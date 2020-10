Recenzia: Serious Sam 4 vás vráti 20 rokov do minulosti

Hra, ktorá k úspechu nepotrebuje skvelý príbeh.

27. okt 2020 o 10:51 Matúš Paculík

Hodnotenie 7 Serious Sam 4 Páči sa nám: zábavná akcia vtipný hlavný hrdina skvelé zbrane rozmanití nepriatelia Nepáči sa nám: jednotvárnosť priemerná grafika Zhrnutie: Serious Sam 4 je podareným návratom do dôb, kedy sme hrám dokázali odpustiť trápne príbehy, absenciu akejkoľvek logiky a hlúpych nepriateľov. Dokáže zabaviť aj v súčasnosti, no nesmiete mať na ňu vysoké nároky.

Článok pokračuje pod video reklamou

Hru na recenziu poskytla spoločnosť Croteam

Príbeh malého herného štúdia Croteam je ako vystrihnutý z televízneho príbehu. Malá skupina študentov inšpirovaná prácou Johna Romera sa počas občianskej vojny rozhodla vyskúšať, aké je to živiť sa vývojom hier.

Na ich prvé pokusy si dnes veľa hráčov nespomenie, prelom prišiel až s prvým dielom dnes už legendárnej série Serious Sam. S jej vývojom začali v roku 1996, pričom na dokončenie potrebovali až päť rokov.

Z hry nebol hneď na začiatku obrovský hit, prvé mesiace sa predaje počítali len na desiatky tisíc kusov. Aj napriek absencii zvučného mena Serious Sam nakoniec prerazil, dočkal sa viacerých pokračovaní. Teraz prichádza nové, ktoré nás vrátilo 20 rokov do minulosti.

Akcia, samá akcia

Serioius Sam nikdy nebol, nie je a ani nebude o ničom inom, ako o čistokrvnej akcii. Ak by sme hľadali hru čo najviac zosobňujúcu bezduché strieľanie, Croteam by sa mohli pokojne prihlásiť do tejto súťaže a zaručene by vyhrali všetky tri prvé miesta. A keďže vyšlo viacero verzií na rôzne platformy, tak by možno obsadili rovno prvú desiatku.

Súvisiaci článok Ak vám chýbal pravý Crash Bandicoot, nový diel je pre vás (recenzia) Čítajte

Neznamená to , že máme čo dočinenia s hrou hlúpou, nudnou či dokonca zbytočnou. Treba k nej však pristupovať s tým, že je určená pre špecifický druh publika, ktorý hľadá jednoduchú, no zároveň zábavnú akciu pre odreagovanie sa.

Celý herný princíp by sme mohli zjednodušene opísať ako putovanie po (väčšinou) veľkom svete s jasne vymedzenými hranicami, kde na hráča v pravidelných intervaloch čakajú zástupy nepriateľov.

Striedajú sa krátke oddychové časti, počas ktorých hľadáte postup vpred, obnovujete si zdravie, dopĺňate náboje a hľadáte schované bonusy. Je to takzvané ticho pred búrkou a platí tu priama úmera - čím viac nábojov máte k dispozícii, tým väčšie vlny nepriateľov sa na vás budú valiť.

Kým pri iných hrách by ste ich v jednotlivých častiach hry dokázali hravo spočítať, tu sa veľmi rýchlo dostanete do stavu, keď budú vašim smerom bežať stovky a stovky rôznych mimozemských nepriateľov či skôr príšer.