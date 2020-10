Slováci opísali bizarné šváby, ktoré sa spájajú do superorganizmu (rozhovor)

Odpovedá geológ PETER VRŠANSKÝ.

14. okt 2020 o 17:27 Matúš Beňo

Výskum slovenských vedcov z SAV sa v posledných týždňoch dostal na stránky prestížnych vedeckých periodík. Vedcom sa totiž podaril celkom nezvyčajný nález - v pralese objavili švábie hniezdo s mláďatami, dospelými jedincami, ktoré sa o ne starali, ako aj s kráľovnou. Doteraz sa zdalo, že šváby žijú osamelým životom.

"Vytvárajú superorganizmus," vysvetľuje v rozhovore pre denník SME geológ Peter Vršanský, ktorý je spolu s kolegami zo SAV spoluautorom štúdie v časopise The Science of Nature.

Ako dlho vedci skúmajú šváby ako rad hmyzu?

Zhruba tristo rokov, v podstate od začiatku systematického štúdia. Zaujímavé na našom výskume je práve to, že je o druhu bizarných švábov z rodu Melyroidea, u ktorého si spoločenskosť dlho nik nevšimol. Napriek tomu, že je to veľmi výrazný druh, kovovo lesklý s červenou hlavou. Videli by ste ho aj z vrtuľníka.

Čím to teda je, že nám tento poznatok unikal?

Tento druh opísali v roku 1912, keď našli jeden exemplár. Teraz je uložený v Oxfordskej univerzite. V podstate žije skryto. Jan Hinkelman, môj študent, ktorý bol vyslaný na expedíciu ho zdokumentovať, nenašiel na povrchu počas celého týždňa ani jediného švába. Preto je malá šanca, že naňho narazíte. No aj tak je neuveriteľné, že to unikalo pozornosti.

Viete aj o iných druhoch švábov, ktoré sú spoločenské, alebo vami opísaný je jediný známy?

V štúdii hovoríme o spoločenskosti dvoch druhov, ktoré sú už známe. Okrem nich sme ju pozorovali aj u dvoch celkom nových druhov švábov. Po zverejnení štúdie sa nám ozvali výskumné tímy, ktoré objavili ďalšie dva nové druhy v Peru a Ekvádore, majú ich dokonca na videu.

Bude to viac druhov, ako sme si mysleli, no nie závratný počet, dohromady asi desať až dvadsať. Zrejme sa budú dať nájsť iba v pásme pozdĺž Ánd, ktoré sa tiahne od Ekvádoru po Bolíviu. Je tam obrovská vlhkosť a aj pomerne vysoké teploty.

Mohli by sa spoločenské šváby vyskytovať aj inde na svete?

Nepredpokladám, že by sme podobné našli v Afrike či Ázii, no vylúčiť sa to nedá. Keď sme si ich počas tristo rokov nevšimli, môžu nám tam uniknúť. V skutočnosti spoločenské šváby už existovali.