Sonda zvládla náročný manéver, čaká sa, či vzorky z asteroidu získala

Bude to známe zrejme až o niekoľko dní.

21. okt 2020 o 5:47 (aktualizované 21. okt 2020 o 9:31) SITA, TASR

WASHINGTON. Americká sonda Osiris-Rex úspešne absolvovala náročný manéver, ktorého cieľom bolo získať vzorky z asteroidu.

Ide o vôbec prvý pokus amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) zhromaždiť z asteroidu vzorky hornín a prachu a priviezť ich späť na Zem na ďalší výskum.

Ako informuje spravodajský portál BBC, rádiový signál na vzdialenosť 330 miliónov kilometrov potvrdil, že sonda sa dostala do kontaktu s objektom širokým zhruba 500 metrov, známym ako Bennu.

Ako prebiehal manéver

Kľúčovým momentom misie bol približne 16-sekundový manéver, počas ktorého sa sonda o veľkosti veľkej dodávky dostala na niekoľko metrov od asteroidu.

V poslednej fáze zostupu do kráteru na severnom póle asteroidu sonda výrazne spomalila, pričom sa pohybovala rýchlosťou iba približne desať centimetrov za sekundu.

Následne do oblasti o veľkosti asi troch parkovacích miest natiahla svoje robotické rameno. To sa dotklo povrchu asteroidu, vychrlilo stlačený dusík, aby sa rozvíril povrch, a nasalo najmenej 60 gramov vzoriek.

NASA však bude musieť počkať na potvrdenie, či sa sonde pri manévri skutočne podarilo vyzdvihnúť aj vzorky. Potrvá zhruba týždeň, kým zistia, koľko materiálu nabrala. Cieľom bolo získať aspoň 60 gramov, no sonda je schopná odobrať až dva kilogramy vzoriek.

Objasnia pôvod slnečnej sústavy?

Vedci dúfajú, že tieto vzorky pomôžu objasniť pôvod našej slnečnej sústavy. Asteroidy v slnečnej sústave totiž pozostávajú z rovnakého materiálu, z ktorého sa sformovali aj planéty.

Ak sa sonde podarilo bezpečne dostať na palubu potrebné vzorky, na Zem by sa mala vrátiť v roku 2023. Ak sa jej to nepodarilo, budú ju musieť vedci nakonfigurovať pre ďalší pokus, ktorý by sa mal uskutočniť v januári.

Osisris-Rex počas celého zostupu k asteroidu robila fotografie, no zatiaľ žiadne neposlala na Zem. Dáta však odošle, keď obnoví spojenie s riadením misie, čo by malo byť v stredu 21. októbra.

"Tie obrázky nám dajú nesmierne veľa informácií o tom, čo sa udialo," skonštatoval profesor Dante Lauretta z Arizonskej univerzity v Tucsone.

Fotky by mohli naznačiť, či bolo odobratie vzoriek z povrchu úspešné.