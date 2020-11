Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí

Starým mobilom môžete zmeniť svet.

Prvý mobilný telefón sa podarilo vyrobiť už v roku 1973 a hoci na masové rozšírenie musel počkať desiatky rokov, nakoniec si podmanil svet.

Analýza Federálneho inštitútu pre geologické vedy a prírodné zdroje v Hamburgu (BGR) uvádza, že počet predaných mobilných telefónov na celom svete bol v období rokov 2012 až 2019 viac ako 14,6 miliardy. Od roku 2014 tvoria najväčší podiel na predaji smartfóny.

Mnohé z nich za tie roky už doslúžili. V horšom prípade skončili na skládke, v lepšom sa premenili na recyklované materiály a vrátili sa opäť do života.

Mobil planéte škodí alebo pomáha. Rozhoduje majiteľ

Výroba mobilného telefónu je drahá záležitosť. Nestojí len samotné peniaze, ale platíme aj prírodnými zdrojmi. Na 120 gramov vážiaci mobil sa podľa spoločnosti Orange spotrebuje približne 70 kilogramov surovín.

Materiály pritom precestujú svet štyrikrát, kým skončia v našich rukách. Výroba jedného mobilu preto zaťažuje planétu viackrát. Od dobývania zdrojov cez produkciu emisií až po spotrebu vody a energií.

Životnosť mobilov je však v porovnaní s nákladmi, ktoré stojí ich výroba, príliš krátka. Vzdávame sa ich omnoho skôr, ako im uplynie životnosť.

Priemerne používame jeden smartfón 21 mesiacov, čo je kratšie, ako je ich záručná doba. To je tiež dôvodom, prečo sa produkcia mobilných telefónov neustále zvyšuje.

Planétu pritom nezaťažuje len ich výroba, ale aj likvidácia. Jediný odhodený mobilný telefón dokáže otráviť viac než 1 000 litrov pitnej vody a rovnako aj pôdu.

Po čase sa zo zariadenia na skládke začnú uvoľňovať ťažké kovy a toxické látky ako arzén, berýlium, kadmium, nikel či olovo. Jedinou možnosťou, ako zabrániť ďalšej ekologickej záťaži po doslúžení zariadenia, je odovzdať ho na recykláciu, napríklad v predajni Orangeu. Pre starý mobil sa tým začína celkom nový životný príbeh.

Cennosti ukryté v mobile

Aj na tom najmodernejšom smartfóne na svete sa nachádza analógový piktogram s prečiarknutým smetným košom. Hovorí, že mobil nepatrí do smetí. Smartfóny vážia v priemere 110 gramov a podľa BGR obsahujú približne 45 percent rôznych kovov, 32 percent skla, 17 percent plastov a šesť percent hmotnosti sú kompozitné materiály.

Mobil je tak trochu aj šperkovnicou. Medzi najvzácnejšie kovy, ktoré obsahuje, patrí zlato, striebro, paládium, platina a vo vrecku so sebou nosíme aj hliník, železo, nikel a približne ďalších 50 až 60 členov periodickej tabuľky prvkov.

V roku 2019 tak bolo v 1,4 miliarde predaných smartfónov okolo 22 400 ton železa, 10 100 ton horčíka, 9 250 ton medi, 9 450 ton hliníka, 24 ton zlata a 3 tony paládia, ktoré sa po recyklácii môžu opäť vrátiť do priemyselného života.

„Veľkou výhodou recyklácie mobilov je, že výťažnosť kovov presahuje 90 percent. Ak mobil príde na recykláciu, kovy sa dokážu premeniť na novú surovinu a používajú sa v ďalších výrobkoch,“ hovorí Dagmara Tábiová, riaditeľka spoločnosti Ofir, ktorá sa špecializuje na recykláciu elektronických zariadení.

Cena mobilu je jedno euro

Drahých kovov síce nie je v jednom mobile veľké množstvo, no podľa analýzy BGR bola celková hodnota kovov v jednom kuse vypočítaná na 1,11 eura.

Medzi najcennejšími kovmi viedlo jednoznačne zlato. Síce bolo zastúpené v najmenšom množstve, kvôli vysokej cene však bolo medzi recyklovanými rudami najdrahšie. Jeden mobil ho obsahuje približne 0,017 gramu.

Pri tisíckach recyklovaných mobilov sa tisíciny gramu premieňajú na kilogramy. Napríklad šesťtisíc kusov mobilných telefónov predstavuje približne 100 gramov zlata.

„Z predajní Orange odoberieme na recykláciu 40- až 70-tisíc kusov mobilných telefónov ročne,“ prezrádza Tábiová. To je viac ako jeden kilogram zlata.

Nový život starého mobilu

Orange sa dlhodobo venuje téme recyklácie, preto pokračuje v zbierke starých mobilov aj naďalej. Stačí ich priniesť do ktorejkoľvek ich predajne a operátor ich ekologicky zrecykluje. Z predajní putujú do centrálneho skladu v Senci, odkiaľ sa dostanú do recyklačného centra.

„Najprv sa zo zariadení vyberie batéria. Tá putuje na recykláciu k spracovateľovi batérií, ktorý má povolenie z ministerstva životného prostredia na ich spracovanie. Následne sa mobilné telefóny melú na pomalobežnom mlyne na frakcie veľké tri až šesť centimetrov. Takáto surovina následne putuje do hút, kde z nich vyťažia drahé kovy a rudy,“ opisuje proces recyklácie Tábiová.

V hutách dávajú staré mobilné telefóny prácu ľuďom, ktorí ich špeciálnymi technologickými postupmi premenia na meď, zlato, striebro, paládium, platinu a ďalšie kovy, ktoré sa stávajú druhotnou surovinou.

Tá sa vracia naspäť do výroby ako základný materiál na výrobu ďalších výrobkov. Z použitého mobilu sa kovy dostávajú do šperkov, nových elektronických zariadení, automobilového priemyslu či zdravotníctva.

Namiesto znečistenia prírody tak zrecyklované mobilné telefóny znižujú jej znečistenie. Nie je totiž potrebné ťažiť ďalšie rudy a nevytvárajú ani toxické prostredie na skládkach. Okrem toho dávajú prácu ľuďom v spracovateľskom priemysle, šetria náklady na výrobu ďalších kusov a znižujú uhlíkovú stopu pri výrobe nových zariadení.

Preto všetko, čo potrebujete urobiť na to, aby starý mobil zmenil svet k lepšiemu, je zaniesť ho po doslúžení do predajne Orangeu.

