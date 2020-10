Na planine Nazca objavili nový obrovský obrazec

Doteraz odkryli vyše tristo obrazcov.

20. okt 2020 o 16:57 Matúš Beňo

Na planine Nazca v Peru sa na slnku vyhrieva mačka. Leží na boku, chvost má natiahnutý, zadné labky tiež. Je impozantná - má tridsaťsedem metrov a viac ako dvetisíc rokov.

Mačka je novo objaveným obrazcom - geoglyfom - na známej náhornej plošine, ktorá je súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Zviera sa nachádza na pomerne prudkom svahu malého kopca. Obrazec objavili len nedávno, keď vznikali plány na novú cestu k rozhľadni na vrchu, z ktorej by bolo vidno ostatné geoglyfy v širokom okolí.

Obrazec mačky bol veľmi slabo viditeľný a pre vplyv erózie hrozilo, že by postupne zmizol úplne. Preto ho výskumníci vyčistili a zakonzervovali, aby pretrval.

"Je neuveriteľné, že stále nachádzame nové obrazce. Mnohé stále čakajú na objavenie," povedal pre španielsku agentúru EFE archeológ Johnny Isla.

Geoglyf datovali do obdobia sto až dvesto rokov pred naším letopočtom. To by znamenalo, že ho vytvorila kultúra Paracas, ktorá v oblasti žila pred kultúrou Nazca. Práve tá vytvorila väčšinu známych obrazcov, ktorých je doteraz známych viac tristo.

Najčastejšie zobrazujú zvieratá, no sú medzi nimi aj ľudia či geometrické tvary.

Niektoré majú pár metrov, iné sú dlhé až desiatky metrov. Vznikali tak, že obyvatelia vytvárali plytké prepadliny, alebo len odstraňovali vrchnú vrstvu pôdy, čím odkryli inak sfarbený a svetlejší podklad.

Účel geoglyfov stále nie je známy. Niektorí vedci sa prikláňajú k hypotéze, že predstavovali zavlažovací systém, iní zas hovoria o astronomickom kalendári či o spôsobe komunikácie s bohmi.