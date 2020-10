Pred viac ako dvesto rokmi zostrojil hovoriaci stroj. Kempelen ním zatienil aj šachového Turka

Kempelen sa narodil v Prešporku.

27. okt 2020 o 18:05 Quark, Andrej Grol

Na budúci rok oslávime 230. výročie vydania knihy Mechanizmus ľudskej reči, najvýznamnejšieho diela Wolfganga von Kempelena. Prikladá v ňom plány na zostrojenie vynálezu – hovoriaceho stroja, ktorý svojou bizarnosťou zatieňuje i šachového Turka.

Wolfgang von Kempelen (1734 – 1804) bol prešporský polyhistor, vynálezca, výtvarník, dramatik, iluzionista a polyglot.

Najviac ho preslávil jeho šachový pseudoautomat zvaný Turek, ktorý vytvoril na pobavenie Márie Terézie v roku 1769.

Na konte má množstvo svetových prvenstiev z rôznych oblastí poznania, napríklad prvý patent na parnú turbínu v histórii.

Míľnik v histórii fonetiky

Wolfgang Kempelen Uhorský polytechnik a vynálezca pochádzal z nemecky hovoriacej rodiny.

Narodil sa v roku 1734 v dnešnej Bratislave.

Odborníci sa v súčasnosti zhodujú, že najväčší prínos Kempelena je v oblasti fonetiky.

Vďaka jeho objavom v tomto odvetví a jeho hovoriacemu stroju sa považuje za zakladateľa experimentálnej fonetiky aj priekopníka v oblasti logopédie.

Všetko sa začalo v roku 1769, keď počas výletu na vidiek Kempelen v diaľke začul detský spev. Keď sa však priblížil k hostincu, odkiaľ zvuk vychádzal, uvedomil si, že tóny vydáva gajdoš ladiaci svoj nástroj. Okamžite to podnietilo jeho zvedavosť, či by bolo možné tento hlas pretaviť do reči. Uprosil gajdoša, aby mu predal náhradnú vložku do piskora s plátkom a ešte v ten večer začal doma experimentovať. Netušil, že si našiel zábavu na 22 rokov.