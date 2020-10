Súčasné obrazy socializmu. Sledujte online konferenciu SAV

Trvá do piatku.

14. okt 2020 o 14:44

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/uMEx_LTuxT0

Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied usporadúva od dnes do piatku online konferenciu o ére komunizmu s názvom Memory of the communist past.

Vystúpi na nej vyše tridsať popredných expertov a expertiek, ktorí sa zameriavajú na sociálno-vedný výskum socialistickej éry v strednej Európe. Program nájdete na tomto odkaze.

Celá konferencia prebieha online a môžete ju sledovať na začiatku tohto článku, prípadne na facebookovej stránke udalosti Ústavu etnológie a sociálnej antropológie.