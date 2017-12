SMS-reklama mimoriadne účinná

Propagácia produktov pomocou krátkych SMS-správ môže obchodníkom výrazne zvýšiť tržby. Vyplýva to z výsledkov testu vo Švédsku, ktoré boli zverejnené minulý týždeň.

31. jan 2002 o 2:10

Mobilný telefón v cene dvoch rodinných áut? Prečo nie - prvý výrobok firmy Vertu, dcérskej spoločnosti fínskej Nokie, si budete môcť kúpiť už v polovici tohto roka. Ručne vyrábané telefóny pre siete GSM budú zdobené platinou (na snímke vľavo) alebo 18-karátovým zlatom (vpravo), výrobca sľubuje dokonale čistý zvuk a krištáľovo priezračný displej. Cena: 24 000 eur (asi milión korún). FOTO - REUTERS

Handspring predstavil nového digitálneho asistenta Treo 180, zariadenie spájajúce funkcie mobilného telefónu, internetového prehliadača a softvéru na e-mailovú korešpondenciu, ktorému nechýba ani miniatúrna klávesnica. Treo 180 sa v USA mal začať predávať už vo februári, Handspring však jeho uvedenie odložil na marec. Základná verzia bude stáť 399 dolárov (takmer 20-tisíc korún), model s farebným displejom 599 dolárov (30-tisíc). FOTO - ČTK/AP

Do testovacieho projektu e-Street (elektronická ulica), ktorý sa uskutočnil v severošvédskom meste Lulea, sa zapojilo 2500 dobrovoľníkov. Tí súhlasili, aby im niektoré zo 150 miestnych firiem zasielali formou SMS-správ informácie o výhodných zľavách a špeciálnych ponukách. Každý majiteľ mobilného telefónu si pritom mohol prostredníctvom nastavenia vlastného profilu na internetovej stránke zvoliť, aké správy chce dostávať.

„Po tom, ako miestny McDonald svojim zákazníkom rozoslal esemesky, štvrtina ľudí z cieľovej skupiny sa objavila v reštaurácii a kúpila si hamburger,“ povedal Mats Eriksson, výkonný riaditeľ výskumného centra Makitalo, ktoré projekt zastrešovalo spoločne so švédskym výrobcom telefónov Ericsson, mobilným operátorom Telia a konzultačnou firmou Frontec.

„MacDonald v Lulea sa stal najúspešnejšou reštauráciou tohto typu vo Švédsku, keď prekonal všetky doterajšie rekordy v náraste predaja,“ informoval Eriksson reportérov na technologickej výstave Comdex v juhošvédskom Gothenburgu.

Projekt e-Street bol tiež využitý na otestovanie aplikácie spoločnosti TicketAnywhere, ktorá umožňuje majiteľovi mobilného telefónu objednať si lístok do kina cez internet. Tento „lístok“ im vzápätí doručia formou esemesky, pri vstupe do kina sa stačí preukázať mobilným telefónom s prijatou správou - tú vďaka infračervenému portu telefónu rozozná špeciálne zariadenie pri vchode do kina.

Testovala sa však aj služba umožňujúca „virtuálne státie v rade“ - majiteľ telefónu si môže rezervovať miesto v rade na určitú službu či produkt a telefón ho automaticky upozorní, keď sa počet ľudí stojacich pred ním zníži pod 10. Podľa Erikssona sa v súčasnosti rokuje o využití tejto technológie napríklad pri „čakaní“ na turistického sprievodcu, v informačných kanceláriách či pri rezervácii hotela.

Mobilná sieť v meste Lulea sa bude využívať aj na test novej generácie mobilných služieb 3G, ktoré prinesú do mobilných telefónov multimediálne služby. Hľadanie nových služieb, ktoré by mohli zákazníkom ponúknuť, je kľúčovou úlohou mobilných operátorov, ktorí potrebujú zabezpečiť návratnosť miliárd dolárov, ktoré minuli na nákup 3G licencií a nových technológií.

Podľa M. Erikssona je však zatiaľ problémom aj nedostatok 3G telefónov, pri testoch sa preto budú používať PDA-prístroje a bezdrôtové lokálne siete (WLAN) pokrývajúce centrum Luley, pomocou ktorých budú simulované vlastnosti 3G siete.

Jednou z testovaných 3G služieb bude napríklad prenos videozáznamov zo športových udalostí.

JAN STRUPCZEWSKI, Reuters