zaškrtených ľudí, ako aj sochy, ktorých tvary majú keltský pôvod. Niektoré obete vykazujú stopy po kanibalizme. To sa zhoduje so správami o krutom zaobchádzaní keltských bojovníkov so zajatcami.

Nálezy svedčia o tom, že keltskí prisťahovalci neboli v Anatólii, ovplyvňovanej helénskou kultúrou, tak silno asimilovaní, ako sa predpokladalo. Zjavne si dlhý čas zachovali hlavné aspekty svojej kultúry, vrátane keltského jazyka. Vedci chcú zistiť, či Kelti tvorili v Gordione uzavretú hornú vrstvu alebo sa zmiešali s miestnym obyvateľstvom.

Internet: http://www.wm.edu/CAS/anthropology/faculty/voigt/gordion3.html (informácie o archeologickom výskume v Gordione)