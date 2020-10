Nie je roztomilé. Po prvýkrát nakrútili párenie pánd vo voľnej prírode

Samice sú v ruji najviac tri dni v roku.

23. okt 2020 o 14:45 Matúš Beňo

Byť v správnom čase na správnom mieste. Zrejme žiadna iná myšlienka nevystihuje párenie pánd vo voľnej prírode lepšie, ako táto.

Pandie samice sú v ruji iba zhruba jeden až tri dni v roku. Ak sa v tomto krátkom okamihu zvyčajne osamelo žijúci samci o nič nepokúsia, prídu o šancu rozmnožiť sa.

V čase ruje sú samci ochotní prejsť denne desiatky kilometrov, aby našli vhodnú partnerku.

Myšlienka o správnom čase a správnom mieste platila aj pre tím filmárov, vedcov a strážcov parku, ktorí tri roky strávili v čínskom pohorí Čchin-ling. Ich cieľom bolo nakrútiť prvé zábery dvorenia a párenia pánd. Podarilo sa.

Neukazujú však roztomilosť, aká by sa možno spájala s predstavami o ikonických bielo-čiernych zvieratách.

Samec musí vytrvať

Zverejnené zábery začínajú intenzívnym ručaním dvoch samcov, staršieho dominantnejšieho a mladšieho vyzývateľa, ktorí sa uchádzajú o samicu. Tá je medzitým na strome, ktorý dominantnejší samec stráži.

Panda veľká Patrí medzi zraniteľné druhy.

Podľa posledného zrátania je v prírode 1864 jedincov.

Bežná hmotnosť dospelej pandy je okolo 110 kilogramov.

Dĺžka tela je medzi 1,2 až 1,9 metra.

Pandy sú totiž veľmi teritoriálne zvieratá.

Mladší po chvíli scénu opúšťa. Samica potom zlieza a prítomný samec opatrne zisťuje, či je pripravená na párenie. Ak by pripravená nebola, mohla by mu ublížiť.

Nakoniec z párenia nič nebolo a samica odišla. No dvorenie o ňu neprestávalo.

Obaja samci sa stretli viackrát. Najdlhšie vytrval mladší a so samicou sa nakoniec spáril.

Vysvetlenie problémov v zajatí

Filmári a vedci sa domnievajú, že podobné správanie a dvorenie môžu spustiť ovuláciu u samice.

Bolo by to podobné ako pri iných druhoch medveďov, keď samce celé dni chodia za samicami v ruji a čakajú, kedy budú pripravené. Ak by sa v dosahu ocitol iný samec, mohli by medzi sebou aj násilne bojovať.

Zároveň by to vysvetľovalo, prečo pandy v zajatí majú veľký problém rozmnožovať sa. Štúdia z roku 2015 v časopise Nature Communications naznačila, že ak si pandy v zajatí môžu vyberať vhodných partnerov, k páreniu dochádza častejšie.

